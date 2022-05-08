УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6608 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 536 20

Жодне зло не сховається у бункері від відповідальності. Наші військові переможуть і знову буде мир, - Зеленський

зсу,воїн,захисник,піхота

Українці все подолають, а від зла не залишиться каменю на камені.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що сьогодні ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції.

"Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, Хатинь, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен із нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Але сталося інакше. Це несправедливо перед ними всіма. Але правда переможе. І ми все подолаємо!", - йдеться у зверненні глави держави. 

За словами Зеленського, доказ цьому має назву "Вервольф". Це колишня ставка та бункер Гітлера біля Вінниці. І все, що від неї залишилося, – декілька каменів. Руїни. Розвалини того, хто вважав себе величним і непереможним.

"Це дороговказ усім нам і майбутнім поколінням. Те, за що боролися наші предки. І довели: жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатися в бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо. І ми знаємо це точно, бо наші військові і всі наші люди – нащадки тих, хто подолав нацизм. Тож переможуть знову", - додає президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч ми чуємо "Ніколи знову" інакше, зі знаком питання. Це гасло вбили, сказавши: "Можем повторить", - звернення Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення. ВIДЕО

"І знову буде мир. Нарешті знову! Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться, і її розтопить українське сонце! І ми зустрінемо наш світанок усією країною. І рідні та кохані, друзі й близькі будуть поруч знову! Нарешті знову! І над тимчасово окупованими містами й селами наш прапор замайорить знову. Нарешті знову! І ми зберемося разом. І буде мир! Нарешті знову! І більше жодних чорно-білих снів, а тільки синьо-жовта мрія. Нарешті знову! За це боролися наші предки", - резюмує Зеленський.

Автор: 

армія рф (17825) День Перемоги (458) Зеленський Володимир (24352) перемога (488) День пам’яті та примирення (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Зрадники, які віддали південь, теж не сховаються.
показати весь коментар
08.05.2022 09:47 Відповісти
+13
Сказав інший бункерний, заховавшись за спини наших військових і заховавши біля себе дермаків, подоляків,татарових,абдристовичів і весь "95-й підводний гавномьот".
показати весь коментар
08.05.2022 10:08 Відповісти
+13
А ПОЧЕМУ ЭТИ У...БКИ НЕ В ВСУ?
Один страдает на энурез, а второй страдает на диарею.
Нажрали рыла - скоро в экран не поместяться, мрази.
показати весь коментар
08.05.2022 10:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зрадники, які віддали південь, теж не сховаються.
показати весь коментар
08.05.2022 09:47 Відповісти
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над рашистами .
Слава Героям ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 )) Горять у пеклі москалі
показати весь коментар
08.05.2022 09:52 Відповісти
Побачимо...Далі буде....
показати весь коментар
08.05.2022 09:53 Відповісти
Эта падаль никак не заметит, что воюет народ Украины!!! Писарь... что с него взять. Правда, тексты читает хорошо.
показати весь коментар
08.05.2022 09:57 Відповісти
Якщо ти не здаси опше всю Україну.
показати весь коментар
08.05.2022 10:02 Відповісти
Сам текст гарний і прочитаний непогано. І це добре! Але Зєлю це не врятує після перемоги від ряду конкретних запитань.
показати весь коментар
08.05.2022 10:04 Відповісти
Сказав інший бункерний, заховавшись за спини наших військових і заховавши біля себе дермаків, подоляків,татарових,абдристовичів і весь "95-й підводний гавномьот".
показати весь коментар
08.05.2022 10:08 Відповісти
ЕДИНСТВЕННЫЙ СЛУЧАЙ когда я СОГЛАСЕН с Вавой.
Предатели, казнокрады, те кто разминировал Чонгар, отводил наши войска, не выполнял оборонный заказ, прекратил ракетные программы и т.д. - это такое же зло, как ми те, кто начал войну с Украиной в 2014 году. И они, и те, и эти, не спрячутся от наказания ни в одном бункере.
К слову, народ в курсе о книжке с цитатами Зеленского? Её к издательству готовят, и готовят те писаки, что работали на медведчука, януковича и прочюю подобную им мразь. Совпадение?
показати весь коментар
08.05.2022 10:10 Відповісти
А ПОЧЕМУ ЭТИ У...БКИ НЕ В ВСУ?
Один страдает на энурез, а второй страдает на диарею.
Нажрали рыла - скоро в экран не поместяться, мрази.
показати весь коментар
08.05.2022 10:15 Відповісти
Вообще-то все подохнут и ублюдки из Криворожского квартала9 отличались всегда и сейчас полным отсутствием принципов и совести.
показати весь коментар
08.05.2022 10:18 Відповісти
Пропаганда, клоунада,цирк.
Ежедневно орёт в телевизоре -денег
на восстановление дайте.Причем
о деньгах руцких он не переживает.
Ему любые дай.
Надеюсь АЗОВ не простит ему предательство.
показати весь коментар
08.05.2022 10:16 Відповісти
В метро теж.
показати весь коментар
08.05.2022 10:18 Відповісти
Зеля в образе замполита
показати весь коментар
08.05.2022 10:20 Відповісти
гарна промова, гарна

як завжди

але є багато питань

Чому не готувались до війни належним чином?
показати весь коментар
08.05.2022 11:26 Відповісти
квартальна криса теж має відповісти за протягнення під час війни антинародних законів,які ледь стримує Тимошенко. Ця мразота гірше пуйла. Той вбиває чужих,а ці тварі тупі,ненажерливі,своїх!!
показати весь коментар
08.05.2022 11:27 Відповісти
Жодна тварюка із зеленого гнійника не сховається в бункері чи закордоном від народного суду за знищення України і підриву її обороноздатності у період з травня 2019-го.
показати весь коментар
08.05.2022 11:58 Відповісти
разом зі свинарчуками і Мародером.
показати весь коментар
08.05.2022 12:30 Відповісти
Надеюсь свой бункер он тоже в список внес.
показати весь коментар
08.05.2022 13:58 Відповісти
Можливо порао головнокомандувачу вилізти з телевізора і зайнятись роботою ( російське майно в Україні не конфісковано, відсутність ГСМ поставки гуманітарки та військової техніки участь добровольців іноземців у війні. евакуація людей та мат ціностей з прифронтових зон прийняття адекватних законів і т д)
показати весь коментар
08.05.2022 14:43 Відповісти
 
 