Для Швеції та Фінляндії зараз - найкращий час вступити до НАТО. Адже Путін зайнятий Україною, - Расмуссен

На думку колишнього генсека НАТО Андерса Расмуссена, нинішній момент найбільш сприятливий для приєднання до Альянсу, тому що президент РФ Володимир Путін через Україну не зможе їм завадити.

Про це він сказав у коментарі CNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Думаю, для цих країн є вікно можливості саме зараз - тому що Путін зайнятий іншим. Він нічого не може з цим зробити", - зазначив Расмуссен.

Він зазначив, що і за терміновою процедурою набуття членства займе кілька місяців - доки рішення затвердять усі країни-члени.

"У цей період і Фінляндія, і Швеція потенційно можуть зазнати залякування та навіть погроз з боку РФ, і тому ми повинні гарантувати їм безпеку… так, ніби вони вже члени Альянсу", - додав Андерс Расмуссен.

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Чинний генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг раніше заявив, що якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на вступ, то державам блоку вдасться знайти рішення щодо гарантій їхньої безпеки до моменту офіційного приєднання двох країн.

Міністр оборони Британії сказав, що Сполучене Королівство допоможе Фінляндії у випадку нападу Росії, незалежно від того, чи буде країна на той момент членом НАТО.