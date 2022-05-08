У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років
Чорне море має енергетичних запасів, щоб задовольнити світові потреби впродовж 45 років. У Туреччині є ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя моря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
"Ми знайшли газ, у нас газу 540 мільярдів кубометрів. Але це тільки початок. У Чорному морі є запаси енергії, щоб задовольнити світові потреби на 45 років. У нас величезний запас. Його називають сірководень. Водень також є найчистішим газом майбутнього", - заявив заступник голови правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдирим.
За словами Йилдирима, родовище сірководню є відносною перевагою Туреччини.
"Так що у нас є ці ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя Чорного моря. Це майбутня відносна перевага Туреччини. Ті, хто це знають, ті, хто бачать цю силу Туреччини, намагаються один за одним реалізувати свої плани, що нам робити, щоб дестабілізувати країну. Ми боролися за це 20 років", - додав політик.
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А потім ми такі опа! Виявляється той газ є всюди і його є більше, ніж до**я.
Задрали ці масони закулісні зі своїми війнами. Сподіваюсь, є Всевишній, який їм за все відплатить. І за ту газову сліпоту бонусом окремо.
Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 головокружение , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C головную боль , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошноту , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвоту , а со значительной концентрацией приводит к https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0 коме , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BC судорогам , https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85 отёку лёгких и летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C смерть . При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) адаптация к неприятному https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85 запаху «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81 металлический привкус https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4#cite_note-34 [34] .
Може через це росія Крим і захвачувала, а зараз південь України.