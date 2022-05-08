Україна зацікавлена в доступі до сучасних технологій і зброї, якими володіє Європа, - Зеленський
Україна хоче обмінятись досвідом з країнами ЄС і НАТО у сфері сучасного озброєння й технологій
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, передає Цензор.НЕТ.
"Озброєння має бути сучасним, не тільки радянським. Хоча ми вдячні за все, але (має бути. - Ред.) сучасною потужною зброєю. Нам потрібні технології. Нам потрібні знання. Ми б хотіли набути цього досвіду", - пояснив глава держави.
Водночас, наголосив Зеленський, Україна зацікавлена в отриманні доступу до сучасних технологій в інших напрямках, якими володіє Європа.
"Поки що в нас немає такого доступу, як у кожної країни Європи або країн, які входять до НАТО. Таких можливостей у нас поки немає. Але я думаю, що ми вийдемо на них", - підсумував він.
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А так коль китай производит аналог джавелина - ХУЦЗЯНЬ,то и кацапия сможет.
Справді?
За 25 років використання у реальних умовах вони довели свою ефективність. То чому вона іх не виробляє?
Технології, наприклад GPS, інтернет (70-ті роки), мобільна телефонія (80-ті) і багато інших, світ отримав завдяки Пентагону, котрий був замовником і фінансував ці розробки для власного використання.
Ті озброєння, технологічністю яких ми сьогодні захоплюємося, для Пентагону навіть не вчорашній день а минуле десятиліття. З зрозумілих міркувань ми не можемо знати над чим працюють сьогодні підрядники Пентагону але не таємниця що напрямок нових розробок повязаний зі штучним інтелектом, енергетичним типом зброї і космосом.
І звичайно, досягнення США у цих технологіях, не стануть надбанням інших наступного дня після реалізації від прототипу до серійного виробництва.
Щодо України - цікаво як зеленський уявляє собі виробництво високотехнологічних речей у країні зі злиденим ВВП, відсутністю підприємств з ******** обладнаням і високо кваліфікованого персоналу?
Иди воюй,хорош по телику нам тут цирки устраивать,усе освобождать языком.
Те технологии стоять триллионы. Зацикавылся он.
А ты откуда из Германии шрайбаешь?
У каждого шо рожа,шо жопа,сроду
чертежей никто не рисовал из них.
Роту на месте сформировать и в бой без оружия.Таким Волкодавам
оружие не надо.
Португалия отправит Украине пять буксируемых гаубиц M114.
155-мм Howitzer M114 - американская полевая гаубица периода Второй мировой войны. Была разработана в 1939-1941 гг.
Ну насчет новейшей ракеты вы немного погорячились-доработанный хеллфайр ,продающийся в десятки стран -да и ничего особо ценного он не представляет технологически ни для нас ,ни для кацапии.
Нам эти технологии не поставляли ,типа что б не милитаризовать -вот про это и говорит зелень,а тут его просто делают каким то сверхидиотом.
Думаете от чего пришлось делать полные циклы по нептуну и стугне?Потому что нельзя было сделать кооперацию с западными странами.
але більш просунуту зброю та та технології ми отримаємо не при цій владі, бо наразі заважає відсутність довіри до політичного керівництва України. Поки що існує високий ризик що технології або компоненти зброї потраплять до рук ворога для reverse engineering.
- ... а если не дадут, то мы им впарим как "... строить дороги, тырить асфальт, садить миллиард деревьев... "
вот же ж черт криворогий...