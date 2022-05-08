ЗСУ біля Зміїного знищили з "Байрактарів" три десантні катери окупантів і зенітний комплекс

Українські військові з "Байрактарів" знищили три десантні катери окупантів, які окупанти розмістили біля тимчасово захопленого острова Зміїний. Ліквідовано 46 окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

В командуванні повідомили, що захисники України знищили десантний катер типу "Серна" та зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також два десантно-штурмових катери типу "Раптор". Ще один "Раптор" суттєво пошкодили.

Внаслідок влучань знищено 46 російських окупантів.

Загалом же за минулу добу, 7 травня, бійці ОК "Південь" знищили 80 російських військових та 10 одиниць їхньої техніки, зокрема над Одещиною збили безпілотник-розвідник "Форпост". Крім того, на Херсонщині знищили склад боєприпасів окупантів.

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