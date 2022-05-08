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Новини Війна
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225 дітей загинули та понад 413 поранено через збройну агресію РФ в Україні, - Офіс генпрокурора

діти

Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому за офіційними даними 225 дітей загинуло та більше 413 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Повідомляється, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 98, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 42, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

"7 травня внаслідок обстрілу окупантами м. Привілля Сєверодонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 та 14 років. Також двоє дівчаток 8 та 12 років отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Двоє дітей загинули на Луганщині внаслідок обстрілу Привілля окупантами, ще дві дівчинки та жінка отримали поранення, - Гайдай. ФОТО

Також зазначається, що внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 з них зруйновано повністю.

Автор: 

армія рф (17825) діти (5149) смерть (6778) воєнні злочини (1877) Офіс Генпрокурора (3279) Луганська область (4892)


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Це "фількина грамота"....Влада не знає точної кількості загиблих... Хочеться запитати, чому не були евакуйовані дитячі будинки з територій, які зараз захоплені загарбниками??? Ви ж, влада, знали дані розвідок ЄС, США і знали наміри Мордору ...
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08.05.2022 09:35 Відповісти
Вони, як завжди, НЕ думали, НЕ сподівались, НЕ очікували. Це їх улюблена відмазка злочинної бездіяльності.
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08.05.2022 09:54 Відповісти
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08.05.2022 09:55 Відповісти
Лапотники в кокошниках тільки і вміють що воювати з дітьми, жінками та пенсіонерами.
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08.05.2022 10:48 Відповісти
Путин любит не только убивать детей, но и в живом виде. Вот сейчас выляет хвостом вокруг 16-ти летней фигуристке Валиевой
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08.05.2022 18:08 Відповісти
 
 