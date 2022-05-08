Перша леді США Джилл Байден побувала з робочим візитом в Україні. ВIДЕО
Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня перебувала з візитом в Ужгороді.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлено в телеграм-каналі Закарпатської обласної ради.
Зокрема пані Байден зустрілась в Ужгороді з українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері.
Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньо переміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.
"Візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США", - сказано в повідомленні.
Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке.
"Із зрозумілих причин - візит в Ужгород не анонсувався і тримався в максимальній таємниці і був закритий для ЗМІ. На зустрічі була тільки пресслужба Білого дому", - сказано в повідомленні.
Зазначено, що наразі Джилл Байден покинула територію України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а скільки гонору було з інститутом перших леді......
Краще для країни і українців.
Цьому заважають лише 73 дупоголових, а люди тільки За!
Не на часі "першій ляді" ошиватися в Україні, та й мороки стільки завдавати. Згадайте скільки Коля-котлета перебував у відряджені в Ужгороді для підготовки візиту "першої ляді" Зеленського.
Очень интересно чем леди Ленка занята,как в 2014 репостит посты,чтобы сдавали позиции ВСУ?
Инет все помнит и не чего удалять неугодные зебилам комменты
без риска визита в Киев под огнём рашистских ракет.
Молодцы.
У Лєнки лук в Омані був більш екстравагантний)