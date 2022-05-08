Ветерани - пріоритетна категорія у забезпеченні житлом населення, - Лапутіна
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявляє, що після війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення.
Про це вона заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, що буде надалі з житловими програмами для ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.
"За іншого розвитку подій вже цього року ми мали реалізувати потужну ціль - закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами. Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у державному бюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог", - сказала Лапутіна.
У зв'язку з чим, за її словами, створено спільну робочу групу з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством соціальної політики, Міністерством фінансів, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.
"Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать. Крім того, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім'я змушена переселитися. Ми все це розуміємо", - додала міністр.
Лапутіна наголосила, що, як і раніше, пріоритетним питанням для влади залишається забезпечення житлом всієї черги військових.
"Нещодавно відбувався Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України, де я порушувала це питання. Ми проговорили, що коли ми матимемо загальний план забезпечення житлом всього населення, то в ньому пріоритетними обов'язково будуть наші ветерани", - підсумувала чиновниця.
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треба доробити шо не добили!
Готовиться надо к войне против 140 млн человек. Даже если ее не будет, а это далеко не факт. Готовиться к худшему всегда, в любой ситуации быть готовым к самому-самому худшему.
ні - сама зелена пітушня по шашликах....
Являюсь инвалидом войны 3 группы с 2016г. Жилья нет и не предвидится. При постановке на очередь был 81. Сейчас 64(через 6 лет!). После войны буду 1118.
Аренда жилья выше, чем зарплата с пенсией. Зато я теперь знаю, кто получил жилье, мне предназначенное. Список долгий.
один навіть може тиснути на педаль, - ті двое не прuчому
с ней не надо бороться, ее надо убивать
а винувати буде порох!
А на параші, як я розумію, залишилися невдоволені.
вы пока даже не можете представить себе масштабов разрушений и количества тех, кому нужно будет где-то жить...(не улучшать свои жилищные условия, а просто - негде...от слова совсем!!!)
сколько сел и городов стерто-разрушено-разхерачено на это число... а сколько еще будет стерто - война еще не окончена... и чирикать о приоритетах можно только в одном случае - тем кто успел нахапать десятки квартир (есть рекорд у одного перца их 158 (!!!) 158 квартир - понимаете?), общежитий, домов, гостиниц, пансионатов, турбаз - придется поделиться (не навсегда...хотя бы на время приютить семьи с детьми)
все шо я хочу - ти підтримуешь мою сімью - я кидаю работу і за тебе воюю....
Слідкуйте за руками: є вже всі законодавчі і виконавчі механізми щодо "безчергового" отримання житла (як і інших видів допомоги) для означених верств населення. Але воно обкрадається з різних причин. Зараз безвідмован причина - війна. Хоча раніше були інші (не на часі, грошей немає тощо). Навіщо приймати ще одну постанову про "першочергове" (атже вкид її ротом то не просто так)? Чиновник буде мати не одну, а дві або три постанови, між якими будуть обов'язкові розбіжності. Це створює підгрунтя для легкого розкрадання коштів. Тобто це вони готуються розкрадати кошти міжнародних донорів так.
Якщо робити все правильно, то взагалі не потрібно уводити поняття "першочерговості". Це, можливо, комусь здасться сумнівним, але це так. Бо ми комуняками привчені до "черговості". От вони (чиновники) і паразитують на цьому.
Перед 24 февраля были 400 000 ветеранов, в ВСУ 80% из них вы не встретите.