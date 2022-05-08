Росія змушена відправляти в Україну старших командирів. Втрати та помилки під час планування підривають прогрес РФ, - британська розвідка

Британська розвідка заявляє про проблеми російських Збройних сил. Через труднощі з командуванням і керуванням, а також невдачі на передовій, РФ відправила старших командирів на поле бою, які, ймовірно, взяли особисто на себе керівництво операціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

При цьому, як зазначає розвідка, російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, своєю чергою, не набувають життєво важливого досвіду керівництва.

Однак незрозуміло, чи присутність цих командирів на полі бою призвела до удосконалення або зміненої оперативної концепції.

Розвідка стверджує, що помилкові припущення щодо планування та невдачі в підтримці продовжують підривати прогрес Росії.

Зокрема, передове розгортання командирів наражало їх на значний ризик, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів. Це також призвело до того, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.

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"Ці проблеми, ймовірно, залишаться незмінними, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість загиблих", - припускає британська розвідка.