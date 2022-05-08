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Новини Війна
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Ветерани - пріоритетна категорія у забезпеченні житлом населення, - Лапутіна

житло

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що після війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, що буде надалі з житловими програмами для ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

"За іншого розвитку подій вже цього року ми мали реалізувати потужну ціль - закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами. Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у державному бюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог", - сказала Лапутіна.

У зв'язку з чим, за її словами, створено спільну робочу групу з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.

"Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать. Крім того, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім'я змушена переселитися. Ми все це розуміємо", - додала міністр.

Лапутіна наголосила, що, як і раніше, пріоритетним питанням для влади залишається забезпечення житлом всієї черги військових.

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"Нещодавно відбувався Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, де я порушувала це питання. Ми проговорили, що коли ми матимемо загальний план забезпечення житлом всього населення, то в ньому пріоритетними обов'язково будуть наші ветерани", - підсумувала чиновниця.

Автор: 

ветерани (1089) житло (1088) Міністерство у справах ветеранів (305) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+7
коррупция в Украине - такой же враг как и *****.
с ней не надо бороться, ее надо убивать
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08.05.2022 11:28 Відповісти
+6
Звучит хорошо и правильно, но это не план на войну. Приоритет в обеспечении жильем - это рабочие предприятий (под ПВО или под землей) по производству патронов, снарядов, ракет, техники. В 4 смены с очень жесткой производительностью без перерывов. И им же платить огромные зарплаты, обещая при этом после войны не просто квартиру и пенсию, а больше, много больше. А также транспортникам, кто будет возить нужные компоненты производства из Европы. А ветераны перебьются.

Готовиться надо к войне против 140 млн человек. Даже если ее не будет, а это далеко не факт. Готовиться к худшему всегда, в любой ситуации быть готовым к самому-самому худшему.
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08.05.2022 11:07 Відповісти
+6
Кому эта бредятина зебильная предназначена, кто-то верит?
Являюсь инвалидом войны 3 группы с 2016г. Жилья нет и не предвидится. При постановке на очередь был 81. Сейчас 64(через 6 лет!). После войны буду 1118.
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08.05.2022 11:15 Відповісти
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Ла- путина
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08.05.2022 10:59 Відповісти
Ветерани - пріоритетна категорія на доробити...
треба доробити шо не добили!
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08.05.2022 11:03 Відповісти
Звучит хорошо и правильно, но это не план на войну. Приоритет в обеспечении жильем - это рабочие предприятий (под ПВО или под землей) по производству патронов, снарядов, ракет, техники. В 4 смены с очень жесткой производительностью без перерывов. И им же платить огромные зарплаты, обещая при этом после войны не просто квартиру и пенсию, а больше, много больше. А также транспортникам, кто будет возить нужные компоненты производства из Европы. А ветераны перебьются.

Готовиться надо к войне против 140 млн человек. Даже если ее не будет, а это далеко не факт. Готовиться к худшему всегда, в любой ситуации быть готовым к самому-самому худшему.
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08.05.2022 11:07 Відповісти
Буде мир всіх забезпечать.
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08.05.2022 11:12 Відповісти
Дуже звезло Брітанії до Борі - нам би так.
ні - сама зелена пітушня по шашликах....
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08.05.2022 11:14 Відповісти
Кому эта бредятина зебильная предназначена, кто-то верит?
Являюсь инвалидом войны 3 группы с 2016г. Жилья нет и не предвидится. При постановке на очередь был 81. Сейчас 64(через 6 лет!). После войны буду 1118.
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08.05.2022 11:15 Відповісти
И эти власти олигархо-клептократические ещё кукарекают, что люди с Украины уезжают.
Аренда жилья выше, чем зарплата с пенсией. Зато я теперь знаю, кто получил жилье, мне предназначенное. Список долгий.
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08.05.2022 11:21 Відповісти
ну того вже нема і тей вже не з нами - 3х дідів зберу...
один навіть може тиснути на педаль, - ті двое не прuчому
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08.05.2022 11:25 Відповісти
коррупция в Украине - такой же враг как и *****.
с ней не надо бороться, ее надо убивать
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08.05.2022 11:28 Відповісти
це ви розуміете і я - a зелені ******* ******* і будуть *******.
а винувати буде порох!
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08.05.2022 11:43 Відповісти
якось вже в нас так...
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08.05.2022 11:46 Відповісти
надеюсь всю бестолочь, каких то виртминистров и прожирателей наших налогов быстро вычистит внешнее Англо-Американское управление
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08.05.2022 11:30 Відповісти
все ви брешете-ще 6500 не виплатили як обіцяли-а після Перемога взагалі забудете про них
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08.05.2022 11:34 Відповісти
Ви щось пропустили. Цы грошы всым мозм знайомим, які підходили під відповідну категорію, виплатили.
А на параші, як я розумію, залишилися невдоволені.
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08.05.2022 11:52 Відповісти
хватит пустого чириканья...
вы пока даже не можете представить себе масштабов разрушений и количества тех, кому нужно будет где-то жить...(не улучшать свои жилищные условия, а просто - негде...от слова совсем!!!)
сколько сел и городов стерто-разрушено-разхерачено на это число... а сколько еще будет стерто - война еще не окончена... и чирикать о приоритетах можно только в одном случае - тем кто успел нахапать десятки квартир (есть рекорд у одного перца их 158 (!!!) 158 квартир - понимаете?), общежитий, домов, гостиниц, пансионатов, турбаз - придется поделиться (не навсегда...хотя бы на время приютить семьи с детьми)
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08.05.2022 11:45 Відповісти
Зелена популістка, не більше, нажаль.
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08.05.2022 11:49 Відповісти
як сам 4 рази ссишь - зроби ветераньский баталіон!
все шо я хочу - ти підтримуешь мою сімью - я кидаю работу і за тебе воюю....
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08.05.2022 11:54 Відповісти
Цей "генерал-майор внутрішньої служби" просто озвучує ідеї майбутнього розкрадання коштів. Допускаю, що вона сама не розуміє, що робить. Атже не випадково її туди - саме для озвучування - узяли.
Слідкуйте за руками: є вже всі законодавчі і виконавчі механізми щодо "безчергового" отримання житла (як і інших видів допомоги) для означених верств населення. Але воно обкрадається з різних причин. Зараз безвідмован причина - війна. Хоча раніше були інші (не на часі, грошей немає тощо). Навіщо приймати ще одну постанову про "першочергове" (атже вкид її ротом то не просто так)? Чиновник буде мати не одну, а дві або три постанови, між якими будуть обов'язкові розбіжності. Це створює підгрунтя для легкого розкрадання коштів. Тобто це вони готуються розкрадати кошти міжнародних донорів так.
Якщо робити все правильно, то взагалі не потрібно уводити поняття "першочерговості". Це, можливо, комусь здасться сумнівним, але це так. Бо ми комуняками привчені до "черговості". От вони (чиновники) і паразитують на цьому.
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08.05.2022 12:02 Відповісти
А ветеран там каждый кто язык в нужную дырку всунул. Они сроду на войне не были.
Перед 24 февраля были 400 000 ветеранов, в ВСУ 80% из них вы не встретите.
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08.05.2022 12:04 Відповісти
Зп за годик отработала...
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08.05.2022 12:27 Відповісти
 
 