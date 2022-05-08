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Каннський кінофестиваль заборонив доступ російським журналістам через війну в Україні, – НСЖУ

канни

Представникам "ЗМІ" з Росії відмовлено в отриманні журналістських акредитацій на 75-й Каннський кінофестиваль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється  на офіційній сторінці в телеграмі Національної спілки журналістів України.

Каннський кінофестиваль заборонив доступ російським журналістам через війну в Україні.

Зазначено, що Каннський фестиваль "чекав, поки ситуація покращиться" між Росією та Україною, перш ніж ухвалити рішення щодо російських акредитацій, але оскільки фестиваль почнеться незабаром, то вирішено відмовити в акредитації всім російським журналістам.

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"Ми схвалили лише ті ЗМІ, які відповідають позиції фестивалю щодо ситуації в Україні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, цьогорічний ювілейний захід у Франції відбудеться з 17 по 28 травня.

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журналістика (1784) Канни (19) кінофестиваль (106) пропаганда (2825)


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Кіно як вид мистецва та лапатні свині-речі не сумісні...
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08.05.2022 17:56 Відповісти
Ну почему нас нигде не любят?! (с) А розуму щоб дати відповідь бракує..
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08.05.2022 18:03 Відповісти
И это правильно. От их журналистов смердит руцьким духом. Что не соврут, так обязательно обгадят
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08.05.2022 18:06 Відповісти
Женіть їх поганим віником з відусіль.
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08.05.2022 18:09 Відповісти
По ходу никто не хочет вымазаться в говно...
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08.05.2022 18:17 Відповісти
Hfrancuzi opjatj zatevajut ...doigrajutsa.Banderofrancuzi...
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08.05.2022 18:23 Відповісти
Там раньше обычно шел паралельно фестиваль порно вот пусть туда и топают.
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08.05.2022 18:27 Відповісти
Их погонят и оттуда. Кто на старую ********** жопу смотреть будет?
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08.05.2022 19:23 Відповісти
Опять унизили рашистов путинячих, сцаными тряпками погнавши.
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08.05.2022 19:21 Відповісти
 
 