Російські силовики до війни ставляться неоднозначно, це видно зі зламаного листування, - Грозєв
Представники силових відомств РФ не виявляють захоплення війною в Україні, а розвідники пишуть словосполучення "спеціальна військова операція" суто в лапках.
Про це головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв розказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
Грозєв уточнив, що Bellingcat зробила такий висновок, проаналізувавши електронні листи співробітників ГРУ, яких отримала доступ.
"Точно можу стверджувати, що всередині силовиків Росії є роз'єднання. Виходить у нас читати різні пошти - зламані, не зламані, злиті - в реальному часі. І я бачу, що навіть люди на найвищому рівні всередині ГРУ (Головне управління розвідки РФ. - Ред.) так описують те, що відбувається: "Давайте залишимо особисте ставлення до того, що відбувається, за дужками". Це означає, що немає єдиного ставлення до війни", – сказав розслідувач.
Він також звернув увагу, що у ГРУ з іронією ставляться до офіційної позиції російської влади, яка публічно називає війну в Росії проти України "спеціальною військовою операцією", а не війною, і переслідує тих, хто говорить неї як про війну.
"Вони у лапках завжди пишуть "спеціальна військова операція", тобто вони висміюють практично те, що їм наказують говорити", - сказав Грозєв.
Журналіст згадав про настрої в ГУР, коли коментував вибухи та пожежі на території Росії, в областях, які не межують із Україною.
"Не виключаю, що є російські диверсанти, які допомагають Україні саме у більш далеких місцях, – зазначив Грозєв.
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Неначе й справді він людина,
Та від Курил і до Кремля
Воно було і є скотина.
Йому завжди усього мало!
Де тільки всралося чи стало
Уже волає од того -
Тут все ісконне і його!
Та хай тебе ухопить кат!
Який же ти у біса брат?!
Живи у рідному краю -
Котись в Московію свою!
І раз причина тут така
Й дорога в тебе неблизька,
То я тобі, як друг і брат
Піддати можу і під зад,
Щоб не морочив голови
Й летів до самої Москви!
Таке чмо цивілізованому світу не потрібне.
Розумні люди дуже добре знають, що дуже бажано знати, що саме думає ворог.
А от "глибока думка" чергового диванного експерДа з Фінляндії, ще і з чІчта расейською лінгвістикою - ні речення без мата,
тут точно нікого не цікавить.
Доречі, недолуга істота, Ізик рАдной підучи, ТРИ помилки на трошки більше ніж ОДИН рядок.
Йшли через Полісся,
Наїлися грибів -
І їх лишилось вісім...
Вісім п'яних москалів
Розмовляли в Львові.
Все ж таки це Львів -
І їх лишилось двоє...
Двоє п'яних москалів
Степом прямували,
Стріли козаків -
І москалів не стало.
І м`язи тверді наче дуб,
На білій як день вишиванці,
Блищить Український тризуб.
В очах крижана недовіра,
Як глобус блищить голова,
Давно не гуляла сокира,
По вулицях міста Москва.