Окупанти поцілили по потужностях Попаснянського водоканалу. Без води 1 мільйон людей, включаючи окуповані території, - Гайдай

15 населених пунктів Лугенщини залишились повністю без водопостачання на невизначений термін внаслідок російського удару по потужностям Попаснянського водоканалу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції. Водопостачання ПОВНІСТЮ припинено на невизначений термін в Попасній, Золотому, Гірському, Первомайську, Кадієвці, Алчевську, Хрустальному, Антрациті, а також в селищах Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське (всього близько 1 млн населення)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначаються, що відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій.