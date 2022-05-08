Перша леді США Джилл Байден побувала з робочим візитом в Україні. ВIДЕО

Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебувала з візитом в Ужгороді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлено в телеграм-каналі Закарпатської обласної ради.

Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді з українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері.

Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньо переміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.

"Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", - сказано в повідомленні.

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Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

"Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки пресслужба Білого дому", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що наразі Джилл Байден покинула територію України.