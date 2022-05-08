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Для Швеції та Фінляндії зараз - найкращий час вступити до НАТО. Адже Путін зайнятий Україною, - Расмуссен

расмуссен

На думку колишнього генсека НАТО Андерса Расмуссена, нинішній момент найбільш сприятливий для приєднання до Альянсу, тому що президент РФ Володимир Путін через Україну не зможе їм завадити.

Про це він сказав у коментарі CNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Думаю, для цих країн є вікно можливості саме зараз - тому що Путін зайнятий іншим. Він нічого не може з цим зробити", - зазначив Расмуссен.

Він зазначив, що і за терміновою процедурою набуття членства займе кілька місяців - доки рішення затвердять усі країни-члени.

"У цей період і Фінляндія, і Швеція потенційно можуть зазнати залякування та навіть погроз з боку РФ, і тому ми повинні гарантувати їм безпеку… так, ніби вони вже члени Альянсу", - додав Андерс Расмуссен.

Також читайте: НАТО збільшить присутність у Балтійському морі, якщо Швеція подасть заявку, - Столтенберг

Чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

Міністр оборони Британії сказав, що Сполучене Королівство допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи буде країна на той момент членом НАТО.

Автор: 

НАТО (6543) Расмуссен Андерс Фог (76) Фінляндія (1328) членство в НАТО (1743) Швеція (969)


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Топ коментарі
+26
А про шо каже логіка деяких українців? Вати повно в країні, очікують "визволення". Коригувальники в країні, прорашистські агенти у владі. І не одиниці, а відносно багато, як для країни проти якої ворог вже веде масштабну війну. Я думаю нам і озброєння неохоче давали, бо побоювались що продамо рашистам.
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08.05.2022 09:08 Відповісти
+24
интересная вывернутая логика у этого идиота получается уж лучше Путин нападет на Финляндию и Швецию тогда у Украины будет прекрасный шанс стать членом НАТО что вы там курите кретины в НАТО?! вы хоть свой бред фильтруйте.. подонки..трусливая контора боящаяся собственной тени и чиха *****.. тьфу гыдота --не военные.. политика удел негодяев проституток и мразей...
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08.05.2022 09:03 Відповісти
+24
циніча правда,али ми самі винні коли роками половина країна голосувала за ригів і тим відстроковуючи час України від вступу до НАТО та ЄС..Бажаю Фінам і Шведам як найскорішого вступу до НАТО не робіть наших помилок
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08.05.2022 09:03 Відповісти
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интересная вывернутая логика у этого идиота получается уж лучше Путин нападет на Финляндию и Швецию тогда у Украины будет прекрасный шанс стать членом НАТО что вы там курите кретины в НАТО?! вы хоть свой бред фильтруйте.. подонки..трусливая контора боящаяся собственной тени и чиха *****.. тьфу гыдота --не военные.. политика удел негодяев проституток и мразей...
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08.05.2022 09:03 Відповісти
А про шо каже логіка деяких українців? Вати повно в країні, очікують "визволення". Коригувальники в країні, прорашистські агенти у владі. І не одиниці, а відносно багато, як для країни проти якої ворог вже веде масштабну війну. Я думаю нам і озброєння неохоче давали, бо побоювались що продамо рашистам.
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08.05.2022 09:08 Відповісти
Так треба було пуйлу використати тактично ядерну зброю і вєбать Фінляндію і Швецію, НАТО би всралось, бо це не їх територія, а Україна капітулювала би побачивши, який Пуйло дебіл і все стало би взад СССР, українська вата жила би щасливо, інші виїхали б за кордон, міста лишились би цілі і жертв в Україні можна було уникнути...
А так вбивають нас, нищать наші міста, які потрібні пуйлу і війна триватиме ще довго...
Так навіть зараз, якщо б ***** використав тактичну ядерну зброю на Фінляндії та Швеції погрожуючи що наступним буде Київ, думаю наша влада прийняла би умови капітуляції вже наступного дня...
Мені жаль наших людей, я розчарований НАТО, їх обіцянками щодо нашого вступу і тепер допомогою на отєбісь лиш би не було війни на їх території...
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08.05.2022 10:15 Відповісти
після таких заяв плєшивий вдарить ядеркою по Україні. це запрошення.
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08.05.2022 10:25 Відповісти
Чого йому нищити територію, яка йому потрібна в складі його імперії?
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08.05.2022 10:31 Відповісти
спитай у пуйла та подивись на Маріуполь.
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08.05.2022 10:36 Відповісти
Те що сталося з Маріком його величезний пройоб, як і по суті вся ця війна, він так чи інакше програє і це приведе в перспективі до розвалу РФ, але це буде зроблено ціною руйнування нашої каїни та убивства тисяч українців, а краще би він убив трохи Фінів чи Шведів, Україна би капітулювала.
Відтак економічні санкції, як наслідок зруйнували би РФ, без жертв українців, а Україна знов стала незалежною країною.
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08.05.2022 10:44 Відповісти
ти мабуть з донбаса шо втебе навколо корегувальники і агенти....
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08.05.2022 10:20 Відповісти
А Україну так не запрошували, як ці дві країни.
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08.05.2022 09:03 Відповісти
В Украине коррупция всех элит за последние десятки лет.
Они знают об этом.
Кучма украл у нас будущее.
Построив олигархат.
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08.05.2022 09:09 Відповісти
Ага, а у остальных коррупции нет? В Германии, например, которая продалась ***** за газ? Только другим коррупция почему-то не мешает быть в НАТО, а Украине очень помешала.
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08.05.2022 12:36 Відповісти
циніча правда,али ми самі винні коли роками половина країна голосувала за ригів і тим відстроковуючи час України від вступу до НАТО та ЄС..Бажаю Фінам і Шведам як найскорішого вступу до НАТО не робіть наших помилок
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08.05.2022 09:03 Відповісти
как удачно все сложилось! пуйло занят Украиною, есть время выстирать штаны... сцикуны
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08.05.2022 09:05 Відповісти
Дорогой Расмуссен, подскажи Японии (Курилы)и Казахстану (Карабах), Польше(Калининград) что очень подходящее время. Россия занята Украиной. Пора забрать свое.
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08.05.2022 09:06 Відповісти
Карабах від Казахстану далеко.
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08.05.2022 09:19 Відповісти
С Азербайджаном перепутал.
Ни там ни там не был.
И не хочу.
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08.05.2022 09:50 Відповісти
а хто винен що Україна 30 років тупила та гальмувала ?Усі прибалти давно у НАТО.Расмусен тут ні до чого
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08.05.2022 09:09 Відповісти
Ну вы поняли. Пока они бросили Украину на сьедение сами строят оборонительный союз. А чего финам и шведам не подписать мирный договор и гарантию безопасности с Рашкой, как нам предлогаете? Нас за дураков считаете?
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08.05.2022 09:13 Відповісти
Да, считают. Потому что Украину тупо развели и скормили *****, причем, давая ей 72 часа на существование. Зато других берут в НАТО, пока в Украине ровняются города с землей и детей убивают. Двуличные подлые твари.
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08.05.2022 12:38 Відповісти
Підла заява, звичайно.
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08.05.2022 09:15 Відповісти
Звучить цинічно. Краще б промовчав.
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08.05.2022 09:21 Відповісти
путин говорил, что начинает войну против Украины для того, чтобы россия не имела границы с НАТО.

