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Новини
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У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років

газ

Чорне море має енергетичних запасів, щоб задовольнити світові потреби впродовж 45 років. У Туреччині є ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя моря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

"Ми знайшли газ, у нас газу 540 мільярдів кубометрів. Але це тільки початок. У Чорному морі є запаси енергії, щоб задовольнити світові потреби на 45 років. У нас величезний запас. Його називають сірководень. Водень також є найчистішим газом майбутнього", - заявив заступник голови правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдирим. 

За словами Йилдирима, родовище сірководню є відносною перевагою Туреччини.

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"Так що у нас є ці ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя Чорного моря. Це майбутня відносна перевага Туреччини. Ті, хто це знають, ті, хто бачать цю силу Туреччини, намагаються один за одним реалізувати свої плани, що нам робити, щоб дестабілізувати країну. Ми боролися за це 20 років", - додав політик.

Автор: 

газ (10495) Туреччина (3627) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+12
Із широкіх штанін Ердоган достайьот свой ятаган-прігатовься бункєрний Ваван...
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08.05.2022 17:34 Відповісти
+7
Ну так... То треба було 20 років накачувати рашку по мільярду євро на день, щоб вона зробила 500 літаків, 10 тисяч танків, 4 тисячі крилатих ракет... І щоб вона напала на Україну, розвалила півкраїни.

А потім ми такі опа! Виявляється той газ є всюди і його є більше, ніж до**я.

Задрали ці масони закулісні зі своїми війнами. Сподіваюсь, є Всевишній, який їм за все відплатить. І за ту газову сліпоту бонусом окремо.
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08.05.2022 17:47 Відповісти
+7
Турции намного прибыльнее сейчас уничтожить Асада, захватить с повстанцами эту страну и пустить трубопровод через Сирию и себя в Европу. И нефть, да и газ тоже можно. Очень хорошие деньги и еще на восстановление Сирии за трубу через нее будет прибыль. А кацапов просто до самого конца уничтожить, пока не отдадут все ядерное оружие. Это должна быть цель всего человечества.
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08.05.2022 18:28 Відповісти
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Із широкіх штанін Ердоган достайьот свой ятаган-прігатовься бункєрний Ваван...
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08.05.2022 17:34 Відповісти
а шо з бойківськими вишками ?
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08.05.2022 17:37 Відповісти
Шило на мыло, то бишь меняем одного диктатора на другого.
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08.05.2022 17:43 Відповісти
Турции намного прибыльнее сейчас уничтожить Асада, захватить с повстанцами эту страну и пустить трубопровод через Сирию и себя в Европу. И нефть, да и газ тоже можно. Очень хорошие деньги и еще на восстановление Сирии за трубу через нее будет прибыль. А кацапов просто до самого конца уничтожить, пока не отдадут все ядерное оружие. Это должна быть цель всего человечества.
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08.05.2022 18:28 Відповісти
Сероводород вообще-то более ядовит чем цианид
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08.05.2022 17:44 Відповісти
Оказывается, докопались по использования сероводорода в топливной ячейке для перегона ядовитого вонища в электричество.
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08.05.2022 22:21 Відповісти
Ну так... То треба було 20 років накачувати рашку по мільярду євро на день, щоб вона зробила 500 літаків, 10 тисяч танків, 4 тисячі крилатих ракет... І щоб вона напала на Україну, розвалила півкраїни.

А потім ми такі опа! Виявляється той газ є всюди і його є більше, ніж до**я.

Задрали ці масони закулісні зі своїми війнами. Сподіваюсь, є Всевишній, який їм за все відплатить. І за ту газову сліпоту бонусом окремо.
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08.05.2022 17:47 Відповісти
так в усіх бідах винні масони та рептилоїди, а ще Сорос. (який виїбав кацапів на биржі під час кризи 98 року). знайома риторика, Володя )
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08.05.2022 18:20 Відповісти
Ну такоє...

Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 головокружение , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C головную боль , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошноту , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвоту , а со значительной концентрацией приводит к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0 коме , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC судорогам , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёку лёгких и летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть . При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) адаптация к неприятному https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85 запаху «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81 металлический привкус https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-34 [34] .
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08.05.2022 17:50 Відповісти
Кокс из Эстонии перенаправили в Турцию? Вообще-то тот факт, что в Чёрном Море на глубине более 200 метров сероводорода чуть более, чем... очень много - это далеко не открытие. Ну, и по поводу того, что сероводород имеет такое же отношение к водороду, как хлор - к хлориду натрия, уже писали.
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08.05.2022 18:41 Відповісти
Тож і в України є узбережжя чорного моря. Можливо і там газ є.
Може через це росія Крим і захвачувала, а зараз південь України.
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08.05.2022 18:44 Відповісти
Ми боролися за це 20 років", - додав політик. - лягаючи під рашиста і дозволяючи йому тягнути газову трубу.(((https://www.bbc.com/ukrainian/news-51045265 ))
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08.05.2022 18:55 Відповісти
Популіст турецький чи що? Ого відкриття- сірководень в чорному морі! Премію Нобеля дайте йому ))) А якщо серйозно, то нехай спочатку придумає турок як безпечно видобувати водень з сірководня, а тоді вперед- всі на водневі електроавтомобілі пересідаємо, я за!
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08.05.2022 19:50 Відповісти
 
 