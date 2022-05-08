Окупанти поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу. Без води 1 мільйон людей, включаючи окуповані території, - Гайдай
15 населених пунктів Лугенщини залишились повністю без водопостачання на невизначений термін внаслідок російського удару по потужностям Попаснянського водоканалу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції. Водопостачання ПОВНІСТЮ припинено на невизначений термін в Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське (всього близько 1 млн населення)", - йдеться у повідомленні.
Зазначаються, що відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.
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Все больше каких то подобных приколов вскрывается-там пенсии,тут вода,там газ
І Україна повинна була його вимкнути ще багато років тому, як кримський канал.
Але ж, наша влада....
"Не було би щастя, так нещастя помогло".
Когда война с парашей закончится, боюсь, что распадётся Украина по экономическим интересам -- своим и чужим.
Национальная Хунта нужна! -- срочно. ...ещё вчера...
Україну завжди розколювала Рашка - ділила "на сорти", підсмажувала "мовне питання" і т.д.
А у зв'язку з останніми подіями, Україна тільки зміцнилася, велика кількість донбасців стало "більшими націоналістами" чим решта.
Так, що для для розпаду НЕМА ніяких передумов.
"...........
1. В тому, що Україна опинилась в епіцентрі 3-ї світової винен лише мордор. Ми були століттями для них ворогом №1.
2. В тому, що тепер гинуть тільки українці, вибачте, винні самі українці, які послідовно і наполегливо 30 років (за виключенням 2014-2019 - а це дуже малий період для прогресу) вибирають антиукраїнську владу. При цьому керуючись виключно меркантильними інтересами (від кг гречки до високих посад і "тепленьких" місць на всіх рівнях), а не інтересами держави. Якби ми дослухались до закликів справжніх патріотів (починаючи від Вячеслава Чорновола), то ми б вже давно були членом НАТО. (Згадайте - в 90х заклик "Слава Україні - Героям Слава" сприймався більшістю як антинародний і крімінальний.... а тепер?).
..........."
У міського населення, зрозуміло, свердловин нема зовсім.
А сільське населення там набагато бідніше, чим у середній чи західній частинах України.
Все ж ідустриальний регіон, а не сільгосподарчий.
Тому на селах мало свердловин, та і вода від шахт не зовсім добра.
Вражеский танк сначала подрывается на мине, а потом, пытаясь убежать, заезжает на вторую
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