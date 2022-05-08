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Новини Війна
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Кількість жертв окупантів у Маріуполі може бути набагато більшою за 20 тис., - Денісова

маріуполь

Рашисти протягом кількох днів ведуть роботи на місці маріупольського драмтеатру, який вони бомбардували. Туди вже підігнали важку будівельну техніку. З-під уламків театру вивозять тіла загиблих.

Про це у Telegram повідомила обмудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Під кожним розібраним будинком виявляють десятки трупів мирних мешканців. Тож, є цілком обґрунтовані підозри, що офіційні цифри людських втрат по Маріуполю будуть набагато більшими за 20 тисяч. Мерія міста має свідчення чоловіка, якому довелося виконувати цю страшну роботу. Він розповів про те, що у багатьох маріупольців від побаченого почалися нервові зриви", - йдеться в повідомленні.

За словами Денісової, російські загарбники не дозволяють ховати містян, які загинули у власних помешканнях. Відтак, на дверях їхніх осель залишають написи, на яких вказують не дату смерті, а виявлення трупа. Вони чекають черги на поховання прямо у квартирах чи будинках.

"У мережі з'явилися супутникові знімки від Maxar Technologies. Вони свідчать про те, що окупанти протягом кількох днів ведуть роботи на місці драмтеатру, який вони бомбардували. Туди вже підігнали важку будівельну техніку. З-під уламків театру вивозять тіла загиблих. Їх планують закопати у 300-метровій траншеї у Мангуші.

Дії рф в Маріуполі є актом геноциду українського народу відповідно до статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду", - наголосила омбудсмен.

Також читайте: Рашисти вбили професора Маріупольського держуніверситету Богдана Слющинського

Автор: 

Денісова Людмила (883) Маріуполь (3243) Азовсталь (446)


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А причини будуть названі?
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08.05.2022 17:03 Відповісти
Давайте говорити правду: завдяки довпойопу преZEденту, який три місяця годував країну казками, що нє будєт вайни, єто америнци нагнєтают істєрію, і сталася трагедія Маріуполя, Бучі, ірпеня, Харкова та ін міст. Це ще раз доводить тезу, що клоун у кріслі презедента - трагедія країни
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08.05.2022 17:06 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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08.05.2022 17:14 Відповісти
 
 