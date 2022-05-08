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22-річний мешканець Краматорська передавав дані про позиції ЗСУ. Наразі він під вартою

затримання

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.Також стосовно підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора України.

За даними слідства, у травні 2022 року мешканець м. Краматорська неодноразово через месенджер "Telegram" передавав представнику силового відомства РФ фото- і текстові повідомлення щодо місць дислокації підрозділів Збройних Сил та інших військових формувань України.

"Отримана від підозрюваного інформація використовувалась ворожою армією під час військової агресії проти нашої держави. Під час чергового збору даних на території м. Краматорська чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вночі завдали авіаракетний удар по Краматорську. Є поранені. ФОТОрепортаж

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

затримання (4355) Краматорськ (684) Донецька область (8812) державна зрада (1717) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+58
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08.05.2022 11:26 Відповісти
+36
нет брехня - наши парни отдают жизнь за нашу Украинскую землю и за свои семьи а не за этих молодых иуд и тупых ватников которых жизнь уже наказала забрав у них мозги и будущее
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08.05.2022 11:29 Відповісти
+26
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08.05.2022 11:40 Відповісти
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Та це ж вже було!
https://petition.president.gov.ua/petition/134744 Створити візовий режим для громадян Російської Федерації
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08.05.2022 11:55 Відповісти
чучка один з кращих прєзіков. янук і близько не стояв
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08.05.2022 12:01 Відповісти
Саме за таких наші хлопці віддають своє життя...
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08.05.2022 11:25 Відповісти
нет брехня - наши парни отдают жизнь за нашу Украинскую землю и за свои семьи а не за этих молодых иуд и тупых ватников которых жизнь уже наказала забрав у них мозги и будущее
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08.05.2022 11:29 Відповісти
про их мозги- сомнительно, т.к. нельзя забрать то, чего нет)
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08.05.2022 11:32 Відповісти
Вірніше треба бкуло написати що через таких як кучматий зараз гинуть наші Герої-захисники.
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08.05.2022 13:00 Відповісти
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08.05.2022 11:26 Відповісти
- Ванька! Ты куда сабрался?
- С "бендерами" ваевать! На Данбассе, сказали, каждому домовину выдают! Вот мы в харомах новых с Натахой заживём!
- Придурок! Хахлы "дамавиной" гроб называют!
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08.05.2022 12:46 Відповісти
Пожиттєве потрвбно дати цьому зраднику !
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08.05.2022 11:27 Відповісти
Випустять під заставу, і воно продовжить чинити злочини.
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08.05.2022 11:34 Відповісти
С поломанными пальцами много не напередаешь
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08.05.2022 11:52 Відповісти
максимально - викличуть батьків і штраф 54 гривні
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08.05.2022 12:18 Відповісти
И это после Мариуполя. Счастья Попасной (намеренно не упоминаю Бучу и Бородянку, ограничиваясь его "родным" Донбассом). Что еще должны сделать рашисты, чтобы вот такие особи отвернулись от "русского мира"?
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08.05.2022 11:28 Відповісти
ничего - депортация или такой как этот тюрьма или стенка ..
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08.05.2022 11:30 Відповісти
Так вот я и думаю, что с этими "гражданскими" после войны будем делать? На Донбассе (как и в Крыму) много патриотов, с некоторыми лично знаком, но, как показывают выборы, очень много таких, как эта 22-летняя особь. Поступить, как в 1945 русские поступили с Кенигсбергом (всех немцев оттуда выгнали) - но чем мы тогда лучше? Да и много нормальных пострадает. Это будет проблема.
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08.05.2022 11:49 Відповісти
Лишать гражданства, оставлять только вид на жительства
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08.05.2022 11:30 Відповісти
за измену только тюрьма - а лучше очередь с автомата
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08.05.2022 11:32 Відповісти
Після років 15 тюрми тільки.
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08.05.2022 11:42 Відповісти
нє, до антиукраїнського ця влада ставиться ювєнально - проведуть, тіпа, бесіду з батьками і всьо. Навіть штрафом не покарають. І в особисту справу не запишуть - воно ж дітьо, не будемо йому біографію портіть
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08.05.2022 12:22 Відповісти
Яке "ювенально"?! Які батьки?! 22 роки - це повністю доросла людина, що має право голосувати та відповідає особистно по всім статтям УК! З 18 років повна відповідальність.

