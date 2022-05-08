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Новини
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Перша леді США Джилл Байден побувала з робочим візитом в Україні. ВIДЕО

Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебувала з візитом в Ужгороді.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлено в телеграм-каналі Закарпатської обласної ради.

Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді з українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері.

Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньо переміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.

"Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Візит Байдена в Україну був би дуже потужним сигналом, - Зеленський

Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.

"Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки пресслужба Білого дому", - сказано в повідомленні.

Зазначено, що наразі Джилл Байден покинула територію України.

Автор: 

візит (1613) США (23410) Ужгород (345) перша леді (15)


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Топ коментарі
+54
Низький уклін, Здоров'я і Благ для пані Байден!
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08.05.2022 16:34 Відповісти
+38
о лапоть вылез, иди спермы кадыровской хлебни, *****
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08.05.2022 16:39 Відповісти
+22
Ласкаво простмо леді Байден знову
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08.05.2022 16:38 Відповісти
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о лапоть вылез, иди спермы кадыровской хлебни, *****
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08.05.2022 16:39 Відповісти
для чого? на тебе дебіла подивитись? чи на твого куратора з ОПи?
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08.05.2022 17:19 Відповісти
А для чего приезжал Трюдо сегодня или Джонсон? Или они, дебил, не приезжали?
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08.05.2022 17:30 Відповісти
Низький уклін, Здоров'я і Благ для пані Байден!
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08.05.2022 16:34 Відповісти
Нічосі, до мого міста приїхала перша леді Америки Хоч попередила би, на каву покликав б
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08.05.2022 17:18 Відповісти
Ласкаво простмо леді Байден знову
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08.05.2022 16:38 Відповісти
чукча не читатель, чукча писатель?
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08.05.2022 16:53 Відповісти
скумбрія по восемь то цель намер адін для кацапів, тому і сидить десь на балі.
а скільки гонору було з інститутом перших леді......
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08.05.2022 16:55 Відповісти
Durak
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08.05.2022 18:56 Відповісти
Шановні! Може хтось скине посилання де є хоч фото присутності Олени Зеленської в Ужгороді!? Щось мені вважається, що не у ту строну поїхала наша скумбрія...
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08.05.2022 16:55 Відповісти
скумбрия молчит как рыба,и спряталась в какое то Бали
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08.05.2022 17:04 Відповісти
скумбрию ловит !
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08.05.2022 19:08 Відповісти
За всієї моєї огиди до блаЗЄнських, але ліпше буде коли її та її дітей місцеперебування буде у таємниці. Чи в Україні, чи за кордоном, чи навіть на Марсі, але інтереси держави вимагають того, щоб вони були в безпеці.
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08.05.2022 17:06 Відповісти
А что им угрожает?В Омане все порешали давно и по моему один из фигурантов выполнил свою миссию на отлично.
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08.05.2022 17:11 Відповісти
Tommy мав на увазі, краще не бачити і не знати де покидьки зе перебувають.
Краще для країни і українців.
Цьому заважають лише 73 дупоголових, а люди тільки За!
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08.05.2022 18:50 Відповісти
ну на отлично совсем не вышло .. Азов до сих пор картину портит !!
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08.05.2022 19:11 Відповісти
Причому тут Зеленський? Про цей візит на всіх каналахСША віщають. Звичайний піар
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08.05.2022 22:48 Відповісти
А перша ляді України втікла з країни ще в середині лютого і досі не повернулася. Бо вона довіряє американській розвідці більше, а ніж своєму довпойопу чоловіку, який за день до війни розповідав лошарам73%, що ніякої війни не і будуть майські шашлики
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08.05.2022 16:58 Відповісти
Igor ti dura
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08.05.2022 18:48 Відповісти
А ти чому не воюєш, герой?
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08.05.2022 22:49 Відповісти
Дякуємо, Америка!
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08.05.2022 17:04 Відповісти
А Ленка Зе не собирается с рабочим визитом в Киев?
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08.05.2022 17:16 Відповісти
В неї і без Києва багато роботи
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08.05.2022 17:22 Відповісти
Вона і так вимушена через Байденшу прибути з візитом в Ужгород , та й вистачить)
Не на часі "першій ляді" ошиватися в Україні, та й мороки стільки завдавати. Згадайте скільки Коля-котлета перебував у відряджені в Ужгороді для підготовки візиту "першої ляді" Зеленського.
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08.05.2022 19:23 Відповісти
Как ботов зеленых плющит,комменты чистят.Великий с окопа в офис,ему даже побриться некогда,не успевает и футболку поменять.

Очень интересно чем леди Ленка занята,как в 2014 репостит посты,чтобы сдавали позиции ВСУ?
Инет все помнит и не чего удалять неугодные зебилам комменты
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08.05.2022 17:39 Відповісти
Durak
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08.05.2022 18:55 Відповісти
Ну вот всем подтверждение личной поддержки Байдена
без риска визита в Киев под огнём рашистских ракет.
Молодцы.
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08.05.2022 19:05 Відповісти
Лєнка як була опудалом, так ним і залишилась. Жодного натяку на етикет і дотримання норм - зустрічати дружину президента Америки... в кросівках! ******... Ну, хоч спортівку не надягла чи шкарпетки під шльопки... і на тому спасибі.
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08.05.2022 19:26 Відповісти
Ви праві!
У Лєнки лук в Омані був більш екстравагантний)
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08.05.2022 19:31 Відповісти
Пани Байден - респект. Скумбрии по 8 гр - плевок в морду. Скумбрия хоть раз побывала в больницах для раненых? Пообщалась с выжившими в Буче, Гостомеля и т.д.? Благотворительность? Не, не слыхали. Зла на ЗЕшоблу не хватает
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08.05.2022 22:45 Відповісти
Лаври Анджелiни не дали спокою.
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08.05.2022 22:46 Відповісти
 
 