Чтобы:

- Нато не могло поставить возле границы свои ракеты

- Нато не могло использовать аэродромы возле границы для вылета авиации на российскую территорию.

- Нато не могло шпионить радио-локационными средствами за территорией россии.

И он добился того, что россия теперь будет иметь границу с НАТО, только со стороны Финляндии.

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08.05.2022 09:23 Відповісти
росія і до цього мала кордон із 5-ма країнами НАТО: Польща, Литва, Латвія, Естонія, Норвегія.
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08.05.2022 09:44 Відповісти
Отдать Кенигсберг - минус Польша и Литва
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08.05.2022 11:01 Відповісти
то что он говорил-это просто обьяснение для обычных пиплов у себя дома-а реально для удара по россии и ответного удара по сша границ никаких абсолютно не надо
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08.05.2022 09:53 Відповісти
Даремно ви так на Расмусена, він був набагато адекватніше, ніж Стєклов. І він все чесно і відверто каже, Вступайте будете в Альянсі. Хто заважав 73% виродку подати заявку на вступ? отримати пдч? не розвалювати армію? афсальтувати дороги для танків? розміновувати Чонгар? досить рожеві сопельки і сльози лити! якщо буде варіант передишки між смертю диктатора, боротьбі за владу всередині рашки, щоб і ми вступили в НАТО. вступимо, а поки що ось так... самі винуваті
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08.05.2022 09:26 Відповісти
Як милота... ***...
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08.05.2022 09:28 Відповісти
В зараз навіть Чукотку можете прийняти у НАТО, бо ***** ж зайнято Україною, він і не помітить.
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08.05.2022 09:31 Відповісти
він не посадовець, він колишній генсек НАТО, перед Столтенбергом-Стєкловим
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08.05.2022 09:38 Відповісти
А может нужно было сказать и сделать: Украине нужна помощь сейчас, возьмём её в НАТО сейчас и поможем с фашизмом, а другие страны подождут у них все чудненько. ГАНДОН
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08.05.2022 09:38 Відповісти
А може треба вже перестати бути маленькою ображеною дитинкою, і вирости до дорослої людини? Ніякий добрий дядя не прийде і вирішить наші проблеми, проблеми, які наш любий нарід сам собі навибирав за всі ці роки. Той же самий Харків, Одеса: це вони зараз, під орківськими ракетами, стали дуже патріотичні; а згадайте, як харківська медсестра ногами пинала хлопчика-майданівця в 2014, маючи осатанілий вираз на обличчі! Скажіть будь ласка, чи багато олігархів ми посадили? Чи багато державних злочинців на кшталт ківи, царьова, стремоусова, монтян розстріляли? Чи може, хоча б одну прорабсійську гниду в тюрму показово засадили? Ні, навпаки, вибрали їх у Раду, а патріотів, що життя та здоров'я віддавали за країну, травимо продажними пшонкоподібними говнопрокурорами і говносуддями - саме тими, які ще 16.02 злиняли масово за кордон разом із валізами "чесно зароблених".
Ну то які можуть бути претензії? Рабів до раю не пускають! Треба навести порядок в країні, а потім все буде! А не будувати ссані дороги за х20 ціни...
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08.05.2022 11:20 Відповісти
цинічно. нажаль захід ставиться до українців, як до людей 3-го гатунку. дуже неприємно таке чути. тим самим вони підштовкують багатьох підкоритися росії
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08.05.2022 09:39 Відповісти
А як країна з таким рівнем корупції може бути першого гатунку?Підкоритися росії?...Хочеш бути взагалі помийкою в світі? А очистити країну від плісняви і гидоти не хочеш,щоб стати нарешті поруч з цивілізованим світом?
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08.05.2022 09:52 Відповісти
ага чистити під військово-політичним тиском РФ, коли вони корумпували навіть європейських(цивілізованих) чиновників.... поміть нікому це не вдалося, країни балтії чомусь вони взяли. Маю сумнів, що в них на той час справи були набагато краще. Так шо ці тупі розмови про корупцію туфта. До того ж НАТО військовий блок а не економічний....
