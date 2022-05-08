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Новини Війна
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Україна зацікавлена в доступі до сучасних технологій і зброї, якими володіє Європа, - Зеленський

зеленський

Україна хоче обмінятись досвідом з країнами ЄС і НАТО у сфері сучасного озброєння й технологій

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає Цензор.НЕТ.

"Озброєння має бути сучасним, не тільки радянським. Хоча ми вдячні за все, але (має бути. - Ред.) сучасною потужною зброєю. Нам потрібні технології. Нам потрібні знання. Ми б хотіли набути цього досвіду", - пояснив глава держави.

Водночас, наголосив Зеленський, Україна зацікавлена в отриманні доступу до сучасних технологій в інших напрямках, якими володіє Європа.

"Поки що в нас немає такого доступу, як у кожної країни Європи або країн, які входять до НАТО. Таких можливостей у нас поки немає. Але я думаю, що ми вийдемо на них", - підсумував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україну відвідав прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) зброя (7535)


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Топ коментарі
+20
Это проблема... -- как помочь Народу Украины, минуя Зеленского?
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08.05.2022 16:26 Відповісти
+19
А не продасте технології щоб будувати дороги? Адже покидька-Тарана ти призначив послом у Словенії. Може за те, що він кошти, за які мали купуватися ********** та озброєння для Війська, повертав до бюджету для "великого_крадівництва"?
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08.05.2022 16:21 Відповісти
+11
Беню надо содержать -- а он дорого стоит.
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08.05.2022 16:31 Відповісти
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Нащо дебілу технології?
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08.05.2022 16:20 Відповісти
А не продасте технології щоб будувати дороги? Адже покидька-Тарана ти призначив послом у Словенії. Може за те, що він кошти, за які мали купуватися ********** та озброєння для Війська, повертав до бюджету для "великого_крадівництва"?
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08.05.2022 16:21 Відповісти
Получение современных технологий, особенно в оборонной сфере - это весьма чувствительный момент, с одной стороны зачем владельцам этих технологий конкуренты, а с другой не попадут ли эти самые технологии расисянам, через многочисленную их агентуру в Украине, с которой видимо никто всерьёз и не бореться. Правда?
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08.05.2022 16:25 Відповісти
я думаю ,что реально ничего нового в тех джавелинах нет,дело просто в цене .
А так коль китай производит аналог джавелина - ХУЦЗЯНЬ,то и кацапия сможет.
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08.05.2022 17:21 Відповісти
"то и кацапия сможет."

