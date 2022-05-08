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Новини Війна
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Росія змушена відправляти в Україну старших командирів. Втрати та помилки під час планування підривають прогрес РФ, - британська розвідка

рф,окупанти

Британська розвідка заявляє про проблеми російських Збройних сил. Через труднощі з командуванням і керуванням, а також невдачі на передовій, РФ відправила старших командирів на поле бою, які, ймовірно, взяли особисто на себе керівництво операціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міноборони Великобританії в Twitter.

При цьому, як зазначає розвідка, російські командири рідко делегують оперативні повноваження своїм підлеглим, які, своєю чергою, не набувають життєво важливого досвіду керівництва.

Однак незрозуміло, чи присутність цих командирів на полі бою призвела до удосконалення або зміненої оперативної концепції.

Розвідка стверджує, що помилкові припущення щодо планування та невдачі в підтримці продовжують підривати прогрес Росії.

Зокрема, передове розгортання командирів наражало їх на значний ризик, що призвело до непропорційно високих втрат російських офіцерів. Це також призвело до того, що сили повільно реагують на невдачі і не можуть змінити свій підхід на полі бою.

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"Ці проблеми, ймовірно, залишаться незмінними, враховуючи відносну відсутність досвіду оперативного командування у офіцерів, призначених замість загиблих", - припускає британська розвідка.

Автор: 

армія рф (17833) Велика Британія (5663) розвідка (3881) росія (66070)


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Топ коментарі
+5
Ми на порозі знищення недоімперії, насправді живемо в дужі цікаві часи. Але платимо за це велику ціну. Все одно нашадки подякують нам за це.
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08.05.2022 10:39 Відповісти
+4
Концлагерь путлера дохнет медленно и уверенно...
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08.05.2022 10:27 Відповісти
+4
а толку? навіть гіркін каже що вся верхівка збройних сил РФ сплошна алкашня,яка не те що воювати не вмозі а навіть посцяти не може сходити, щоб не обісцятись в галіфе...так що кацапам це не допоможе
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08.05.2022 10:35 Відповісти
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Концлагерь путлера дохнет медленно и уверенно...
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08.05.2022 10:27 Відповісти
а толку? навіть гіркін каже що вся верхівка збройних сил РФ сплошна алкашня,яка не те що воювати не вмозі а навіть посцяти не може сходити, щоб не обісцятись в галіфе...так що кацапам це не допоможе
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08.05.2022 10:35 Відповісти
"Рождьонний ползать лєтать нє можєт". Скільки дебілу зірок не начепи, він мудрішим не стане. Тим більше, що за кацапської традицією чм більше зірок, тим більший дебіл. Це ж кацапське рідне: "как одєну портупєю - всьо тупєю і тупєю". 😊
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08.05.2022 10:35 Відповісти
Делегування підопічним повноважень порушує концепцію вертикалі влади. Вони не можуть змінитись не зруйнувавши себе до фундаменту.
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08.05.2022 10:37 Відповісти
вони можуть направляти яких завгодно командирів, вони всеодно не вміють воювати, немає ні досвіду, ні знань, командирами їх не за те призначали.
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08.05.2022 10:38 Відповісти
Ми на порозі знищення недоімперії, насправді живемо в дужі цікаві часи. Але платимо за це велику ціну. Все одно нашадки подякують нам за це.
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08.05.2022 10:39 Відповісти
Британская разведка, послушайте как разговаривают орки с женами и мамами. У Геращенко целая серия есть.
Не могут быть успешными люди говорящие с женой матом.
Но это радует нас. Так держать.
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08.05.2022 10:56 Відповісти
тоничку могли бы и не вспоминать между слов. и люсяндру тоже не надо вспоминать. и весь оп почти со всеми министрами.
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08.05.2022 12:24 Відповісти
ну... он указал источник, так что норм... хватит в военное время гнобить своих - зто криминал, между прочим.
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08.05.2022 12:30 Відповісти
Пусть отправляют паркетных командиров, они навоюют.
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08.05.2022 12:55 Відповісти
 
 