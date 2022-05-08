Рашисти в Мелітополі планують стріляти в цивільних 9 травня та звинуватити у цьому ЗСУ, - мер Федоров

Війська РФ в окупованому Мелітополі готують провокації.

Про це у відеозверненні повідомив очільник міста Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією силових структур ЗСУ, вони планують стріляти у мирних громадян, розганяти мітингувальників - робити все для того, щоб спровокувати хаос та паніку під час святкування 9 травня. А після - звинуватити в цьому ЗСУ та здійснити цим провокацію", - сказав він.

"Наше завдання цього не допустити", - додав він.

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