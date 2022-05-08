Окупанти били, садили на стілець з електричним струмом, а потім відправили на 30 діб у колонію одного з представників селищної влади, - Денісова

Продовжують надходити шокуючі свідчення від українських громадян, яким вдалося вирватися з полону окупантів, та які на власні очі бачили воєнні злочини проросійських найманців.

Про один з таких страшних випадків повідомляє Уповноважена з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Одного з представників селищної влади окупанти захопили у полон на початку березня у населеному пункті поблизу Маріуполя, де повним ходом тривали фільтраційні заходи. Спочатку окупанти маркували будинки та паркани літерою Z, а потім почали викликати жителів до сільського клубу. На першому етапі фільтрації допити проводили "співробітники правоохоронних органів так званої "днр", які з’ясовували, чи мають люди стосунок до ЗСУ, СБУ, поліції. На другому етапі дізнання проводили представники "убоз" так званої "днр", - йдеться у повідомленні.

Денісова додає, що після "фільтрації", із мішком на голові та замотаними скотчем руками, чоловіка відправили у невідомому напрямку.

"Під час 5-годинного допиту його били, садили на стілець, до якого було підведено електричний струм. А вже наступного дня перевели до СІЗО Донецька, де він провів два тижні. Далі - 30 діб у одній з виправних колоній поблизу Донецька. Чоловіків утримували у переповнених камерах з повною антисанітарією. На 20−25 осіб було лише шість ліжок. Окупанти їм видавали п’ять тарілок їжі на усіх", - зазначає Омбудсман.

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Захоплюючи у заручники мирних мешканців, російські окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, згідно з якою категорично забороняється безпідставне затримання цивільних заручників.

"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини в Україні з боку держави-окупанта", - підкреслює Людмила Денісова.