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Новини Війна
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Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА

"Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства "руського миру": цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового – вб’є беззахисну дитину", - зауважив Гайдай.

Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай 01
Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай 02
Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалось майже все селище, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Він також нагадує, що вчора вдень окупаційні війська РФ з "Градів" та "Ураганів" обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

Вже вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

Чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєверодонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйований один поранений.

"Відносно ситуації на фронті. Угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках. На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованих автомобілі, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки", - нагадує Гайдай.

Підрозділи ППО збили один ворожий ударний гелікоптер Мі-28Н та шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Автор: 

армія рф (17825) школа (2224) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+43
Це генетичне сміття, яке сторіччями не може знайти свою ідентичність,тому що це нереально для тієї солянки з різноманітних племен. Київська Русь для них має сакральне значення для обгрунтування взагалі їх існування. А тут якась незрозуміла незалежність України,територію якої вони вважають "ісконнарускай". Тому у хворій уяві кацапні Україна буде чи їхня,чи нічия. І знищувати вони будуть, поки їх не знищать.
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08.05.2022 08:08 Відповісти
+29
Кацапські мерзенні покидьки-вбивці горіти вам всі в пеклі...
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08.05.2022 07:51 Відповісти
+29
Так було ж сказано, у них наказ - знищити українців й українство, вони й виконують. А москалю вбити жінку чи дитину - нормальний стан - відчуває себе героєм, а в полоні пускає соплі - я не стрелял. Москали - мразота!
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08.05.2022 08:33 Відповісти
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Кацапські мерзенні покидьки-вбивці горіти вам всі в пеклі...
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08.05.2022 07:51 Відповісти
Це генетичне сміття, яке сторіччями не може знайти свою ідентичність,тому що це нереально для тієї солянки з різноманітних племен. Київська Русь для них має сакральне значення для обгрунтування взагалі їх існування. А тут якась незрозуміла незалежність України,територію якої вони вважають "ісконнарускай". Тому у хворій уяві кацапні Україна буде чи їхня,чи нічия. І знищувати вони будуть, поки їх не знищать.
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08.05.2022 08:08 Відповісти
А до Русі вони не мають жодного відношення...
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08.05.2022 11:41 Відповісти
Всі ці вбивства свінособакі роблять рівно до тіх пір поки їх не знищити.Треба усвідомити е народи яки творять майбутьне а є які щого руйнують .І у обидвах це не генетичному рівні.Висновок на питання чому?Один без вань робить гармоничний мир а другій війну та злодіяння.
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08.05.2022 08:22 Відповісти
Так було ж сказано, у них наказ - знищити українців й українство, вони й виконують. А москалю вбити жінку чи дитину - нормальний стан - відчуває себе героєм, а в полоні пускає соплі - я не стрелял. Москали - мразота!
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08.05.2022 08:33 Відповісти
може тому, що вони садисти? садисту ж все одно кого забити і за що, аби не нести відповідальність за це. рашка їм це забезпечує, можливість вбивати і неможливість притягненя до відповідальності, а от як вони дійшли до того, що у них садистів подавляюча масса, і жінки і навіть неповнолітні, то хтось писав про від"ємний неприродній відбір, коли вибивали всіх, хто міг би розвивати і залишали тих хто руйнує.
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08.05.2022 11:09 Відповісти
И этож какая-то падаль дала наводку. Ну нахрена авиабомбой лупить по школе?
Вопрос номер два.
Где все ПЗРК? В Киеве? Или по беспилотникам тупо расстреляли?
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08.05.2022 08:01 Відповісти
Охороняють найвеличнішого.
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08.05.2022 08:04 Відповісти
Ну а як же?Треба охороняти героя.Він же не втік.
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08.05.2022 08:40 Відповісти
1) -школа, єдина вціліла споруда в цьому селищі. Питання - чи надовго? Ні!
2) ПЗРК дають спеціально навченому військовому, а не цивільним. Крім того, розбомбити школу можна з висот чи дальності, де воно буде безсилим.
3) Чи не Гайдай ще місяць тому волав: тікайте всі, хто тільки може і забирайте з собою тих, хто не може чи не хоче, бо потім буде пізно! Чому ці люди вирішили залишитись? Жалко посаджених бурячків чи чекали на "своїх" хлопчиків?

