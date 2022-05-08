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Новини Війна
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ЗСУ біля Зміїного знищили з "Байрактарів" три десантні катери окупантів і зенітний комплекс

зміїний,острів

Українські військові з "Байрактарів" знищили три десантні катери окупантів, які окупанти розмістили біля тимчасово захопленого острова Зміїний. Ліквідовано 46 окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

В командуванні повідомили, що захисники України знищили десантний катер типу "Серна" та зенітно-ракетний комплекс "Тор", а також два десантно-штурмових катери типу "Раптор". Ще один "Раптор" суттєво пошкодили.

Внаслідок влучань знищено 46 російських окупантів.

Загалом же за минулу добу, 7 травня, бійці ОК "Південь" знищили 80 російських військових та 10 одиниць їхньої техніки, зокрема над Одещиною збили безпілотник-розвідник "Форпост". Крім того, на Херсонщині знищили склад боєприпасів окупантів.

Дивіться: Bayraktar працює по позиціях окупантів на Зміїному. ВIДЕО

Автор: 

Зміїний (164)


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Топ коментарі
+38
Одеса
. Сержант, перекладач і полонений "москаль".
- Cпитай москаля, де розташована їхня частина.
- Руководитель спрашивает вас, где расположена ваша часть.
- Я не скажу!
- Москаль відповів, що не скаже.
- То скажи, що зараз ми його катуватимемо.
- Руководитель говорит, что сейчас вас будут пытать.
- Я все равно не скажу!
- Москаль каже, що все одно мовчатиме.
- То клич хлопців із жаровенькою й цвяшками. [...]
- А что это они внесли?
- Это жаровня. Сечас в ней раскалят гвозди и загонят их вам под ногти.
- Нет, нет! Скажите вашему начальнику, что я все расскажу!
- Що там москаль белькоче?

- Каже, що москалі тортур не бояться.
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08.05.2022 09:39 Відповісти
+32
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08.05.2022 09:26 Відповісти
+27
А чого ж твій "фейк" мовчав коли наші літаки і безпілотники молотили по острову? Там же після того і склади *********** рознесли наші Су-27 Де ж ваші "анало-говнєтні" ППО були?
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08.05.2022 09:24 Відповісти
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08.05.2022 09:17 Відповісти
Турки позавчера выкладывали видео ползущего малым ходом в Севас Макарова.
Два открытых очага горения сзади палубной надстройки.
Никаких попыток тушения и экипажа на палубе.
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08.05.2022 10:04 Відповісти
А чого ж твій "фейк" мовчав коли наші літаки і безпілотники молотили по острову? Там же після того і склади *********** рознесли наші Су-27 Де ж ваші "анало-говнєтні" ППО були?
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08.05.2022 09:24 Відповісти
Ідеально, звичайно, було би потопити, але... та навіть ушкодження, з якими він залишився на плаву, але ще довго не зможе сам ходити та стріляти - то вже щось.
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08.05.2022 09:25 Відповісти
"Машинное отделение размещено в кормовой части судна, согласно информации производителя, оно укомплектовано двумя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%A8%D0%90 американскими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C рядными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_6-%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C 6-цилиндровыми https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2 турбодизелями https://ru.wikipedia.org/wiki/Caterpillar «Caterpillar» C18 ACERT E-rating (1150 л. с. при 2300 об/мин, рабочим объёмом 18,1 литра, конфигурация блока цилиндров - L6), далее идёт механизм сцепления, так называемая муфта, за муфтой сцепления следует валолиния на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 англйские водомётные движители https://ru.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_plc «Rolls-Royce» Kamewa 36A3 HS, особенностью этих водомётных движителей является возможность работы при частичном заполнении канала водовода, что даёт возможность маневрирования при больших кренах корпуса судна, объём этого водовода составляет 170 литров, согласно спецификации производителяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_03160#cite_note-7 [7] ." (С) Думаєте, відновлять? Там, хіба що, корпус свій рідний, ну й кулемет.
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08.05.2022 10:25 Відповісти
Що прикольніше усього при ремонті катерпілларів - усі різьби дюймові. Якщо загубилась бодай одна гаєчка, треба її десь узяти))) а на складі - зась! Якщо усе інше обладнання на звичайних метрічних різьбах, то біда))) Мав одного разу такий гембель, півдня гайку шукали.
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08.05.2022 21:08 Відповісти
Судя по вчерашним усиленным обстрелам всей Украины макарке всё таки пришёл кирдык.
Не знаю по какой причине эту тему замалчивают.
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08.05.2022 09:26 Відповісти
Конечно фейк. Весь мир-фейк. И вся вселенная.
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08.05.2022 09:27 Відповісти
Говорилось о возможном попадании по фрегату.Данная информация и не опровергнута
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08.05.2022 09:28 Відповісти
А кто-то говорил об его уничтожении официально? Одни пересказы депутата Гончаренко. Такой себе источник.
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08.05.2022 09:31 Відповісти
и папка твой фейк, бо то сосед постарался
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08.05.2022 09:35 Відповісти
Типичное руснявое чмо
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08.05.2022 09:42 Відповісти
Зміїний-наздоганяй Чорнобаївку...
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08.05.2022 09:19 Відповісти
підводний флот кацапії поповнився. радіємо за кацапів
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08.05.2022 09:24 Відповісти
е відео нібито наші призраки там хорошо пролетіли !!!!!
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08.05.2022 09:24 Відповісти
вот ссылочка
https://twitter.com/UAWeapons/status/1523027490230444035
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08.05.2022 09:27 Відповісти
Одеса
. Сержант, перекладач і полонений "москаль".
- Cпитай москаля, де розташована їхня частина.
- Руководитель спрашивает вас, где расположена ваша часть.
- Я не скажу!
- Москаль відповів, що не скаже.
- То скажи, що зараз ми його катуватимемо.
- Руководитель говорит, что сейчас вас будут пытать.
- Я все равно не скажу!
- Москаль каже, що все одно мовчатиме.
- То клич хлопців із жаровенькою й цвяшками. [...]
- А что это они внесли?
- Это жаровня. Сечас в ней раскалят гвозди и загонят их вам под ногти.
- Нет, нет! Скажите вашему начальнику, что я все расскажу!
- Що там москаль белькоче?

