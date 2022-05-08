11 людей під завалами. Ще в одному селі орки обстріляли будинок, в підвалі якого ховалися мирні, - Гайдай

Рашисти продовжують гатити по цивільній інфраструктурі та мирним місцевим мешканцям. Люди знаходяться під завалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вночі з 7 на 8 травня російські військові обстріляли село Шипілове (неподалік Білогорівки). Унаслідок цього було зруйновано двоповерховий будинок, під завалами якого опинилось попередньо 11 людей", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Найімовірніше, від авіаудару по школі в Білогорівці загинули 60 осіб, які досі лишаються під завалами, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Сергій Гайдай зазначає, що рятувальники намагаються прорватися в село, але обстріли тривають і досі.