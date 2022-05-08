Знищено дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем по Одещині, - ОВА

Вночі, 8 травня, підрозділами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем з напрямку Чорного моря по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні!", - додає він.

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