Так що за законом - ув'язнення на довгий строк, а за законом військового часу можна було б і розстріляти як зрадника.
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08.05.2022 12:41 Відповісти
це так правильно, але ж у нас влада антиукраїнська, ***** в очко заглядає
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08.05.2022 15:46 Відповісти
Уже все давно придумано, не надо ничего выдумывать. И далеко ходить не надо - Латвия, отличный пример. Паспорт негражданина, назвать можно как угодно, хоть паспорт антибандеры. Таким людям запретить голосовать и занимать какие-либо гос должности. Пусть живут как отдельный вид, среди настоящих украинцев.
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08.05.2022 13:07 Відповісти
*****, я в ярости !

😡 "Я бы ж*опу путину лизала"

"Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.

Вы не поверите, но практически сразу же "подъехали" извинения. Сначала "покаялась" одна, затем слезное видео записала и вторая фанатка хутина

https://www.unian.net/society/ya-by-putinu-lizala-devushki-iz-dnepra-opozorilis-na-ves-internet-video-novosti-dnepra-11817276.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel https://www.unian.net/society/ya-by-put ... an_channel

І цим вородкам, максимум - догана ?! "
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08.05.2022 11:30 Відповісти
треба вислати цих підорв до рашки, най рашку ******* в рашці, з усіма супутніми "прєлєстямі" а Україну най ненавидять здалека.
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08.05.2022 11:35 Відповісти
Расстрелять тварюк, и рука бы не дрогнула, тут один руссофашист хвастался что убил женщину, просто так, мать двоих детей, при детях.. Таким гадам нет места на земле, всем им гореть в аду!
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08.05.2022 14:17 Відповісти
А завтра вони вдягнуть вишиванки і ще будуть вас вчити патріотизму...

