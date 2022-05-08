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Новини Війна
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За добу на Миколаївщині рашисти поранили 27 людей та вбили вчительку російської мови

миколаївщина

Миколаїв та область зазнають обстрілів російських окупаційних військ. Росіяни спрямовано бьють по житловим кварталам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Нажаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла – літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл. Руській мір прийшов, щоб вбити вчительку рос.мови і літератури?Рашистські тварюки вчора з вечора обстрілювали територію Миколаївщини - ракети прилетіли, зокрема, в Миколаїв, Вознесенськ, Очаків. В житлові квартали. У ті дні, коли весь світ згадує жертв фашистів у Другій світовій війні, русня їх переплюнула", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Станом на ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Миколаїв (1816) Миколаївська область (2297) обстріл (29195) вбивство (3112)


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шкода жінку, своєрідна *дерусифікація* від самої русні...
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08.05.2022 13:16 Відповісти
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08.05.2022 13:17 Відповісти
Він не хворий. Він- збоченець і садист.
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08.05.2022 13:23 Відповісти
Рашисти не розуміють. Відповідати за все будуть їх діти та онуки.
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08.05.2022 13:25 Відповісти
Не розумію, як можна Київ забезпечити усім,а інші міста руйнують. Нове ППО потрібно тут,а не під столицею. Там і так всього багато.
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08.05.2022 13:27 Відповісти
Ватных тварей мы ДОЛЖНЫ УБИТЬ ВСЕХ !!!
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08.05.2022 13:47 Відповісти
 
 