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08.05.2022 10:08 Відповісти
Я зрозумів,тобі до мордору.Там немає ніяких тупих розмов про корупцію.
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08.05.2022 11:44 Відповісти
И Расмуссен, запомните, русские это сцыкливые нацисты. Они нападают только на беззащитных.
Сирия, Украина, Грузия.
Там где им могут дать по яйцам они не полезут.
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08.05.2022 09:45 Відповісти
Poprošu vas, - Ukraina bezzaščitnaja? A et kto neandertalcam vlomil "Kiev za dva dnia"?
Na trube v odnom interviu A. Piontkovskij čudovo skazav, - daj Ukraine amerikansku zbroju, i ona bude kruče amerikanskogo voiska. Vot tak.
**
P.S. Posle voiny obiazateljno potašču svoju žinku na nedeliu v Kiev. Xvatit užo zapadov, ta turcij ispanij. Ukraina, - ta ešče prekrasnaja Europa.
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08.05.2022 13:08 Відповісти
Судя по тому как русня во время вторжения тупо шла колоннами вместе с омоном и еще парадную форму везла - рашка была искренне уверена, что Украина беззащитная, потому и напала.
В 2014 Украина действительно была беззащитной и дезориентированной, в 2022 русня расслабила булки, думала все так же легко как в 2014 будет, но эпично обосралась.
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08.05.2022 13:41 Відповісти
Ого, як кацапи і місцеві корисні ідіоти наїжджають на НАТО.

А про тюльку, яка була проти ПДЧ, про пів країни, що хотіла в кацапстан, про палки в колеса переходу на стандарти НАТО від вищого керівництва країни якось невдобно згадувати, так?
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08.05.2022 09:49 Відповісти
1. тимошенко не могла блокувати ПДЧ воне не була президентом. 2.навіть головою уряду вона була 10-15 років тому. 3. я не впевнений, що вона проти. так шо про корупцію це тупа відмазка... з 2014-го навіть в конституції в нас прописано ціллю вступ в НАТО. вони просто ссикнули - на це й розраховував путін.
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08.05.2022 10:33 Відповісти
Капітельман не одмазуй, вана була пре'єром в уряді юща коли був Бухареський саміт НАТО і її партія мала величезний вплив у раді і саме вана заробляла на расєйських енергоносіях, не в усіх амнезія як у фанатів цієї політичної курви 1.2.3.4.5...
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08.05.2022 10:45 Відповісти
Вот за что я таких люблю - так это за способность говорить правду
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08.05.2022 10:32 Відповісти
Жаль до наших идиотов не дошло вступить в НАТО когда рашка была занята войной с Чечней
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08.05.2022 10:37 Відповісти
У складі України були крим, лугандонія та і південь України традиційно прорасєйські регіони які не дали б голосів за НАТО а ПДЧ заблокували німеччина та франція...
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08.05.2022 10:48 Відповісти
користайтеся поки українці відтягують рашистів,ще й Швейцарію беріть до НАТО, а то виходить ********** стандартів альянсу вони виробляють, але українцям не можуть продати..
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08.05.2022 11:35 Відповісти
За что люблю всех этих бывших, так за то что они, не обременённые дипломатическими манерам, режут правду матку такой какой она есть. И это печально для нас, хотя и предсказуемо. Наш удел буферная зона. Будут подкидывать бабла и оружия. На этом все. Увы
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08.05.2022 16:07 Відповісти
какое циничное заявление!
У цей період і Фінляндія, і Швеція потенційно можуть зазнати залякування та навіть погроз з боку РФ, і тому ми повинні гарантувати їм безпеку… так, ніби вони вже члени Альянсу

А чего ж вы нас сс*лись взять и предлагаете нам подисать какой-то вшивый договор?? уроды и с*ки
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08.05.2022 23:14 Відповісти
 
 