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Новини Війна
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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,5 тис. осіб, 199 літаків, 156 гелікоптерів, 1 130 танків і 2 741 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 травня втрати особового складу противника становлять близько 25,5 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ. 

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,

танків - 1130 (+8) од,

бойових броньованих машин  - 2741 (+28) од,

артилерійських систем - 509 (+0) од,

РСЗВ  - 179 (+7) од,

засоби ППО - 86 (+2) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 156 (+1) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,

кораблі /катери - 12 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).

Спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).

Крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,5 тис. осіб, 199 літаків, 156 гелікоптерів, 1 130 танків і 2 741 броньована машина 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17833) Генштаб ЗС (6781) знищення (7571) техніка (1855) втрати (4447)


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Топ коментарі
+25
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08.05.2022 11:14 Відповісти
+24
https://www.youtube.com/c/IDELURALNEWS IDELURAL NEWS
🔥Рубрика "Сводки пожаров в России". Красноярский край горит во всю. Вид ночью. Горят дома и машины. Масштаб возгорания огромный.
Техники и средств нехватает, все уходит на войну.
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08.05.2022 11:19 Відповісти
+20
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08.05.2022 11:21 Відповісти
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Це офіційно. Я чомусь вірю Авакову. Множте на два.
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08.05.2022 11:14 Відповісти
Навіть офіційно в них втрати танків і бум вже зрівнялася з тим що приготоване для вторгнення...але чому тоді не закінчується техніка?
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08.05.2022 11:34 Відповісти
Я про особовий склад. Техніку порахувати не проблема.
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08.05.2022 11:55 Відповісти
Різницю, між "приготовлено для вторгнення", та "є в наявності" - розумієте, чи потрібно пояснити? - по-перше;
По-друге: За даними розвідок США, та Великобританії, станом на 23.02.2022 для вторгнення на кордонах України було наготовлено:
~ 1 250 танків;
~ 3 000 бронетехніки;
~ 220 систем залпового вогню;
~ 550 артилерійських систем;
~ 250 літаків;
~ 200 гелікопnерів
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08.05.2022 12:04 Відповісти
Получається що каци вже втратили від 75 до 95 відсотків від приготованої техніки. І тепер пішли резерви. То ж виходить що кацапи готові спалювати свій металолом далі прицьому залишаючись з го лою дупою по необятних своїх кордонах? Якось недалекоглядно і позбавлено логіки чесно кажучи.
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08.05.2022 12:41 Відповісти
потому что сейчас они стягивают технику от куда только можно , снимают с консервации что могут
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08.05.2022 12:47 Відповісти
Треба врахувати, що частина бронетехніки була відремонтована і пішла в бой декілька раз.
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08.05.2022 20:14 Відповісти
По літачках, щось не дуже бажаючих стати 200-м
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08.05.2022 11:14 Відповісти
Думаю що орки залишать чорнобаевоЗмеїний острів. Там щось пішло не так.
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08.05.2022 11:30 Відповісти
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08.05.2022 11:14 Відповісти
Kontuzich

