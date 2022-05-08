Для Швеції та Фінляндії зараз - найкращий час вступити до НАТО. Адже Путін зайнятий Україною, - Расмуссен
На думку колишнього генсека НАТО Андерса Расмуссена, нинішній момент найбільш сприятливий для приєднання до Альянсу, тому що президент РФ Володимир Путін через Україну не зможе їм завадити.
Про це він сказав у коментарі CNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Думаю, для цих країн є вікно можливості саме зараз - тому що Путін зайнятий іншим. Він нічого не може з цим зробити", - зазначив Расмуссен.
Він зазначив, що і за терміновою процедурою набуття членства займе кілька місяців - доки рішення затвердять усі країни-члени.
"У цей період і Фінляндія, і Швеція потенційно можуть зазнати залякування та навіть погроз з боку РФ, і тому ми повинні гарантувати їм безпеку… так, ніби вони вже члени Альянсу", - додав Андерс Расмуссен.
Чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.
Міністр оборони Британії сказав, що Сполучене Королівство допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи буде країна на той момент членом НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
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А так вбивають нас, нищать наші міста, які потрібні пуйлу і війна триватиме ще довго...
Так навіть зараз, якщо б ***** використав тактичну ядерну зброю на Фінляндії та Швеції погрожуючи що наступним буде Київ, думаю наша влада прийняла би умови капітуляції вже наступного дня...
Мені жаль наших людей, я розчарований НАТО, їх обіцянками щодо нашого вступу і тепер допомогою на отєбісь лиш би не було війни на їх території...
Відтак економічні санкції, як наслідок зруйнували би РФ, без жертв українців, а Україна знов стала незалежною країною.
Они знают об этом.
Кучма украл у нас будущее.
Построив олигархат.
Ни там ни там не был.
И не хочу.
Чтобы:
- Нато не могло поставить возле границы свои ракеты
- Нато не могло использовать аэродромы возле границы для вылета авиации на российскую территорию.
- Нато не могло шпионить радио-локационными средствами за территорией россии.
И он добился того, что россия теперь будет иметь границу с НАТО, только со стороны Финляндии.
Ну то які можуть бути претензії? Рабів до раю не пускають! Треба навести порядок в країні, а потім все буде! А не будувати ссані дороги за х20 ціни...
Сирия, Украина, Грузия.
Там где им могут дать по яйцам они не полезут.
Na trube v odnom interviu A. Piontkovskij čudovo skazav, - daj Ukraine amerikansku zbroju, i ona bude kruče amerikanskogo voiska. Vot tak.
**
P.S. Posle voiny obiazateljno potašču svoju žinku na nedeliu v Kiev. Xvatit užo zapadov, ta turcij ispanij. Ukraina, - ta ešče prekrasnaja Europa.
В 2014 Украина действительно была беззащитной и дезориентированной, в 2022 русня расслабила булки, думала все так же легко как в 2014 будет, но эпично обосралась.
А про тюльку, яка була проти ПДЧ, про пів країни, що хотіла в кацапстан, про палки в колеса переходу на стандарти НАТО від вищого керівництва країни якось невдобно згадувати, так?
У цей період і Фінляндія, і Швеція потенційно можуть зазнати залякування та навіть погроз з боку РФ, і тому ми повинні гарантувати їм безпеку… так, ніби вони вже члени Альянсу
А чего ж вы нас сс*лись взять и предлагаете нам подисать какой-то вшивый договор?? уроды и с*ки