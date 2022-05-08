22-річний мешканець Краматорська передавав дані про позиції ЗСУ. Наразі він під вартою
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.Також стосовно підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.
За даними слідства, у травні 2022 року мешканець м. Краматорська неодноразово через месенджер "Telegram" передавав представнику силового відомства РФ фото- і текстові повідомлення щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України.
"Отримана від підозрюваного інформація використовувалась ворожою армією під час військової агресії проти нашої держави. Під час чергового збору даних на території м. Краматорська чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
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- С "бендерами" ваевать! На Данбассе, сказали, каждому домовину выдают! Вот мы в харомах новых с Натахой заживём!
- Придурок! Хахлы "дамавиной" гроб называют!
Так що за законом - ув'язнення на довгий строк, а за законом військового часу можна було б і розстріляти як зрадника.
😡 "Я бы ж*опу путину лизала"
"Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.
Вы не поверите, но практически сразу же "подъехали" извинения. Сначала "покаялась" одна, затем слезное видео записала и вторая фанатка хутина
https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel https://www.unian.net/society/ya-by-put ... an_channel
І цим вородкам, максимум - догана ?! "
Ми вже таке бачили- після 2014-го і в травні 2019-го....
Ці зрадники справжні вбивці бо наводять арту і здають патріотів із сім'ями у катівні орків
якщо по суті - там нічого нема українського...(хіба паспорт... який непогано було б відібрати)
22-річний мешканець Краматорська, який передавав дані про позиції ВСУ, потонув в унітазі коли нахилявся попити водички...
до скількох смертей привели його дії? має бути адекватна реакція для таких виродків...
СБУ наприклад : якщо якийсь голова сільради , міста , або його заст поставили лєніна на зберігання , затримуйте не чекайте поки воно буде здавати хлопців , затримуйте пачками , зараз не час гратись з цим
Говорила в 2014 -это наши ребята,они пришли нас защищать.
Никого не накажут с таким любителем
договорняков.
в таких випадках шкода що смертну кару відмінили