Чверть працездатних українців, які опинились у Польщі через війну, вже влаштувались на роботу

Близько чверті українців працездатного віку, які виїхали до Польщі з початком повномасштабної війни, вже знайшли там на роботу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Польщі, уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, ідентифікаційний номер PESEL отримали 400 тисяч українців працездатного віку, і понад 100 тисяч із них офіційно працевлаштовані.

"У Польщі легально працює понад 100 тисяч людей із тих, які приїхали до Польщі, а в базі даних PESEL є понад 400 тисяч осіб працездатного віку, тобто, кожен четвертий біженець працездатного віку почав працювати. Це явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде", – зазначив заступник міністра.

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Павел Шефернакер зазначив, що українці намагаються самостійно орендувати житло. При цьому він запевнив, що в різних типах центрів державних компаній, уряду та місцевого самоврядування ще є резерв на кілька десятків тисяч місць, де можна розмістити цих людей.

Павел Шефернакер додав, що Польща пропонує створити додатковий фонд Європейського Союзу для допомоги біженцям з України.

За його словами, поки що країна не отримала від Європейського Союзу коштів для підтримки українців, які переїхали до Польщі через війну.

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