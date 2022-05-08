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Новини Війна
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Окупанти поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу. Без води 1 мільйон людей, включаючи окуповані території, - Гайдай

луганщина

15 населених пунктів Лугенщини залишились повністю без водопостачання на невизначений термін внаслідок російського удару по потужностям Попаснянського водоканалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції. Водопостачання ПОВНІСТЮ припинено на невизначений термін в Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське (всього близько 1 млн населення)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черговий авіаудар військ РФ по Луганщині: знеструмлена вся область, – Гайдай

Зазначаються, що відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.

обстріл (29195) водопостачання (838) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Топ коментарі
+33
а мы получается еще и воду сепарам поставляли-страна -чудес какая то.
Все больше каких то подобных приколов вскрывается-там пенсии,тут вода,там газ
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08.05.2022 15:43 Відповісти
+26
Электрику еще дешевую. Практически бесплатную. Мы их эти восемь лет по сути кормили. Так как наши же люди.
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08.05.2022 15:45 Відповісти
+22
асвабадили от воды... короче...
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08.05.2022 15:43 Відповісти
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а мы получается еще и воду сепарам поставляли-страна -чудес какая то.
Все больше каких то подобных приколов вскрывается-там пенсии,тут вода,там газ
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08.05.2022 15:43 Відповісти
Электрику еще дешевую. Практически бесплатную. Мы их эти восемь лет по сути кормили. Так как наши же люди.
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08.05.2022 15:45 Відповісти
Не восемь, а двадцать восемь, они давно на дотациях сидят
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08.05.2022 16:02 Відповісти
Ну раньше это шло олигархам и прочим, а тут откровенной сепарне. Которая копила ресурс для будущей войны. Мне эта идея не нравилась еще в 15 году. Вот за что можно критиковать Порошенко это не уголь, который там покупался у местных - это как бы честный товар, а за все эти преференции ОРДЛО. Их надо было резать по живому, так как это язва.
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08.05.2022 16:06 Відповісти
Що ви розумієте, барани, там система розгалужена так, що через окуповані території, вода йде на вільні, так само і Маріуполь вода йшла через Донецьк, як що щось пишете, то хоча б поцікавтесь. А пенсії платили тільки тим, хто переходив на пенсі ще коли Донбас був вільним, і пенсіонер зареєструвався в якомусь пенсійному фонді на вільній території. Таких там було багато, али вони за вісім років скоротились, і зараз там таких дуже мало. Як можно було їм не платити, коли вони залишались громадянами України, і не факт що зрадники. Донбас зрадили саме українське СБУ, МВД, державні адміністрації, раптово і всі одночасно, чи могло таке статися без команди з Київа, так що зрада прийшла саме цих головних установ в Київі. Це ж МВС, повіддавали бандюкам зброю, якою б мали захищатися, згідно до присяги, це ж адміністрації, гнали всіх хто хоті і не хотів, махати російськими прапорами, це ж вони створили подвали, і катівні, в яких катували і вбивали всіх хто хоть щось робив проти. Я там жив і все бачив, на власні очі, тому не треба огульно всіх шельмувати, я і зараз спілкуюся з тими хто досі вірить і чекає на звільнення. Мені пощастило, завдяки дітям, я зміг переїхати до Харкова, у багатьох такої нагоди немає. Включайте мозок писаки.

