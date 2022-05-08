Жодне зло не сховається у бункері від відповідальності. Наші військові переможуть і знову буде мир, - Зеленський

Українці все подолають, а від зла не залишиться каменю на камені.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що сьогодні ми відзначаємо подвиг українського народу та його внесок у перемогу антигітлерівської коаліції.

"Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, Хатинь, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен із нас знав, що означають ці поняття, з книжок, а не з власного досвіду. Але сталося інакше. Це несправедливо перед ними всіма. Але правда переможе. І ми все подолаємо!", - йдеться у зверненні глави держави.

За словами Зеленського, доказ цьому має назву "Вервольф". Це колишня ставка та бункер Гітлера біля Вінниці. І все, що від неї залишилося, – декілька каменів. Руїни. Розвалини того, хто вважав себе величним і непереможним.

"Це дороговказ усім нам і майбутнім поколінням. Те, за що боролися наші предки. І довели: жодне зло не уникне відповідальності. Не зможе сховатися в бункері. Від нього не лишиться каменя на камені. Тож ми все подолаємо. І ми знаємо це точно, бо наші військові і всі наші люди – нащадки тих, хто подолав нацизм. Тож переможуть знову", - додає президент.

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"І знову буде мир. Нарешті знову! Ми подолаємо зиму, яка почалася 24 лютого, триває 8 травня, але точно скінчиться, і її розтопить українське сонце! І ми зустрінемо наш світанок усією країною. І рідні та кохані, друзі й близькі будуть поруч знову! Нарешті знову! І над тимчасово окупованими містами й селами наш прапор замайорить знову. Нарешті знову! І ми зберемося разом. І буде мир! Нарешті знову! І більше жодних чорно-білих снів, а тільки синьо-жовта мрія. Нарешті знову! За це боролися наші предки", - резюмує Зеленський.