Справді?
За 25 років використання у реальних умовах вони довели свою ефективність. То чому вона іх не виробляє?
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08.05.2022 20:22 Відповісти
Військовими технологіями діляться але лиш за умови коли сторона-власник технології, має наступну, яка є більше продвинута і готова замінити ту, ліцензія на яку продається чи передається іншій стороні.
Технології, наприклад GPS, інтернет (70-ті роки), мобільна телефонія (80-ті) і багато інших, світ отримав завдяки Пентагону, котрий був замовником і фінансував ці розробки для власного використання.
Ті озброєння, технологічністю яких ми сьогодні захоплюємося, для Пентагону навіть не вчорашній день а минуле десятиліття. З зрозумілих міркувань ми не можемо знати над чим працюють сьогодні підрядники Пентагону але не таємниця що напрямок нових розробок повязаний зі штучним інтелектом, енергетичним типом зброї і космосом.
І звичайно, досягнення США у цих технологіях, не стануть надбанням інших наступного дня після реалізації від прототипу до серійного виробництва.
Щодо України - цікаво як зеленський уявляє собі виробництво високотехнологічних речей у країні зі злиденим ВВП, відсутністю підприємств з ******** обладнаням і високо кваліфікованого персоналу?
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08.05.2022 20:16 Відповісти
Это проблема... -- как помочь Народу Украины, минуя Зеленского?
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08.05.2022 16:26 Відповісти
Давать натурой. И жесткий контроль.
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08.05.2022 16:35 Відповісти
хотелось бы конечно ,что б запад помог нам сдыхаться от этой команды после войны
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08.05.2022 17:19 Відповісти
Молодець так держати Слава Україне і ЗСУ
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08.05.2022 16:28 Відповісти
Та шо ты говорышь,зацикавлена нахаляву ?
Иди воюй,хорош по телику нам тут цирки устраивать,усе освобождать языком.
Те технологии стоять триллионы. Зацикавылся он.
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08.05.2022 16:28 Відповісти
Беню надо содержать -- а он дорого стоит.
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08.05.2022 16:31 Відповісти
сначала убери предателей, аферистов и ********* от управления страной.
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08.05.2022 16:33 Відповісти
Щас он всё бросит и начнёт рассказывть тебе сказку...*)
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08.05.2022 16:44 Відповісти
Чтоб убрать предателей, внутренний ВРАГ №1 должен ПОВЕСИТЬСЯ. Нет,- скоро отправим за Чаушеску зе-гнидозу...
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08.05.2022 18:40 Відповісти
якби не гнали на владу або на нашого призедента - нервіть на собі тряпки всеравно нічого не допоможе
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08.05.2022 16:34 Відповісти
як би чи якби??? Вшистко єдно, все рівно чи однаково??? Загадка.
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08.05.2022 16:42 Відповісти
кома - крапка - то фігня - головне зміст речення
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08.05.2022 16:48 Відповісти
ти висрав набір букв,навіть не слів,іди ще раз лизни іконку з зельою може шерсть почне на лисині відростати)))
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08.05.2022 17:24 Відповісти
Friendly fire шановний, бо по змісту- Василь не зе!лений, але написано так, що хрін його знає...
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08.05.2022 17:43 Відповісти
новый асфальт положи
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08.05.2022 16:36 Відповісти
А Европа заинтересована в том чтобы ты убрал из высших эшелонов власти, из твоих ближайших "помощников" кремлевских агентов, чтобы ты перестал искать дружбу на мирных переговорах с Путиным. Чтобы ты не хранил западную помощь на складах на которые у россиян есть координаты благодаря таким твоим помощникам как Ермак и уж тем более не торговал ей с арабами. Чтобы ты не снимал уже всем набившим оскомину пафосные видосики, а занялся назначением и контролем людей которых ты уже назначил. Короче займись делом.
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08.05.2022 16:37 Відповісти
ну насчет продажи оружия арабам-это фейк 100 процентов.Особенно умиляет про продажу джавелинов,стингеров с джипиес маяками для отслеживания и скорее всего мутками в програмном обеспечении(если еще нет системы самоликвидации со спутника)
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08.05.2022 17:26 Відповісти
Заслужила... ...хм...
А ты откуда из Германии шрайбаешь?
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08.05.2022 16:48 Відповісти
я бы на месте запада ни одного патрона не дал пока не ОП не дала ответ кто разминировал Крымский перешеек
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08.05.2022 16:43 Відповісти
А вот этого ненадо! ...где ж ОП харчеваться будет?
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08.05.2022 16:51 Відповісти
Да уж про это он молчит. Вообще надо исключить украинских чиновников и особенно помощников Зеленского из этой цепочки поставок и распределения Запад - передовые части ЗСУ. Никакого отчета, "черная дыра"... Сомневаюсь что чтото изменилось с коррупцией при Зеленском за пару месяцев. Телезвезда занята сьемкой крутых видосиков.
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08.05.2022 16:57 Відповісти
А те 120 " Архитекторов" шо в Бучу приезжали чем зацикавлены?
У каждого шо рожа,шо жопа,сроду
чертежей никто не рисовал из них.
Роту на месте сформировать и в бой без оружия.Таким Волкодавам
оружие не надо.
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08.05.2022 16:46 Відповісти
Откуда источник?
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08.05.2022 16:58 Відповісти
на азербайджанских и кацапских телеграммах есть куча фоток этого бримстоуна (скорее всего не взорвался по какойто причине )
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08.05.2022 17:33 Відповісти
все что поставляется рано или поздно достанется в качестве трофея кацапам.это война. и что теперь,не поставлять ничего?
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08.05.2022 17:00 Відповісти
А то что не будет новых технологий.
Португалия отправит Украине пять буксируемых гаубиц M114.
155-мм Howitzer M114 - американская полевая гаубица периода Второй мировой войны. Была разработана в 1939-1941 гг.
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08.05.2022 17:10 Відповісти
судя по всему,если не фотошоп конечно-то данный экземпляр бримстоуна скорее всего не взорвался,а не захвачен-об этом говорят повреждения корпуса ракеты.
Ну насчет новейшей ракеты вы немного погорячились-доработанный хеллфайр ,продающийся в десятки стран -да и ничего особо ценного он не представляет технологически ни для нас ,ни для кацапии.
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08.05.2022 17:31 Відповісти
Все астрологи говорят что Зеленского выберут на второй срок
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08.05.2022 16:53 Відповісти
Подоляцкие боты-астрологи?
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08.05.2022 17:10 Відповісти
возможно. Во всяком случае, я никогда в жизни не видел, что бы вдруг психиатрическая клиника наполовину опустела. Даже если пациентов *******, то это не приводит к их выздоровлению, а часто к ухудшению равсстройсв у пациентов, особенно, если мировое сообщество терпимо-одобрительно относится к действиям санитаров.
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08.05.2022 17:12 Відповісти
ему ще першій досидіти треба після перемоги
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08.05.2022 17:13 Відповісти
угу... у СІЗО
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08.05.2022 17:26 Відповісти
нет гарантий что эти технологии не попадут кацапам
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08.05.2022 17:00 Відповісти
они их спокойно покупали ,эти технологии-или напомнить чьими тепловизорами вооружены т-72 и ка-50?Хотя последние танки имеют даже больше продвинутый кацапский тепловизор ,чем что они покупали у французов.
Нам эти технологии не поставляли ,типа что б не милитаризовать -вот про это и говорит зелень,а тут его просто делают каким то сверхидиотом.
Думаете от чего пришлось делать полные циклы по нептуну и стугне?Потому что нельзя было сделать кооперацию с западными странами.
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08.05.2022 17:39 Відповісти
".... думаю, що ми вийдемо на них"

