Ветерани - пріоритетна категорія у забезпеченні житлом населення, - Лапутіна

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що після війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення.

Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, що буде надалі з житловими програмами для ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

"За іншого розвитку подій вже цього року ми мали реалізувати потужну ціль - закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами. Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у державному бюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог", - сказала Лапутіна.

У зв'язку з чим, за її словами, створено спільну робочу групу з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.

"Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать. Крім того, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім'я змушена переселитися. Ми все це розуміємо", - додала міністр.

Лапутіна наголосила, що, як і раніше, пріоритетним питанням для влади залишається забезпечення житлом всієї черги військових.

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"Нещодавно відбувався Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, де я порушувала це питання. Ми проговорили, що коли ми матимемо загальний план забезпечення житлом всього населення, то в ньому пріоритетними обов'язково будуть наші ветерани", - підсумувала чиновниця.