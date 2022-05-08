Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА

"Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства "руського миру": цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину", - зауважив Гайдай.







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Він також нагадує, що вчора вдень окупаційні війська РФ з "Градів" та "Ураганів" обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

Вже вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєверодонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйований один поранений.

"Відносно ситуації на фронті. Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках. На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки", - нагадує Гайдай.

Підрозділи ППО збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".