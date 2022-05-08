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Чверть працездатних українців, які опинились у Польщі через війну, вже влаштувались на роботу

польша,польща

Близько чверті українців працездатного віку, які виїхали до Польщі з початком повномасштабної війни, вже знайшли там на роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі, уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, ідентифікаційний номер PESEL отримали 400 тисяч українців працездатного віку, і понад 100 тисяч із них офіційно працевлаштовані.

"У Польщі легально працює понад 100 тисяч людей із тих, які приїхали до Польщі, а в базі даних PESEL є понад 400 тисяч осіб працездатного віку, тобто, кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде", – зазначив заступник міністра.

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Павел Шефернакер зазначив, що українці намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.

Павел Шефернакер додав, що Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.

За його словами, поки що країна не отримала від Європейського Союзу коштів для підтримки українців, які переїхали до Польщі через війну.

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Автор: 

біженці (1896) Польща (8629) робота (1247)


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Топ коментарі
+14
Польща, на відміну від Меркельши, не брала до себе " чорних " біженців а постійно запрошувала на роботу українців..Особливо спеців, яким і відповідно платила.
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08.05.2022 14:34 Відповісти
+4
Що це за брудний сексизм?!!!
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08.05.2022 14:31 Відповісти
+4
у тебя в голове одни туалеты а ты что у себя дома не убираешь не моешь свой туалет?
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08.05.2022 15:25 Відповісти
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08.05.2022 14:28 Відповісти
Що це за брудний сексизм?!!!
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08.05.2022 14:31 Відповісти
адресуйте своє питання про "сексизм" до "зелених", котрі заборонили виїжджати чоловікам за кордон, але дозволили жінкам - чи нема там сексизму (хоча, при тому, тишком, заробляють на кордоні, дозволяючи окремим особам виїзд "за таксу")? Це при тому, що в Конституції у нас у всіх права рівні, а з добровольців воювати - черга на багато місяців вперед.
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08.05.2022 16:35 Відповісти
Такими темпами роста Польша обгонит Германию и станет лидером Евросоюза. Злотый укрепляеться.
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08.05.2022 14:29 Відповісти
Польща, на відміну від Меркельши, не брала до себе " чорних " біженців а постійно запрошувала на роботу українців..Особливо спеців, яким і відповідно платила.
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08.05.2022 14:34 Відповісти
Спец з миття туалетів - такий собі спеціаліст. Якщо чесно, то 80% тих "спеціалістів" - це низькокваліфікований персонал. Пам'ятаю ще з доковідних часів, у тому вроцлаві чи кракові всі офіціантки, продавці в магазах, таксисти, прибиральники - українці були. А у них зарплати 2000-2500 злотих. 15-20 тис грн легко можна було заробити в Україні до війни не миючи туалети. Я не знаю жодного спеціаліста, який би до війни заробляв менше 25 тис в Україні.
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08.05.2022 15:18 Відповісти
у тебя в голове одни туалеты а ты что у себя дома не убираешь не моешь свой туалет?
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08.05.2022 15:25 Відповісти
"мийка туалетів" - це збиральний образ низькокваліфікованих працівників. Така праця ніде не цінується тому це завжди дніше суспільства незалежно від країни
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08.05.2022 15:38 Відповісти
Як що вашої спеціалізації хватає тільки мити туалети ,то є ,наприклад,лікарі ,яки працюють лікарями т тієї же Польщі
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08.05.2022 15:26 Відповісти
Почитай уважно мій комент. Там 20% я дав спеціалістам. Лікарів не обідив.
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08.05.2022 15:42 Відповісти
А что хорошего от этого Украине ????,кроме как ассимиляция "выгнанного" населения, которое в большей части уже не вернется назад в 30мл.довоенную Украину. Зедауны разве не могли организовать производство оборонной сферы(патронные,арт боеприпасы,пошив военного обмундирование,медгоспиталя и реабилитация,производство беспилотноков и т.д) у самых западных границ, тем самым запустив энономику и не допусив отток граждан...
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08.05.2022 17:47 Відповісти
Польщі то вигідна справа...Правда розцінки погодинної платні впали .З півгодини тому говорив з племінником.
ПС))))
Так і наші це не африканці у Німеччині , які сидять на пособіях
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08.05.2022 14:31 Відповісти
і скоріше всього вони вже не повернуться..от так
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08.05.2022 14:41 Відповісти
знаете ,может и нельзя так говорить -но я был бы счастлив если б вообще не вернулись в Украину жители разрушенного востока -ведь в основном их позиция тянула государство в "дружеские "обьятия восточного деспота.
Пусть бы оставались в Европе или кацапии или сша или хоть в зимбабве.
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08.05.2022 15:09 Відповісти
так для тебя солнечное дитя все враги и херсонцы с харковчанами и др.граждане...ты всех жителей востока Украины не суди и тем более не открывай свой черный рот с такой херней...
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08.05.2022 17:54 Відповісти
конечно пока жилье не построят - не вернуться а тех кого пронесло вернуться - потому что жить в гостях да еще и с детьми очень тяжело
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08.05.2022 15:24 Відповісти
Ті хто в Україні працював головою, не будуть повертатися у польщу аби фігачити на складах за 14 тис грн. А низькокваліфікована бидлота, що не здатна до навчання і розвитку, хай і далі миє панські туалети за 2 тис злотих - це їхній вибір.
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08.05.2022 15:34 Відповісти
А тобі, прихильник немитих туалетів, скільки платять за твої висери, що ти так розперезався тут?
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08.05.2022 16:52 Відповісти
При всій повазі до тих, хто працює головою, усі люди мають право на нормальне відношення до себе. По вашому, усі, хто працює офіціянтами та таксистамі - бидло?
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08.05.2022 18:48 Відповісти
Та писали що українці стоять чергами на кордоні щоб ровернутись в Україну.
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08.05.2022 14:59 Відповісти
Випустіть всіх інших. Роботи немає. Чим ви їх будете годувати?
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08.05.2022 15:12 Відповісти
Маючи статус біженця у ЄС і працювати за копійки у польщі, чехії, словаччині- це дніщє. В тій же німеччині пособіє на біженця в районі 400 євро і це за нічого не дєланіє при безкоштовній їжі і житлу, освіті для дітей. А в польщі аби 550 євро заплатили зарплати треба херачити 20 днів на тиждень по 8 годин. Для порівняння, мінімалка у Німеччині чи Австрії мінімум 1000 євро, при цьому ціни у лідлах, декатлонах, зарах, бершках скрізь майже однакові.
Тому це якраз той випадок, коли без лоха (укр біженця) і жизнь плоха.
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08.05.2022 15:30 Відповісти
 
 