ЗСУ біля Зміїного знищили з "Байрактарів" три десантні катери окупантів і зенітний комплекс
Українські військові з "Байрактарів" знищили три десантні катери окупантів, які окупанти розмістили біля тимчасово захопленого острова Зміїний. Ліквідовано 46 окупантів.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
В командуванні повідомили, що захисники України знищили десантний катер типу "Серна" та зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також два десантно-штурмових катери типу "Раптор". Ще один "Раптор" суттєво пошкодили.
Внаслідок влучань знищено 46 російських окупантів.
Загалом же за минулу добу, 7 травня, бійці ОК "Південь" знищили 80 російських військових та 10 одиниць їхньої техніки, зокрема над Одещиною збили безпілотник-розвідник "Форпост". Крім того, на Херсонщині знищили склад боєприпасів окупантів.
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Два открытых очага горения сзади палубной надстройки.
Никаких попыток тушения и экипажа на палубе.
Не знаю по какой причине эту тему замалчивают.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035
. Сержант, перекладач і полонений "москаль".
- Cпитай москаля, де розташована їхня частина.
- Руководитель спрашивает вас, где расположена ваша часть.
- Я не скажу!
- Москаль відповів, що не скаже.
- То скажи, що зараз ми його катуватимемо.
- Руководитель говорит, что сейчас вас будут пытать.
- Я все равно не скажу!
- Москаль каже, що все одно мовчатиме.
- То клич хлопців із жаровенькою й цвяшками. [...]
- А что это они внесли?
- Это жаровня. Сечас в ней раскалят гвозди и загонят их вам под ногти.
- Нет, нет! Скажите вашему начальнику, что я все расскажу!
- Що там москаль белькоче?
- Каже, що москалі тортур не бояться.
«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
Чому москалі як собаки ті лають?
Чому же ти Боже їм мозок не дав?
А може в дитинстві він з дуба упав?
А поки падлюка, смердить, скаженіє
Бо іншого курва - робити не вміє!
І Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла,
Москалі є:::учі!
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули!
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п'яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми-навіки Вільні!
Тут Московії не буде! Слава Україні !!!!
Ті два були додані в статистику раніше.
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...