За добу на Миколаївщині рашисти поранили 27 людей та вбили вчительку російської мови

Миколаїв та область зазнають обстрілів російських окупаційних військ. Росіяни спрямовано бьють по житловим кварталам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Нажаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла – літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл. Руській мір прийшов, щоб вбити вчительку рос.мови і літератури?Рашистські тварюки вчора з вечора обстрілювали територію Миколаївщини - ракети прилетіли, зокрема, в Миколаїв, Вознесенськ, Очаків. В житлові квартали. У ті дні, коли весь світ згадує жертв фашистів у Другій світовій війні, русня їх переплюнула", - йдеться у повідомленні.

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Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Станом на ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.