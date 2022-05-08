Україна зацікавлена в доступі до сучасних технологій і зброї, якими володіє Європа, - Зеленський

Україна хоче обмінятись досвідом з країнами ЄС і НАТО у сфері сучасного озброєння й технологій

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає Цензор.НЕТ.

"Озброєння має бути сучасним, не тільки радянським. Хоча ми вдячні за все, але (має бути. - Ред.) сучасною потужною зброєю. Нам потрібні технології. Нам потрібні знання. Ми б хотіли набути цього досвіду", - пояснив глава держави.

Водночас, наголосив Зеленський, Україна зацікавлена в отриманні доступу до сучасних технологій в інших напрямках, якими володіє Європа.

"Поки що в нас немає такого доступу, як у кожної країни Європи або країн, які входять до НАТО. Таких можливостей у нас поки немає. Але я думаю, що ми вийдемо на них", - підсумував він.

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