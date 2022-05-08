Острів Зміїний - така собі "морська Чорнобаївка", - спікер Одеської ОВА Братчук

Російська армія зазнає втрат у техніці та живій силі, намагаючись утримати тимчасово окупований о. Зміїний (Одеська область), у зв'язку з чим сам острів перетворюється на "морську Чорнобаївку", заявив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Острів Зміїний, який адміністративно входить до складу Одеської області, стає такою собі "морською Чорнобаївкою". Вночі там був знищений ворожий вертоліт з екіпажем орків на борту", - сказав Братчук в неділю.

Спікер ОВА зазначив, що Збройні Сили України напередодні також знищили три російських судна поблизу острова, і завдали пошкоджень ще одному.

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"Йдеться про малий десантний катер, який на своєму борту міг перевозити близько 80 або трохи більше десантників або морських піхотинців. Він був знищений. Тип - корабель 11770 (Російський швидкісний десантний катер "Серна". - Ред.), якщо військовою мовою. Також (знищено. - Ред.) два катери "Раптор і третій пошкоджений. Тобто три (судна. - Ред.) знищено, четверте пошкоджено. Про вертоліт я вам вже сказав. Тому і говоримо про "морську Чорнобаївку", - наголосив Братчук.

За його словами, за попередньою інформацією, під час знищення катерів і вертольота РФ поблизу острова Зміїний було ліквідовано щонайменше 40 військовослужбовців російської армії. "Сподіваюся, що ця цифра не є остаточною і може змінитися в бік збільшення", - підсумував спікер.

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