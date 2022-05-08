Полк "Азов" знищив у Маріуполі 2,5 тис. російських окупантів, - офіцер управління розвідки Самойленко
Бійці полку "Азов" ліквідували в Маріуполі 2,5 тис. російських окупантів і поранили ще 5 тисяч, а також знищили близько 60 танків армії противника.
Про це заявив на пресконференції офіцер управління розвідки, боєць полку "Азов" Ілля Самойленко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За моїми власними підрахунками і підрахунками підрозділів, ми тут знищили майже 2,5 тис. особового складу (російської армії. - Ред.) і поранили понад 5 тисяч. Це 15% від загальних втрат ворога по всій країні. Ми також знищили близько 60 танків і пошкодили 30. Це більше ніж 10% від загальних втрат танків Росією. Практично така сама ситуація з БМП, артилерійськими установками - понад 10%. І ці втрати ворогові завдав тільки один підрозділ - тут в Маріуполі", - сказав Самойленко.
Водночас він зазначив, що до 150 вильотів ворожої авіації і авіаційних ударів припало саме на Маріуполь. За його словами, це більше половини з усієї кількості з тих, що були завдані по Україні.
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Слава нації
Смерть москалям
@VALMICHEL7
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https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1523266316639305728 2 ч
Почему российские танки так хорошо горят? Потому что внутри - вата.
Бить на узком участке не вариант вообще, нужно на широком фронте наступать.
Можна було просто не допустити ситуації, яка зараз склалася. Якщо би всі міста, починаючи з Генічеська, Мелітополя та Бердянська, так само стійко тримали оборону й давали бій противнику, тоді би він точно не дійшов за чотири дні з Криму до Маріуполя.
Так як цього не сталося, ми опинилися в оточенні. Тому що противник фактично без спротиву подолав доволі великий кілометраж. Практично без боїв, маршем він пройшов з Криму та опинився на західних околицях міста Маріуполь.
Противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. В тому районі противник був вкрай обмежений в маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Враховуючи рельєф місцевості, противник був каналізований.
З тактичної точки зору, це було саме сприятливе місце для нанесення вогневого ураження з метою знищення та подальшого блокування ворожого угруповання. Противника потрібно було знищувати там, під час висування з Криму. І цього чомусь не було зроблено.
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко:
"Потім несподівано командир 36-ої бригади прийняв рішення, нікого не попередивши, просто піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Так само багато людей було кинуто напризволяще, і вони просто потрапили в полон.
Якби цього не сталося, з цією бригадою ми б ще довго могли тримати оборону на правому березі, але фланг було оголено й після завершення зачистки заводу Ілліча противник кинув всі свої сили на наш напрямок - це дало йому змогу наступати на нас з флангу та тилу".
https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/8/7344872/
Про це офіцер штабу захисників Азовсталі Ілля Самойленко заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами із України та з-за кордону.
Виступи "азовців" https://www.youtube.com/watch?v=U5MfBol2sNA транслює на YouTube телеканал https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Проблема у тому, що багато представників влади саботували оборону України потягом останніх кількох років", - зазначив військовий.
"Ця війна почалася не в лютому, не 24 лютого. І ми постійно на цьому наголошуємо", - додав Самойленко.
"Наша підготовка була саботована - офіційними особами, урядом. Усі просто нам заважали готуватися до оборони", - наголосив Ілля Самойленко.
Окрім того, додав Самойленко, станом на лютий 2022 року не була як слід підготовлена оборона Маріуполя і їм, азовцям, довелося узяти відповідальність за місто на себе.
При цьому такі добровольчі формування, як "Азов", продовжив він, з усією серйозністю ставилися до загрози початку фронтального наступу Росії на Україну й готувалися до нього, переважно покладаючись на власні сили та можливості.
"Ми знали про це увесь час. І ми були готові. Принаймні ми були готовими так, наскільки ми це могли зробити", - наголосив Самойленко.
Аби його почули за кордоном Самойленко виступає англійською мовою.