Ми вже таке бачили- після 2014-го і в травні 2019-го....
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08.05.2022 11:35 Відповісти
Посадить в эвакуационные автобусы и в Мариуполь на замену местным жителям,пусть кадыровцам жопы лижут.
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08.05.2022 11:40 Відповісти
там решается вопрос с наказанием для родителей (эти сучки ученицы 10 класса им чуть больше 16 лет) поэтому для родаков что-то будет серьезное...
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08.05.2022 12:20 Відповісти
Эти дуры ответят - точнее, перед законом ответят их родители, а те, недосчитавшись части своих запасов, уже от души всыпят доцям. Но как быть с их многими друзьями и подругами тех же взглядов, но которые были чуть осторожнее и не светились с этим в сети?
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08.05.2022 13:04 Відповісти
На шибеницю гниду!
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08.05.2022 11:30 Відповісти
Поцікавтеся у фсб яке слідство відбувається у таких випадках у расєї...))
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08.05.2022 11:31 Відповісти
на росії за таке - люта смерть без суду
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08.05.2022 12:24 Відповісти
мали коригувальника і все одно били по цивільних. Виходить що зовсім вони не рукожопі і цивільних вбивають спеціально.
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08.05.2022 11:32 Відповісти
сокира в голову-от сама краща підозра..
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08.05.2022 11:33 Відповісти
Під варту...хіба що чортів що охороняють казан у пеклі.
Ці зрадники справжні вбивці бо наводять арту і здають патріотів із сім'ями у катівні орків
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08.05.2022 11:34 Відповісти
Відрубати руки та ноги. І хай живе.
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08.05.2022 11:36 Відповісти
Українська гнида
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08.05.2022 11:39 Відповісти
якщо з крилатого вислову - так!
якщо по суті - там нічого нема українського...(хіба паспорт... який непогано було б відібрати)
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08.05.2022 12:22 Відповісти
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08.05.2022 11:40 Відповісти
буряцкий біатлоніст
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08.05.2022 11:58 Відповісти
Так одна справа - "балет" на танку вертіть і зовсім інша - воювать! Я чув про одного "чемпіона" якого вбили у звичайній вуличній бійці
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08.05.2022 12:52 Відповісти
Выявить сообщников, затем расстрелять при попытке к бегству.
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08.05.2022 11:40 Відповісти
Мудак
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08.05.2022 11:40 Відповісти
Яка нахер варта ! Розстріл, бо ця погань срати хотіла на вашу "під вартою"
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08.05.2022 11:40 Відповісти
Курва ватная.
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08.05.2022 11:41 Відповісти
За такое рвала бы на куски .....тварь
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08.05.2022 11:43 Відповісти
Хотів би я бачити інші заголовки...
22-річний мешканець Краматорська, який передавав дані про позиції ВСУ, потонув в унітазі коли нахилявся попити водички...
до скількох смертей привели його дії? має бути адекватна реакція для таких виродків...
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08.05.2022 11:47 Відповісти
де його можна знайти
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08.05.2022 11:56 Відповісти
Всю вату затримувати превентивно як обмінний фонд
СБУ наприклад : якщо якийсь голова сільради , міста , або його заст поставили лєніна на зберігання , затримуйте не чекайте поки воно буде здавати хлопців , затримуйте пачками , зараз не час гратись з цим
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08.05.2022 11:58 Відповісти
Так если Штепу со Славянска отпустили,она даже в мэры выдвигалась.
Говорила в 2014 -это наши ребята,они пришли нас защищать.
Никого не накажут с таким любителем
договорняков.
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08.05.2022 11:58 Відповісти
ПРИЛЮДНА СТРАТА!
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08.05.2022 12:10 Відповісти
Відрізати яйця.
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08.05.2022 12:12 Відповісти
через неделю выпустят, на следующих выборах станет депутатом
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08.05.2022 12:14 Відповісти
Зешобла, і в том числє бєнядіктова ,всєх прощаєт.
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08.05.2022 13:05 Відповісти
родітєлєй визвуть до дірєктора школи - от і всьо наказаніє
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08.05.2022 12:16 Відповісти
22 роки - вже самостійний мудак....
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08.05.2022 12:24 Відповісти
Ладно, до дєкана визвуть маму
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08.05.2022 12:30 Відповісти
Під вартою? А повинен бути під 2-метровим шаром грунту.
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08.05.2022 12:16 Відповісти
це п патріот вже сидів по максвимуму, а до прокацаплених хахлів власть Зє!льоних шмарклєй ставиться ювєнально. Скажуть: ай-йа-йай! нєхарашо так дєлать - аккуратнєє, больше нє попадайся.
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08.05.2022 12:29 Відповісти
Роздерти суку на колорадські стрічки!!!
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08.05.2022 12:35 Відповісти
Не триндіть треба на весь світ, а мовчки робить, як "суворі городнянські хлопці" Писав на днях: Трохи не в перший день приходу кацапів до них прийшов подібний "Юда" Правда - старший Колишній мент Запропонував свої послуги Показав дорогу в обхід Седнєва - в тил нашим хлопцям Потім на бронеавтомобілі з "орками" їздив по району і здавав АТОвців, патріотів Бахвалився і куражився над людьми Питаю хлопців: "І де ця **** зараз? Невже втік з кацапами?!" Сміються: "Не встиг! Знайшли у лісі повішеним з вирізаним язиком!"
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08.05.2022 13:05 Відповісти
Зловити бодай двох ось таких, заставити їх один одного "відбарабанити" по-справжньому, й викласти відео з ось цим на їхній Тік-ток... І відпустити нафіг. На наступний день вони повісяться.
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08.05.2022 13:06 Відповісти
А нельзя ли ему ампутировать все пальцы и отпустить? После этого он уже не способен перебирать клавишы и пользоваться соцсетями. Это самый как говорится гуманный способ наказания для этого паразита...
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08.05.2022 13:49 Відповісти
в демократической Швейцарии до войны было много сторонников немецкого мира. как только война началась ни быстренько начали вешать своих предателей, не смотря на формальную отмену смертной казни. Хватило 33 повешанных.
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08.05.2022 14:03 Відповісти
до обвинувачень треба додавати співучасть у масових організованих вбивствах
в таких випадках шкода що смертну кару відмінили
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08.05.2022 14:05 Відповісти
А чого під вартою а не під аппаратом ШВЛ зі струсом мозку, поламаними кінцівками і ребрами, та суцільною гематомою на все тіло?
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08.05.2022 14:05 Відповісти
Мразь!
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08.05.2022 14:24 Відповісти
 
 