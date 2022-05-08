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11 людей під завалами. Ще в одному селі орки обстріляли будинок, в підвалі якого ховалися мирні, - Гайдай

луганщина

Рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі та мирним місцевим мешканцям. Люди знаходяться під завалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вночі з 7 на 8 травня російські військові обстріляли село Шипілове (неподалік Білогорівки). Унаслідок цього було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами якого опинилось попередньо 11 людей", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Сергій Гайдай зазначає, що рятувальники намагаються прорватися в село, але обстріли тривають і досі.

обстріл (29195) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Чи "кроти", чи телефони, чи ...
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08.05.2022 10:16 Відповісти
Так тяжко зрозуміти , що підвал без запасного виходу - це не бомбосховище , а братня могила ?
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08.05.2022 10:20 Відповісти
Гайдай: 'А я ж казав! Я попереджав! Я кричав-евакуюйтеся!' А тепер рятувальники мають наражати себе на смертельну небезпеку, викопуючи тих тупих ватників!
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08.05.2022 10:27 Відповісти
Іпашити треба по белгородам, курськам, брянскам , хвате бути толерантничати, -кожна кацапська тварюка має відчути війну на своїй шкірі...
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08.05.2022 10:42 Відповісти
Дивлюся що москальня витворяє і переконуюсь що фашизм це не про німців у 2 св
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08.05.2022 11:09 Відповісти
 
 