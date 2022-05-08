Евакуаційні коридори через м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру, виїзд - обмежено, - ОВА

У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Запорізьку ОВА.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб. Виїзд з міста тимчасово обмежено. Просимо поставитися із розумінням", - йдеться у повідомленні.

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