- Каже, що москалі тортур не бояться.
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08.05.2022 09:39 Відповісти
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08.05.2022 09:26 Відповісти
и одна "Звизда смерти"...
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08.05.2022 09:36 Відповісти
Словник неологізмів:

«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!

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08.05.2022 09:53 Відповісти
Хороший кокс там подъезжает..
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08.05.2022 09:46 Відповісти
По отвратительности рожи этот урод конашенков занимает 3-е место в мире...
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08.05.2022 10:01 Відповісти
treba cjomu klounu podkinutj myslj o sbityx 7 marsoxodax naty, - tuponarazziji nužon svežak v ee odurmanivaniji.
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08.05.2022 13:13 Відповісти
Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю
Чому москалі як собаки ті лають?
Чому же ти Боже їм мозок не дав?
А може в дитинстві він з дуба упав?
А поки падлюка, смердить, скаженіє
Бо іншого курва - робити не вміє!
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08.05.2022 09:32 Відповісти
МОЛОДЦЫ.
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08.05.2022 09:33 Відповісти
Щоб лани широкополі,
І Дніпро, і кручі,
Стали вам поперек горла,
Москалі є:::учі!
Щоб ви салом отруїлись,
В Дніпрі потонули!
Та дорогу в Україну
Навіки забули!
У нас люди працьовиті,
Чорнозем родючий,
А ви ледарі й п'яниці
Пацюки смердючі!
Нам від вашого народу
Не треба нічого!
Краще йдіть собі лікуйте
Ірода дурного.
Геть із нашої домівки!
Ми-навіки Вільні!
Тут Московії не буде! Слава Україні !!!!
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08.05.2022 09:35 Відповісти
Эти два раптора - те, что были на видео пару дней назад, так?
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08.05.2022 09:39 Відповісти
Судячи з усього, це вже інші Раптори.
Ті два були додані в статистику раніше.
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08.05.2022 09:53 Відповісти
Героям слава!!!
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08.05.2022 09:44 Відповісти
Украина воюет и за свободу народа России
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08.05.2022 09:45 Відповісти
Слово свобода їм невідоме. Вони не знають що з нею робити.
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08.05.2022 09:51 Відповісти
Їм свобода поки що не потрібна. Тому, не треба за них воювати. Тільки за Україну і її населення включно з нацменшинами. Але не за лугандонів, які лягали під українські танки навесні 2014-го і не за тих, хто зараз є на боці так званих лднр
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08.05.2022 09:57 Відповісти
Байден недавно сказав приблизно таке: "Ми не маємо бажання змінювать владний режим в Росії на демократію та прибирать Путіна Марна справа... Навіть якщо прийде "супердемократ" то росіяни його самі уб"ють і знову приведуть до влади "путіна"...
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08.05.2022 10:00 Відповісти
Они до них не доходят. Так что точнее она каждый день отдает энергоресурсов на мелиард евро. Пока всех устраивает.
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08.05.2022 10:06 Відповісти
може зміїний стане ще однією чорнобаївкою
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08.05.2022 09:51 Відповісти
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко -
Прєкрасная паґода!
Аж раптом їбануло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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08.05.2022 09:56 Відповісти
Зміїний - то є не просто кусок скелі в морі. То є дуже важливий стратегічний рубіж. І завдання в кацапні за будь-яку ціну встановити там ППО - яскраве тому підтвердження
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08.05.2022 10:02 Відповісти
можемо повторить !!
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08.05.2022 10:58 Відповісти
 
 