але більш просунуту зброю та та технології ми отримаємо не при цій владі, бо наразі заважає відсутність довіри до політичного керівництва України. Поки що існує високий ризик що технології або компоненти зброї потраплять до рук ворога для reverse engineering.
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08.05.2022 17:03 Відповісти
Ніхто у світі не ділиться технологіями. Тільки продають готовий продукт за високу ціну. І це стосується не тільки військового обладнання, а й решти всього. Такі заяви з боку Зє лише говорять про ступінь "розуміння" його та його команди принципів світової економіки.
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08.05.2022 17:08 Відповісти
це теж саме що вимагати у Інтел технології на виробництво їх процесорів,цей дурник не розуміє,що володіння технологіями,і відрізняє технологічну державу від бананової республіки,і ніхто в притомному стані не буде розкидуватись тими технологіями,бо вава вирішив що йому всі винні,забувши при цьому свої власні слова,що він нікому нічого не винен...
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08.05.2022 17:30 Відповісти
"- когда вы говорите, Владимир Александрович, такое ощущение, что вы бредите". Х/ф "Владимир Александрович меняет профессию". 2019 г.
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08.05.2022 17:21 Відповісти
Наголовніша біда України після путінга - це зільонський !!!
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08.05.2022 17:40 Відповісти
Щоб ти зрадник передав все до росії?
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08.05.2022 17:42 Відповісти
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08.05.2022 18:07 Відповісти
ЄС І НАТО добре подумають про передові технології для України з українським передовим "оп" і його членами ,
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08.05.2022 18:59 Відповісти
- ... а если не...?
- ... а если не дадут, то мы им впарим как "... строить дороги, тырить асфальт, садить миллиард деревьев... "
вот же ж черт криворогий...
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08.05.2022 19:56 Відповісти
А ремонтом доріг,коли завтра війна, зе-препіздент не хоче поділитись з европейскими партнерами?
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08.05.2022 23:31 Відповісти
 
 