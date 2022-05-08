Евакуаційні коридори через м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру, виїзд - обмежено, - ОВА
У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Запорізьку ОВА.
"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб. Виїзд з міста тимчасово обмежено. Просимо поставитися із розумінням", - йдеться у повідомленні.
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Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд. Роман Семененко загинув Героєм
46-рінчий мешканець Полог Роман Семенко після окупації залишився в місті аби доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці. Він був ефективним партизаном, надана інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд.
Та зранку близько 20 окупантів на бронетехніці приїхали й викрали Романа.
Два дні путінські орки катували Романа, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї, місцезнаходження побратимів й інформацію про його старшого брата - очільника Пологівського Нацкорпусу.
Врешті, 4 травня чоловік привів російських загарбників до місця, де сам ховав зброю. Швидко дістав ПМ та почав розстрілювати рашистів. Загинув від кулі, випущеної в спину.
На прощання російські нелюди пустили тільки маму. У Романа залишилися дружина та донька.