11 людей під завалами. Ще в одному селі орки обстріляли будинок, в підвалі якого ховалися мирні, - Гайдай
Рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі та мирним місцевим мешканцям. Люди знаходяться під завалами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Вночі з 7 на 8 травня російські військові обстріляли село Шипілове (неподалік Білогорівки). Унаслідок цього було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами якого опинилось попередньо 11 людей", - йдеться у повідомленні.
Сергій Гайдай зазначає, що рятувальники намагаються прорватися в село, але обстріли тривають і досі.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.05.2022 10:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Панасенко #165060
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