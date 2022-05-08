Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході, - Кулеба після розмови із Блінкеном

Глава МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили нові жорсткі санкції США проти РФ.

Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з Ентоні Блінкеном скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.

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