Каннський кінофестиваль заборонив доступ російським журналістам через війну в Україні, – НСЖУ

Представникам "ЗМІ" з Росії відмовлено в отриманні журналістських акредитацій на 75-й Каннський кінофестиваль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці в телеграмі Національної спілки журналістів України.

Каннський кінофестиваль заборонив доступ російським журналістам через війну в Україні.

Зазначено, що Каннський фестиваль "чекав, поки ситуація покращиться" між Росією та Україною, перш ніж ухвалити рішення щодо російських акредитацій, але оскільки фестиваль почнеться незабаром, то вирішено відмовити в акредитації всім російським журналістам.

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"Ми схвалили лише ті ЗМІ, які відповідають позиції фестивалю щодо ситуації в Україні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, цьогорічний ювілейний захід у Франції відбудеться з 17 по 28 травня.