В братських могилах на околицях Маріуполя може бути понад 10 тис. цивільних, - "Азов"
У масових похованнях на околицях Маріуполя, облаштованих російськими загарбниками, може бути понад 10 тис. загиблих мирних мешканців.
Про це заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На околицях Маріуполя, за супутниковими знімками та за даними місцевих жителів, - величезні, по декількасот метрів у довжину братські могили. Сумарно вони налічують більше 10 тис. людей, яких можна там захоронити", - зазначив Самойленко.
За його словами, у цих похованнях немає військових - лише мирні мешканці міста.
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