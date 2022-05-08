Пресконференція з бійцями, які тримають оборону "Азовсталі" в українському Маріуполі. ВIДЕО

8 травня відбулася пресконференція з бійцями, які тримають оборону "Азовсталі" в українському Маріуполі.

Цензор.НЕТ пропонує трансляції розмови з оборонцями.

На території заводу залишаються заблокованими українські військові, які з перших днів повномасштабної війни захищають місто. Бійці говорять, що сподіваються на диво, і просять усіх докласти максимум зусиль для евакуації військових. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що наразі проводиться робота щодо пошуку дипломатичних варіантів порятунку наших військових, які залишаються на "Азовсталі". Залучені впливові посередники та держави.

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