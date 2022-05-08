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Новини Війна
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Острів Зміїний - така собі "морська Чорнобаївка", - спікер Одеської ОВА Братчук

зміїний

Російська армія зазнає втрат у техніці та живій силі, намагаючись утримати тимчасово окупований о. Зміїний (Одеська область), у зв'язку з чим сам острів перетворюється на "морську Чорнобаївку", заявив спікер голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Острів Зміїний, який адміністративно входить до складу Одеської області, стає такою собі "морською Чорнобаївкою". Вночі там був знищений ворожий вертоліт з екіпажем орків на борту", - сказав Братчук в неділю.

Спікер ОВА зазначив, що Збройні Сили України напередодні також знищили три російських судна поблизу острова, і завдали пошкоджень ще одному.

Дивіться: "Байрактар" знищив ворожий вертоліт над островом Зміїний. ВIДЕО безпілотника

"Йдеться про малий десантний катер, який на своєму борту міг перевозити близько 80 або трохи більше десантників або морських піхотинців. Він був знищений. Тип - корабель 11770 (Російський швидкісний десантний катер "Серна". - Ред.), якщо військовою мовою. Також (знищено. - Ред.) два катери "Раптор і третій пошкоджений. Тобто три (судна. - Ред.) знищено, четверте пошкоджено. Про вертоліт я вам вже сказав. Тому і говоримо про "морську Чорнобаївку", - наголосив Братчук.

За його словами, за попередньою інформацією, під час знищення катерів і вертольота РФ поблизу острова Зміїний було ліквідовано щонайменше 40 військовослужбовців російської армії. "Сподіваюся, що ця цифра не є остаточною і може змінитися в бік збільшення", - підсумував спікер.

Також читайте: ЗСУ біля Зміїного знищили з "Байрактарів" три десантні катери окупантів і зенітний комплекс

Автор: 

Зміїний (164) Чорнобаївка (81) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+30
Недалеко от Змеиного прорезался голос внеземной подводной цивилизации:
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08.05.2022 11:43 Відповісти
+19
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08.05.2022 11:43 Відповісти
+17
Та поясніть, хтось цим йолопам, що , Остров Сокровищ, і острів Зміїний - це різні, бл&дь, острови!!
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08.05.2022 11:46 Відповісти
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Майор Чернобаев, оперативный штаб! вы чё там, зигуете? бухие что ли? ))
https://twitter.com/i/status/1522975504848113664
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08.05.2022 11:43 Відповісти
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08.05.2022 11:43 Відповісти
Нє нада сльоз! 😂😂😂 Вазьмітє бубєн! 🎉🎈💥💤🍻🎯🎷🎺🎸🎻🥁
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08.05.2022 11:51 Відповісти
Чемпион галактики...
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08.05.2022 14:24 Відповісти
Недалеко от Змеиного прорезался голос внеземной подводной цивилизации:
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08.05.2022 11:43 Відповісти
здається мені, такими темпами і Зміїний скоро піде під воду.
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08.05.2022 12:07 Відповісти
Хай побільше там сидять
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08.05.2022 11:44 Відповісти
Good!
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08.05.2022 11:44 Відповісти
Та поясніть, хтось цим йолопам, що , Остров Сокровищ, і острів Зміїний - це різні, бл&дь, острови!!
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08.05.2022 11:46 Відповісти
**********.. )
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08.05.2022 11:46 Відповісти
Я не є прихильник встановлення пам'ятників живим, тим більше - кацапам, але у Чорномаївці і на Щміхному після війни пропоную поставити два пам'ятники кацапським доабойобам (вибач, моднрптре, іншого замінника у даному випадку нема). Пропоную алегоричні скульптуру тулуба з ногами замість рук, жорою замість голови і руками, що ростуть з жопи. Голови не треба. Нехай буде ще одна жопа. І у дві жопи треба ввімкнути по ракеті.
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08.05.2022 11:47 Відповісти
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08.05.2022 11:49 Відповісти
Ну що , кляті москалі , ви задоволені взяттям нашого острову Зміїний?

Далі буде ще цікавіше
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08.05.2022 11:51 Відповісти
бггг .... орки говорили что сбили вертолет ... да ... сбили ... только ваш
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08.05.2022 11:52 Відповісти
У наших там тоже потери были, к сожалению. Меньше, чем русня заявляла, но точно были.
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08.05.2022 11:54 Відповісти
надо признаться ... мотивация орков быть пушечным мясом впечатляет ... инстикт самосохраниния и банальный здравый смысл у этой породы рабов вытравлен на генетическом уровне

так то мало кто говорит ... но несколько капель крови у некоторых орков таки славянские .... но это те славяне, которые испугались степняков и убежали в залеские *****, тогда как предки украинцев остались и приняли бой ... по сути, это трусы .... и уже в залесье, местные царьки к трусости прибавили рабскую ментальность, сотни лет выводя покорных и безропотных собак себе в услужение
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08.05.2022 11:58 Відповісти
Даже больше скажу. Они тупо взяли и отзеркалили свои потери на "укров". Кстати, про фрегат смешно было. Значит таки засчитываем хлопки на Макарове?🤣
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08.05.2022 12:48 Відповісти
ЧорноЗміїноБаївка рулить! ну дебіли які на кораблях і катерах, я розумію... але ті хто на землю там висаджується, це ж смертники чистої води... яке ж воно кончене
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08.05.2022 11:53 Відповісти
З висоти і певного ракурсу о.Зміїний мені нуу дуже нагадує обрисами Крим. Тому бажаю вдалих тренувань і якнайшвидшого переходу до основної цілі!
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08.05.2022 11:56 Відповісти
Перша ціль - міст.
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08.05.2022 11:58 Відповісти
Може, і Чорнобаївка. От тільки фейків від Братчука вистачає. Спочатку "Василий Быков", тепер "Адмирал Макаров"...
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08.05.2022 12:04 Відповісти
Після перемоги треба острів «Зміїний» перейменувати на «Острів потоплених кораблів».
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08.05.2022 12:07 Відповісти
ЗМІ-ЇБАЇВКА
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08.05.2022 13:10 Відповісти
Ахіллес похований на українському острові Зміїний
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08.05.2022 14:30 Відповісти
 
 