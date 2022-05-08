Загальні втрати РФ від початку війни - близько 25,5 тис. осіб, 199 літаків, 156 гелікоптерів, 1 130 танків і 2 741 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 8 травня втрати особового складу противника становлять близько 25,5 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 25500 (+400) осіб ліквідовано,
танків - 1130 (+8) од,
бойових броньованих машин - 2741 (+28) од,
артилерійських систем - 509 (+0) од,
РСЗВ - 179 (+7) од,
засоби ППО - 86 (+2) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 156 (+1) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1961 (+27) од,
кораблі /катери - 12 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 360 (+19).
Спеціальна техніка / special equipment - 39 (+1).
Крилаті ракети / cruise missiles - 92 (+2).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!", - йдеться у повідомленні.
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По-друге: За даними розвідок США, та Великобританії, станом на 23.02.2022 для вторгнення на кордонах України було наготовлено:
~ 1 250 танків;
~ 3 000 бронетехніки;
~ 220 систем залпового вогню;
~ 550 артилерійських систем;
~ 250 літаків;
~ 200 гелікопnерів
@Kontuzich
Познайомився з командиром танку який був в районі Чонгару і один з перших прийняв там бій. Мости розмінували за два дні до наступу, каже хтось з СБУ.Бій наші дали, спалили багато техніки, але сили були дуже не рівні. Для мокшей це не було легкою прогулянкою.
https://twitter.com/Kontuzich/status/1523191468520792065
https://twitter.com/Kontuzich/status/1523193946142384128
2. Навіщо - це говорити на публіку? Як це допоможе Українцям, або армії? Як вплине на перемогу? Який в цьому сенс зараз, сіяти паніку?
Після війни та нашої перемоги, цю інформацію оприлюднять для міжнародного трибуналу.
🔥Рубрика "Сводки пожаров в России". Красноярский край горит во всю. Вид ночью. Горят дома и машины. Масштаб возгорания огромный.
Техники и средств нехватает, все уходит на войну.
ООС звітує. За добу на донецькому та луганському напрямках наші захисники знищили:
19 танків; 20 одиниць бойової броньованої техніки; 4 спеціальні броньовані автомобілі; 1 одиницю спеціальної інженерної техніки; 6 автомобілів ворога; 1 гвинтокрил Мі-28Н; 6 БПЛА типу «Орлан-10».
Всё уже предопределено, все ждут военного истощения рашки и тогда её разделят на несколько частей. ***** уже никто не боится и его уничтожат в любом случае и в любом бункере. Рашки скоро не станет, этот фурункул просто выдавят с земного шара.