@Kontuzich

Познайомився з командиром танку який був в районі Чонгару і один з перших прийняв там бій. Мости розмінували за два дні до наступу, каже хтось з СБУ.Бій наші дали, спалили багато техніки, але сили були дуже не рівні. Для мокшей це не було легкою прогулянкою.
https://twitter.com/Kontuzich/status/1523191468520792065
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08.05.2022 11:14 Відповісти
і злили всі карти позицій і шляхи відходів. Здається цього сбушного підараса вже затримали.
https://twitter.com/Kontuzich/status/1523193946142384128
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08.05.2022 11:17 Відповісти
Прикордонники підпорядковуються МВС, Державна служба з надзвичайних ситуацій теж.
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08.05.2022 12:15 Відповісти
А наверху ніхто не винний? Не могло це пройти тільки силами місцевого зрадника.
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08.05.2022 11:35 Відповісти
звісно винні - конкретно ЗЕ і бакланов - зе призначив бакланова, а той призначив зрадників
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08.05.2022 15:15 Відповісти
такі рішення - такої ваги - не приймаються стрілочниками. це явно був наказ з самої ОПи. і пишуть, що якраз після поїздки в Оман.
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08.05.2022 16:37 Відповісти
безусловно, сводки радуют. Но сколько погибло людей, военных и гражданских, только в Мариуполе, сейчас мы не знаем. Про общее количество погибших украинцев нынешняя власть стыдливо умалчивает
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08.05.2022 11:16 Відповісти
1. Як ти пропонуєш, хоч приблизно порахувати втрати мирного населення на окупованих территоріях, це може бути 1 000 чоловік, а може 300 000, або навіть 700 000;
2. Навіщо - це говорити на публіку? Як це допоможе Українцям, або армії? Як вплине на перемогу? Який в цьому сенс зараз, сіяти паніку?
Після війни та нашої перемоги, цю інформацію оприлюднять для міжнародного трибуналу.
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08.05.2022 12:13 Відповісти
Буде не паніка. Буде Великий Гнів. Крїна очститься відсмердючого лайна. Люди навчаться бачити реалії
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08.05.2022 23:18 Відповісти
Писали вроде 2 катера??
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08.05.2022 11:16 Відповісти
Це вже сьогодні. Завтра зарахують.
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08.05.2022 12:16 Відповісти
https://www.youtube.com/c/IDELURALNEWS IDELURAL NEWS
🔥Рубрика "Сводки пожаров в России". Красноярский край горит во всю. Вид ночью. Горят дома и машины. Масштаб возгорания огромный.
Техники и средств нехватает, все уходит на войну.
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08.05.2022 11:19 Відповісти
Горить майже як Z
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08.05.2022 11:22 Відповісти
Ну Кубань-наш, і вогонь про це знає!
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08.05.2022 11:25 Відповісти
Це Красноярськ, а не Краснодар. Це %пєні на кілька тисяч кілометрів віддаленіші
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08.05.2022 11:50 Відповісти
А новоспечених кацапських бомжів мабуть відправлять в окуповані міста України.
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08.05.2022 11:27 Відповісти
Наказание свыше. За все нужно платить.
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08.05.2022 11:31 Відповісти
Видовище прекрасиве!! Але я б зараз не дуже радію., Здогадайтесь, куди вони будуть переселяти цих "пагарельцев"? Щоб не вийшло так що вони спеціально це роблять..
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08.05.2022 11:38 Відповісти
Горит в виде ПАМАГИТЯ!!!
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08.05.2022 12:24 Відповісти
Вічно можна дивитись на небо, воду і палаючий кацапстан ))
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08.05.2022 22:23 Відповісти
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08.05.2022 11:21 Відповісти
Це є одним цілим з сіпатим і як його розділити ?
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08.05.2022 11:28 Відповісти
Зєля не дозволить
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08.05.2022 11:46 Відповісти
"Боневтік" шефа образити не дасть
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09.05.2022 09:49 Відповісти
У мене в школі ( в незалежні Україні вже) був вчитель історії- упоротий совок. Найбільше часу він витрачав на розповіді про Вєлікую атєчєствєнную і найбільшу увагу надавав кількості танків і літаків ссср. Йому було не більше 40років, так що це не ветеран, якщо що. Так от, оці щоденні звіти нашого генштабу смердять і тхнуть отим совком!
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08.05.2022 11:21 Відповісти
І що, ваш вчитель казав що в СРСР була перевага в танках в 10 разів перед німцями?
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08.05.2022 11:23 Відповісти
Саме так, заставляв нас вчити напам'ять кількість техніки ссср і дати бітв ( звісно лише тих, що вигравала армія ссср). Оце і все,що він нам дав з уроків. На щастя, була чудова вчителька укрмови і літератури. Так от вона на уроках укрлітератури в хронологічному порядку розповідала нам історію України, яка звісно відображалася в творах письменників. Тоді мене трохи дивував такий підхід до вивчення літератури, а зараз я розумію,що вона робила дуже правильно і я дуже вдячна їй за це.
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08.05.2022 11:36 Відповісти
ты не нюхай зелень, а сразу передавай своим людям в кацапстан, пусть ещё рожают
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08.05.2022 12:03 Відповісти
Нарешті. 2 доби чекала підтвердження від генштабу загибелі/повного виведення зі строю біля Зміїного ракетного фрегата. Скоріше за все, це "Адмірал Макаров". Менш вірогідно, що "Адмірал Григорович".
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08.05.2022 11:38 Відповісти
Фрегат "Адмірал Ессен" було пошкоджено ще 4 квітня, не думаю, що його встигли відремонтувати і він був на ходу.
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08.05.2022 11:44 Відповісти
12 кораблів. Хтось може пояснити? До чуток про Макарова було 10. Серна, що ще?
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08.05.2022 11:39 Відповісти
Раніше вже про це писала. Ще 25 (!) лютого біля Зміїного було потоплено 2 катери мокрих орків. Типи катерів досі не встановлено.
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08.05.2022 11:48 Відповісти
На 8 травня: 8 катерів, 1 корвет, 1 фрегат, 1бдк, 1 крейсер. Зазнали ушкоджень 2 бдк, 1 фрегат.
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08.05.2022 12:12 Відповісти
один пепелац до двохсотого (символічно звучить) і шось ніяк вже третій день.
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08.05.2022 11:44 Відповісти
А чому тількі +8 танків? Це тількі по східу, а ще с зони ООС +19:

ООС звітує. За добу на донецькому та луганському напрямках наші захисники знищили:

19 танків; 20 одиниць бойової броньованої техніки; 4 спеціальні броньовані автомобілі; 1 одиницю спеціальної інженерної техніки; 6 автомобілів ворога; 1 гвинтокрил Мі-28Н; 6 БПЛА типу «Орлан-10».
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08.05.2022 11:49 Відповісти
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08.05.2022 11:52 Відповісти
Ці танки будуть завтра в статистиці. Спочатку інфу дають по секторам. Через добу включать в загальну статистику.
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08.05.2022 12:02 Відповісти
Мир не наступит,пока нам не дадут Томагавки!Почему мир безучастно наблюдает,как расия безнаказанно уничтожает нас Калибрами и Искандерами?
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08.05.2022 12:09 Відповісти
Всё довольно просто, сейчас рашка целенаправленно уничтожает в Украине всю свою технику.. так ещё будет месяца 2-3 не больше, за это время мы возвращаем все свои территории (надеюсь с Крымом и Донбасом), а потом война переходит на территорию рашки..

Всё уже предопределено, все ждут военного истощения рашки и тогда её разделят на несколько частей. ***** уже никто не боится и его уничтожат в любом случае и в любом бункере. Рашки скоро не станет, этот фурункул просто выдавят с земного шара.
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08.05.2022 12:15 Відповісти
Китай по завітам Сунь Цзи чекає спокійно поки біля пропливе труп ворога... За місяці три, як раз улюбленому серпні рашка буде настільки виснажена війною і санкціями, що китайці офіційно приєднаються до західної коаліції і почнеться розподіл кацапії на сектори впливу.
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08.05.2022 14:53 Відповісти
Новопавлівський напрямок? Тобто, Новопавлівка... це де? Миколаївська область?
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08.05.2022 12:18 Відповісти
 
 