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08.05.2022 16:20 Відповісти
"Донбас зрадили саме українське СБУ, МВД, державні адміністрації, раптово і всі одночасно, чи могло таке статися без команди з Київа.." дуже сумнівно, щоб таку команду (про зраду) віддали саме з Києва, тобто на той час від Турчинова. дуже сумнівно. Швидше за все це був саботаж місцевих ригівських еліт (адміністрацій, сбу, мвд) під керівництвом кураторів із кремля.
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08.05.2022 17:39 Відповісти
асвабадили от воды... короче...
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08.05.2022 15:43 Відповісти
Генадій Москаль заповів їм пити сечу
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08.05.2022 18:02 Відповісти
А зачєм кацапскім свіньям вода-када уже єсть радниє памоі...
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08.05.2022 15:44 Відповісти
Пусть мочу пьют орки.
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08.05.2022 15:46 Відповісти
Коротше, звільнили від усього. Ось і прийшов пукін.
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08.05.2022 15:51 Відповісти
Як пам'ятаю, дехто з аналітиків говорив, що цій водоканал забезпечує питною водою май-же ВСЕ ОРДЛО.
І Україна повинна була його вимкнути ще багато років тому, як кримський канал.
Але ж, наша влада....
"Не було би щастя, так нещастя помогло".
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08.05.2022 15:51 Відповісти
орло, а не ордло. Але за ініціативи С.Гайдая і його команди цього року мав бути запущений https://popasnaya.city/articles/171770/stalo-vidomo-koli-rozpochnetsya-rekonstrukciya-popasnyanskogo-vodokanalu проект реконструкції Попаснянського водоканалу вартістю 70 млн. Євро . Отоді б точно ще й на ордо трохи залишитися водички могло.
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08.05.2022 16:07 Відповісти
Мне жаль мою Украину. Но она, 30 лет целенаправленно шла к своим руинам... -- большинством своих голосов...
Когда война с парашей закончится, боюсь, что распадётся Украина по экономическим интересам -- своим и чужим.
Национальная Хунта нужна! -- срочно. ...ещё вчера...
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08.05.2022 15:54 Відповісти
Бред.
Україну завжди розколювала Рашка - ділила "на сорти", підсмажувала "мовне питання" і т.д.
А у зв'язку з останніми подіями, Україна тільки зміцнилася, велика кількість донбасців стало "більшими націоналістами" чим решта.
Так, що для для розпаду НЕМА ніяких передумов.
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08.05.2022 16:17 Відповісти
100% Я якось вже писав на форумі. Ось уривок:
"...........
1. В тому, що Україна опинилась в епіцентрі 3-ї світової винен лише мордор. Ми були століттями для них ворогом №1.
2. В тому, що тепер гинуть тільки українці, вибачте, винні самі українці, які послідовно і наполегливо 30 років (за виключенням 2014-2019 - а це дуже малий період для прогресу) вибирають антиукраїнську владу. При цьому керуючись виключно меркантильними інтересами (від кг гречки до високих посад і "тепленьких" місць на всіх рівнях), а не інтересами держави. Якби ми дослухались до закликів справжніх патріотів (починаючи від Вячеслава Чорновола), то ми б вже давно були членом НАТО. (Згадайте - в 90х заклик "Слава Україні - Героям Слава" сприймався більшістю як антинародний і крімінальний.... а тепер?).
..........."
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08.05.2022 16:23 Відповісти
у нас на момент розпаду совка було в межах 22% населення етнічних рюске... яку владу вони мали обирати? українсько-російску чи українсько-європейську? звісно, що вони тяжіли більше до своїх корнєй.. плюс до цього ще додалося немало совіцьких людей і серед українців, які теж нудьгували за ковбасою по 2,20 і для яких НАТО було недружелюбною організацією ще з совкових часів. на 2008-й рік по опитуваннях за вступ до НАТО було не більше 20% українців..
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08.05.2022 17:49 Відповісти
пшол нах, руцкій мудак. Шо ти знаєш про Україну, лайно мацкальське?
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08.05.2022 16:25 Відповісти
У них там скважини у каждого третьего или второго... Воду берут из них бесплатно. Я имею в виду оккупированную территорию.
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08.05.2022 15:58 Відповісти
Брехня.
У міського населення, зрозуміло, свердловин нема зовсім.
А сільське населення там набагато бідніше, чим у середній чи західній частинах України.
Все ж ідустриальний регіон, а не сільгосподарчий.
Тому на селах мало свердловин, та і вода від шахт не зовсім добра.
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08.05.2022 16:10 Відповісти
Я сказала лишь о том, что знаю. И они прекрасно садят огороды и собирают урожаи. Это я тоже знаю. Правда, единственное, чего не знаю, как в этом году. С семенами могут быть проблемы.
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08.05.2022 16:15 Відповісти
Але завдяки зеленому розмінуванню Чонгару і здачу Півдня в Крим пішла вода ! Пуйло дякує Зеленському !
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08.05.2022 15:58 Відповісти
"бинго"...
Вражеский танк сначала подрывается на мине, а потом, пытаясь убежать, заезжает на вторую

https://t.me/dneproperatyv/29838 https://t.me/dneproperatyv/29838

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08.05.2022 15:59 Відповісти
так нада і собі взяти за правило - різати окупантам та лугандонам інфраструктуру. Хай там завшивлюються та тонуть у власному лайні
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08.05.2022 16:01 Відповісти
Почему нельзя нанести удар по нососной станции которая подает воду в крысм?
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08.05.2022 16:09 Відповісти
своїм потрібно відновити а решті...
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08.05.2022 16:27 Відповісти
Руzzкие звери, всу отомстит вам за детей Донбаса, теперь на каждом томагавке будет надпись " За дітей Донбасу"
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08.05.2022 18:31 Відповісти
по радио диктор бозланил об этом
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09.05.2022 00:32 Відповісти
 
 