22-річний мешканець Краматорська передавав дані про позиції ЗСУ. Наразі він під вартою

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.Також стосовно підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, у травні 2022 року мешканець м. Краматорська неодноразово через месенджер "Telegram" передавав представнику силового відомства РФ фото- і текстові повідомлення щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України.

"Отримана від підозрюваного інформація використовувалась ворожою армією під час військової агресії проти нашої держави. Під час чергового збору даних на території м. Краматорська чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.