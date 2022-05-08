Полк "Азов" знищив у Маріуполі 2,5 тис. російських окупантів, - офіцер управління розвідки Самойленко

Бійці полку "Азов" ліквідували в Маріуполі 2,5 тис. російських окупантів і поранили ще 5 тисяч, а також знищили близько 60 танків армії противника.

Про це заявив на пресконференції офіцер управління розвідки, боєць полку "Азов" Ілля Самойленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За моїми власними підрахунками і підрахунками підрозділів, ми тут знищили майже 2,5 тис. особового складу (російської армії. - Ред.) і поранили понад 5 тисяч. Це 15% від загальних втрат ворога по всій країні. Ми також знищили близько 60 танків і пошкодили 30. Це більше ніж 10% від загальних втрат танків Росією. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками - понад 10%. І ці втрати ворогові завдав тільки один підрозділ - тут в Маріуполі", - сказав Самойленко.

Водночас він зазначив, що до 150 вильотів ворожої авіації і авіаційних ударів припало саме на Маріуполь. За його словами, це більше половини з усієї кількості з тих, що були завдані по Україні.

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