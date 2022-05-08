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Новини Війна
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Рашисти в Мелітополі планують стріляти в цивільних 9 травня та звинуватити у цьому ЗСУ, - мер Федоров

окупанти,мелітополь

Війська РФ в окупованому Мелітополі готують провокації.

Про це у відеозверненні повідомив очільник міста Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією силових структур ЗСУ, вони планують стріляти у мирних громадян, розганяти мітингувальників - робити все для того, щоб спровокувати хаос та паніку під час святкування 9 травня. А після - звинуватити в цьому ЗСУ та здійснити цим провокацію", - сказав він.

"Наше завдання цього не допустити", - додав він.

Також читайте: В Мелітополі окупанти чіпляють на дітей колорадські стрічки та змушують вчити віршики до 9 травня

Автор: 

Мелітополь (773) Федоров Іван (651)


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Это они могут. Стрелять в мирных жителей это так по русски.
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08.05.2022 17:18 Відповісти
так, це їх традиція.
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08.05.2022 23:27 Відповісти
Тільки повні дєбіли можуть вийти в окупованому місті на масовку на 9 травня....
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08.05.2022 18:12 Відповісти
з доброї волі можуть тільки довбні і зрадники, але ж людей можуть і примусити.
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08.05.2022 23:28 Відповісти
 
 