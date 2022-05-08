Чверть працездатних українців, які опинились у Польщі через війну, вже влаштувались на роботу
Близько чверті українців працездатного віку, які виїхали до Польщі з початком повномасштабної війни, вже знайшли там на роботу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.
За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі, уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, ідентифікаційний номер PESEL отримали 400 тисяч українців працездатного віку, і понад 100 тисяч із них офіційно працевлаштовані.
"У Польщі легально працює понад 100 тисяч людей із тих, які приїхали до Польщі, а в базі даних PESEL є понад 400 тисяч осіб працездатного віку, тобто, кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде", – зазначив заступник міністра.
Павел Шефернакер зазначив, що українці намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.
Павел Шефернакер додав, що Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.
За його словами, поки що країна не отримала від Європейського Союзу коштів для підтримки українців, які переїхали до Польщі через війну.
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ПС))))
Так і наші це не африканці у Німеччині , які сидять на пособіях
Пусть бы оставались в Европе или кацапии или сша или хоть в зимбабве.
Тому це якраз той випадок, коли без лоха (укр біженця) і жизнь плоха.