І ще, тупо не розстріляний безпілотник - очі ворога. Тому якщо ти ідіот, то надовго!
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08.05.2022 09:35 Відповісти
Если ты не совсем идиот и умеешь пользоваться Гуглом - найдёшь видосы, где авиация орков на востоке летает на вполне досягаемой высоте.
И только такие мудаки как ты, считают, что на востоке ждут оккупантов.
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08.05.2022 09:55 Відповісти
Не повіриш, але дехто їх чекає і на заході країни. А що скажеш на заклик Гайдая евакуюватись? Чому вони його не слухали, чого чекали чи кого чекали?
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08.05.2022 10:03 Відповісти
Я и моя семья уехали с востока, семья уехала в марте, я в апреле. Теща сидела до момента, когда прилетело в 50 метрах. Сейчас сидим в селе на западной, без удобств, но живы.
Кстати, те "кто переживает за свои бурячки" в реале - единственный способ достойного заработка.
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08.05.2022 10:43 Відповісти
Есть одна странность

Пишут 60 человек
Конечно дети это люди, но обычно, когда речь идёт о детях, то так и пишут - дети.
Видимо в школе были не дети

Но это конечно не отменяет ужаса происходящего
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09.05.2022 02:00 Відповісти
Почему США до сих пор не доставили в Украину системы Пэтриот??? это бы спасло море жизней.
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08.05.2022 08:05 Відповісти
Накручуєш публіку проти США? Вони зобов'язані нам поставляти зброю?
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08.05.2022 08:22 Відповісти
Так, зобов'язані.
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08.05.2022 11:25 Відповісти
до того як її доставити, треба вчити операторів системою тією користуватися, то не така система що з відео на ютубі можна вивчитися, а вона страшенно дорога, який сенс її привозити, якщо нею нема кому користуватися?
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08.05.2022 11:13 Відповісти
Не тупи ..Там відстань до кордону всього да ні скільки.
....
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Смерть москалям
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08.05.2022 08:06 Відповісти
Нужно туда пригласить все мировые СМИ! Россию должны признать страной спонсором терроризма и все должны отказаться от русского газа ибо это кровавый газ! Путин за эти деньги создает ракеты, которые падают на мирное население! Это терроризм!!! Кто дает Путину деньги - это спонсоры терроризма!
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08.05.2022 08:10 Відповісти
Так Україна ні на день не зупиняла транзит кацапського газу в Європу. Це подвійні стандарти чи ні?
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08.05.2022 08:19 Відповісти
Жахіття.

Ця запоребрикова нечисть точно не вгомониться, поки її не знищать.
Зло повинно бути зупинене назавжди.

Смерть рашці і москалям.
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08.05.2022 08:22 Відповісти
Ой у лузі червона калина...
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08.05.2022 08:23 Відповісти
Будьте ви прокляті рашиські варвари ,хай здохне путі і вся рашиська росія ця імперія зла.
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08.05.2022 08:52 Відповісти
а кто людей сгоняет в кучу? если там такой слабый подвал то может пусть они по своим погребам сидят? так хоть шанс есть что пронесет..
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08.05.2022 08:58 Відповісти
Наводка.
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08.05.2022 09:48 Відповісти
Брацкий нарот раzzеи спасал дитей дамбаса ат униатов и салдатав нати
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08.05.2022 09:52 Відповісти
Вопрос, а почему они там сидели , а не уехали, ждали руский мир ????
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08.05.2022 09:55 Відповісти
Багато "сваїх ждалі"
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08.05.2022 10:06 Відповісти
Путин сам, его армия, генералы плоть от плоти глубинного рус. народа, на который он сделал ставку 20 лет назад. Глубинный русский народ это потомки поколений рабов алкоголиков, выжигавших алкоголем нейроны в собственной голове столетиями. Народ настолько тупой, что не способен понять, что не может Украина быть нацистской, хотя бы потому что президентом в Украине избран еврей (к сожалению). Отсюда ненависть, к тем кто живет лучше их, а они живут также, как их деды прадеды. В противостоянии с ВСУ они выглядят жалко. Мародерство, пьянство, изнасилование женщин и детей, убийства гражданских и детей, уничтожение жилых домов вот и вся воинская доблесть.
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08.05.2022 10:56 Відповісти
Треба припинити цю дурну практику всім збиратись в одну кучу, розсередження кращий спосіб вціліти.
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08.05.2022 11:23 Відповісти
Гайдай може не чує й не бачить зауважень на свою адресу - знову наполегливо безграмотно пише "руський мир"... Чи то навмисно , чи просто корисний ідіот...
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08.05.2022 11:36 Відповісти
Так в школе не было никаких гражданских. Как стало известно там базировалась часть ВСУ. А вот кто дал наводку, это уже другой вопрос.
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08.05.2022 13:17 Відповісти
Немає слів ...... біль та горе від цієі дикої орди 😠і особисто від м'ясника
путлєра , який лютує перед смертю ‼️
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09.05.2022 00:07 Відповісти
Про руzких всё ясно, но тот кто разрешил собрания людей , тем более в школе , должен понести наказание . Потому что для руzких школы ,церкви , синагоги, торговые центры это цели для атак , для них важно уничтожение украинцев как таковых ,поэтому чем больше их погибнет тем лучше ,а не в бою . Т.н. денацификация это не что иное как ликвидация лиц ,которые считают себя украинцами , а не то что вы подумали .это как СССР воевал за мир ,с одной стороны покажется нонсенс,но нет , он воевал не за piece, а за world . Т.е завоевать весь мир
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09.05.2022 07:05 Відповісти
 
 