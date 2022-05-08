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Новини Війна
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Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході, - Кулеба після розмови із Блінкеном

путин,путін

Глава МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нові жорсткі санкції США проти РФ.

Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з Ентоні Блінкеном скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Путін намагається перекрутити історію для виправдання війни проти України, - Блінкен

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+8
Ну как говориться ,БОЛЬШЕ САНКЦИЙ ХОРОШИХ и НУЖНЫХ !
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08.05.2022 17:57 Відповісти
+8
Рашка должна быть в восторге ведь все санкции для нее полезны.
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08.05.2022 18:02 Відповісти
+7
З рашизмом треба боротися усім світом. А хто Українцям брат, а хто ворог ця війна показала. Слава Україні!
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08.05.2022 18:02 Відповісти
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Ну как говориться ,БОЛЬШЕ САНКЦИЙ ХОРОШИХ и НУЖНЫХ !
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08.05.2022 17:57 Відповісти
Хутіну санкції пофуй. Він невиїзний. А ось масквічі та пітерци виють що белуги
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08.05.2022 18:09 Відповісти
Рашка должна быть в восторге ведь все санкции для нее полезны.
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08.05.2022 18:02 Відповісти
З рашизмом треба боротися усім світом. А хто Українцям брат, а хто ворог ця війна показала. Слава Україні!
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08.05.2022 18:02 Відповісти
Героям Слава
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08.05.2022 18:08 Відповісти
США це добре. Але ми поряд з ЄС, а там УГ(униле гівно)орщина
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08.05.2022 18:08 Відповісти
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08.05.2022 18:08 Відповісти
Байденко запретит Шариковым РабZeйки пользовацца Мавзолеем чЛен Ина навечно....,это для краcнопузых кинжал в сердце...
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08.05.2022 18:20 Відповісти
которые венгры опять заблокируют
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08.05.2022 18:33 Відповісти
як говорив джо - ПЕКЕЛЬНІ, тільки за курс доллара до рубєля 67,5 хоч до початку вторгнення був 69. що ж це за санкції такі, де обвал, де економічне пекло ? чому доллар досі не по 140-210? казали що треба 2-3 місяця щоб санкції почали діяти. вже 2 де результат
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08.05.2022 18:57 Відповісти
 
 