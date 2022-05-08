Російські силовики до війни ставляться неоднозначно, це видно зі зламаного листування, - Грозєв

Представники силових відомств РФ не виявляють захоплення війною в Україні, а розвідники пишуть словосполучення "спеціальна військова операція" суто в лапках.

Про це головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв розказав в інтерв’ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Грозєв уточнив, що Bellingcat зробила такий висновок, проаналізувавши електронні листи співробітників ГРУ, яких отримала доступ.

"Точно можу стверджувати, що всередині силовиків Росії є роз'єднання. Виходить у нас читати різні пошти - зламані, не зламані, злиті - в реальному часі. І я бачу, що навіть люди на найвищому рівні всередині ГРУ (Головне управління розвідки РФ. - Ред.) так описують те, що відбувається: "Давайте залишимо особисте ставлення до того, що відбувається, за дужками". Це означає, що немає єдиного ставлення до війни", – сказав розслідувач.

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Він також звернув увагу, що у ГРУ з іронією ставляться до офіційної позиції російської влади, яка публічно називає війну в Росії проти України "спеціальною військовою операцією", а не війною, і переслідує тих, хто говорить неї як про війну.

"Вони у лапках завжди пишуть "спеціальна військова операція", тобто вони висміюють практично те, що їм наказують говорити", - сказав Грозєв.

Журналіст згадав про настрої в ГУР, коли коментував вибухи та пожежі на території Росії, в областях, які не межують із Україною.

"Не виключаю, що є російські диверсанти, які допомагають Україні саме у більш далеких місцях, – зазначив Грозєв.

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