УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8597 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 945 21

Полк "Азов" знищив у Маріуполі 2,5 тис. російських окупантів, - офіцер управління розвідки Самойленко

маріуполь

Бійці полку "Азов" ліквідували в Маріуполі 2,5 тис. російських окупантів і поранили ще 5 тисяч, а також знищили близько 60 танків армії противника.

Про це заявив на пресконференції офіцер управління розвідки, боєць полку "Азов" Ілля Самойленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За моїми власними підрахунками і підрахунками підрозділів, ми тут знищили майже 2,5 тис. особового складу (російської армії. - Ред.) і поранили понад 5 тисяч. Це 15% від загальних втрат ворога по всій країні. Ми також знищили близько 60 танків і пошкодили 30. Це більше ніж 10% від загальних втрат танків Росією. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками - понад 10%. І ці втрати ворогові завдав тільки один підрозділ - тут в Маріуполі", - сказав Самойленко.

Водночас він зазначив, що до 150 вильотів ворожої авіації і авіаційних ударів припало саме на Маріуполь. За його словами, це більше половини з усієї кількості з тих, що були завдані по Україні.

Також читайте: Кількість жертв окупантів у Маріуполі може бути набагато більшою за 20 тис., - Денісова

Автор: 

Маріуполь (3243) Азов (785)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Слава новітнім козакам -- незламному Азову!
показати весь коментар
08.05.2022 17:02 Відповісти
+31
Слава всім нашим козакам- характерникам
показати весь коментар
08.05.2022 17:00 Відповісти
+18
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
08.05.2022 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава всім нашим козакам- характерникам
показати весь коментар
08.05.2022 17:00 Відповісти
Слава новітнім козакам -- незламному Азову!
показати весь коментар
08.05.2022 17:02 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показати весь коментар
08.05.2022 17:11 Відповісти
Якщо раніше від "Азова" кацапи окропом сцялись, то тепер, випердиші, вам краще застрелитись самим.
показати весь коментар
08.05.2022 17:12 Відповісти
Щас на Прямому буде Станіслав Калина з полку Азов
показати весь коментар
08.05.2022 17:13 Відповісти
Вал Мишель

@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1523266316639305728 2 ч

Почему российские танки так хорошо горят? Потому что внутри - вата.
показати весь коментар
08.05.2022 17:14 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2022 17:15 Відповісти
А толку то? Зеля их вытаскивать не будет.
показати весь коментар
08.05.2022 17:17 Відповісти
При чем здесь зеля? Он и так ничего не может вытащить кроме сопли из собственного носа.
показати весь коментар
08.05.2022 17:19 Відповісти
Да притом, что это он должен отдать приказ на де-блокирование Мариуполя. Или вы думаете, что путька их отпустит?
показати весь коментар
08.05.2022 17:23 Відповісти
после отдавания приказа нужно будет начинать наступление по всему фронту, и полному идиоту уже понятно, что попытка прямой деблокады Марика закончится уничтожением наступающих.
Бить на узком участке не вариант вообще, нужно на широком фронте наступать.
показати весь коментар
08.05.2022 17:25 Відповісти
Что ты несешь. Как их можно вытащить? Этих Героев перед которыми меркнут все пропагандистские советские *герои* Второй мировой, ***** принципиально не хочет отпускать живыми потому что они не сдались в плен росийско-мародерской позорной армии и нарушили все планы *****.
показати весь коментар
08.05.2022 17:26 Відповісти
Стальные воины!
показати весь коментар
08.05.2022 17:27 Відповісти
На девятое мая ***** не смог взять даже Мариуполь. А мог бы дать выйти нашим защитникам и для своей ваты пустил бы хоть пыль в глаза. Теперь пускай сосет позорное ***** которое проиграло все.
показати весь коментар
08.05.2022 17:32 Відповісти
Выпустить наркоманов- нацстов ? Не он торжественно их казнит на потеху российским пролам. Не для того он им чёрный пиар делал чтобы выпускать
показати весь коментар
08.05.2022 17:39 Відповісти
Интересно, что *****, видимо на подсознательном уровне преклоняется перед Азовом. Даже буквы из эмблемы передрал или взял за основу. У Азова - это перекрещенные N и I (Ідея Nації), у рашистов Z и V. Правда, у кацапов объяснение буквам невнятное, якорбы какие-то славянские символы, короче бред.
показати весь коментар
08.05.2022 17:44 Відповісти
Блокади Маріуполя можна було уникнути: Командир полку "Азов" Денис Прокопенко https://www.pravda.com.ua/articles/2022/05/8/7344860/

Можна було просто не допустити ситуації, яка зараз склалася. Якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя.

Так як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь.

Противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований.

З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено.
показати весь коментар
08.05.2022 17:45 Відповісти
Офіцер управління розвідки Ілля Самойленко розповів, що командир 36-ї бригади українських морських піхотинців Володимир Баранюк вирішив втекти з оточеного Маріуполя, взявши з собою людей, танки та **********.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко:

"Потім несподівано командир 36-ої бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон.

Якби цього не сталося, з цією бригадою ми б ще довго могли тримати оборону на правому березі, але фланг було оголено й після завершення зачистки заводу Ілліча противник кинув всі свої сили на наш напрямок - це дало йому змогу наступати на нас з флангу та тилу".

https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/8/7344872/
показати весь коментар
08.05.2022 17:51 Відповісти
Слава героям ! Захисникам Маріуполя мають називати вулиці украінських міст і зникнути всякі пушкіни ,толстиє та інші російські діячі.
показати весь коментар
08.05.2022 18:03 Відповісти
Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі.


Про це офіцер штабу захисників Азовсталі Ілля Самойленко заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами із України та з-за кордону.
Виступи "азовців" https://www.youtube.com/watch?v=U5MfBol2sNA транслює на YouTube телеканал https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

"Проблема у тому, що багато представників влади саботували оборону України потягом останніх кількох років", - зазначив військовий.

"Ця війна почалася не в лютому, не 24 лютого. І ми постійно на цьому наголошуємо", - додав Самойленко.

"Наша підготовка була саботована - офіційними особами, урядом. Усі просто нам заважали готуватися до оборони", - наголосив Ілля Самойленко.
показати весь коментар
08.05.2022 18:31 Відповісти
Перешкоджання з боку влади, за словами офіцера, полягало у затримці переходу українських збройних сил на стандарти НАТО, на західні стандарти.

Окрім того, додав Самойленко, станом на лютий 2022 року не була як слід підготовлена оборона Маріуполя і їм, азовцям, довелося узяти відповідальність за місто на себе.

При цьому такі добровольчі формування, як "Азов", продовжив він, з усією серйозністю ставилися до загрози початку фронтального наступу Росії на Україну й готувалися до нього, переважно покладаючись на власні сили та можливості.

"Ми знали про це увесь час. І ми були готові. Принаймні ми були готовими так, наскільки ми це могли зробити", - наголосив Самойленко.

Аби його почули за кордоном Самойленко виступає англійською мовою.
показати весь коментар
08.05.2022 18:34 Відповісти
 
 