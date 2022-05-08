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Новини Війна
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Знищено дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем по Одещині, - ОВА

ракета

Вночі, 8 травня, підрозділами повітряного командування "Південь" були виявлені та знищені дві крилаті ракети типу "Х", випущені ворожим винищувачем з напрямку Чорного моря по Одещині.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Нищимо ворога і його задуми! Слава Україні!", - додає він.

Також читайте: 4 крилаті ракети ворога завдали удару по Одещині

Автор: 

армія рф (17825) крилаті ракети (1081) Одеська область (3290) ракети (4070) знищення (7562)


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Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 09:09 Відповісти
На острові Зміїний силами МТС Збройних Сил України в Одеській області успішно проведена весняна польова кампанія - «засіяли» «переорали» і «удобрили» На черзі - поля ПМР у Ковбасній (якщо «напросяться»)
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08.05.2022 09:18 Відповісти
русофобствуете? так держать
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08.05.2022 09:23 Відповісти
жаль не удалось их аэропланы и караблики закидат асфальтом.. и Пианино плохо работает по дальним целям... ну ничего, после войны вопросы Народ задаст. всем удачи, оркам лютой смерти!! людям Добра!!
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08.05.2022 09:20 Відповісти
Сьогодні десять штук їх запустили по Одесі.

Мрію дожити до того дня, коли тисячу ракет запустять по московськім болотам.
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08.05.2022 09:28 Відповісти
Нашу ракетну програму зарубав найвеличніший нікчема.
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08.05.2022 09:31 Відповісти
А скількі ракет було збудовано при найвеличнішому? Я до того веду - може почнемо їх застосовувати? Навіщо сховали? І головна головоломка - при кому ж збудували Нєптуни?...
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08.05.2022 15:13 Відповісти
 
 