Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,5 тис. осіб, 199 літаків, 156 гелікоптерів, 1 130 танків і 2 741 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 травня втрати особового складу противника становлять близько 25,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1130 (+8) од,

бойових броньованих машин - 2741 (+28) од,

артилерійських систем - 509 (+0) од,

РСЗВ - 179 (+7) од,

засоби ППО - 86 (+2) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 156 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,

кораблі /катери - 12 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).

Спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).

Крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - йдеться у повідомленні.