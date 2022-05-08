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Кримський міст точно буде зруйновано, це лише питання часу, - радник глави МВС Андрусів

мост

Кримський міст точно буде зруйновано, але поки що в України нема можливості, аби завдати удару по мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявив радник глави МВС Віктор Андрусів.

"У нас для цього поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", – сказав він.

"Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться", - додав Андрусів.

Наприкінці квітня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, щойно буде можливість знищити міст – це зроблять.

Читайте: Росія стягує зенітно-ракетні сили на північ Криму, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

Крим (14189) міст (1240)


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Топ коментарі
+54
Не тільки міст а увесь смердючий мордор має бути зруйновано вщент...
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08.05.2022 18:11 Відповісти
+36
А можно перед разрушением крымского моста, для начала, освободить наши Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Донецк и Луганск? А также советникам-помошникам-заместителям министров, особенно почему-то МВД, не нести пургу и не пороть чушь, а заниматься своими прямыми обязанностями?
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08.05.2022 18:18 Відповісти
+27
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08.05.2022 18:19 Відповісти
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Нарешті вродили.
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08.05.2022 18:11 Відповісти
Не тільки міст а увесь смердючий мордор має бути зруйновано вщент...
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08.05.2022 18:11 Відповісти
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08.05.2022 18:41 Відповісти
Amen, brother!
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08.05.2022 19:20 Відповісти
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08.05.2022 20:45 Відповісти
карфаген должен быть разрушен
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08.05.2022 18:12 Відповісти
Да канєшно. Там і так пливуни. Два рази влучно. Ну і кому я це розказую...
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08.05.2022 18:12 Відповісти
Якщо міст таки законтачат прошу записати в протоколі що це не ми. Дефекти конструкції.
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08.05.2022 18:16 Відповісти
Все вопросы к вротенбергам. Или кто его там строил?
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08.05.2022 18:21 Відповісти
Вротенйобергам, вивчайте ******* правила граматики.
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08.05.2022 19:26 Відповісти
Для чого розповідати противнику куди вам треба просуватись? Це так треба?
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08.05.2022 18:12 Відповісти
У меня изредка мелькают мысли, что эта война идёт по какому-то сценарию, о котором знают все кроме нас, но это уже уровень заговора и прочего… надеюсь это не так
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08.05.2022 18:19 Відповісти
У меня эта мысль с 2014-го года. Но никому не говорите.
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08.05.2022 18:29 Відповісти
Ще генштаб не знає, а МВС все відомо...
А може діяльність політичних партій на час війни варто заборонити?...
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08.05.2022 18:31 Відповісти
у меня такие подозрения возникли еще со сдачи Цемаха, а после слива Вагнеровцев сомнения отпали ...
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08.05.2022 18:41 Відповісти
А в мене не підозри, а реальність, що всіх сексот- панікерів опісля перемоги обов'язково вирахують
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08.05.2022 19:10 Відповісти
Надо не после победы, а именно сейчас их всех выудить, меньше вреда нанесут.
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08.05.2022 19:50 Відповісти
ти що будеш вираховати тухлодире русняве гівно?
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08.05.2022 22:09 Відповісти
Щоб кримчани зрадники не могли спати спокійно і бігали ночами по підвалах у жаху
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08.05.2022 19:32 Відповісти
это предупреждение чтоб русня успела с крыма свалить, потому что могут неуспеть
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08.05.2022 19:32 Відповісти
Охренеть, что происходит...

Ну да и фейверк обязательно. На побережье стримить на большой экран, Вакарчук, АСDC, Раммштайн на разогреве... "шашлыыыыык шавеееерма чучвааааара слааааадкая домаааашняя..."
В первых рядах можно даже за деньги... Фан зона бесплатно.

Я бы посмотрел.
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08.05.2022 18:13 Відповісти
Там за кораблем черга вже огого, що там стоячий міст)) Рашитстські кораблі, які рухаються тонуть щодня. Як тільки пуйло, нездобувши нічого із своїх цілей, буде казати , що здобуток "війна" з Україною - нема мосту.
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08.05.2022 18:13 Відповісти
пустомеля цей Анрусів.
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08.05.2022 18:15 Відповісти
что бы ничего нн вывезли с нашего Крыма
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08.05.2022 18:16 Відповісти
ну якщо немаэ можливостi, то нахрена трендеть вообще об этом.....
не "офис", а бабка базарная....
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08.05.2022 18:16 Відповісти
А можно перед разрушением крымского моста, для начала, освободить наши Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Донецк и Луганск? А также советникам-помошникам-заместителям министров, особенно почему-то МВД, не нести пургу и не пороть чушь, а заниматься своими прямыми обязанностями?
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08.05.2022 18:18 Відповісти
без моста, тобто без можливості забезпечення і поповнення рюське війск, ці території буде набагато легше звільняти.
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08.05.2022 18:31 Відповісти
видел геноцид в Буче? население Херсона 27 тысяч, скажи им сколько подождать? подождать когда рашисты начнут принудительную мобилизацию? чего подождать?
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08.05.2022 18:39 Відповісти
Населення Херсону 290 тисяч. Це обласний центр. І да, ждати вже немає ніяких сил....це настільки важко морально (про матеріально я мовчу, більше 2 місяців без роботи), але готові з двома дітьми сидіти на каші на воді, лиш би було розуміння, що визволяти взагалі будуть...
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08.05.2022 19:44 Відповісти
как же вам своими 290 тыс свой город про*бали??
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08.05.2022 22:10 Відповісти
херсонский мост взорвите и зачищайте херсон
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08.05.2022 18:19 Відповісти
А далі? як "зачищать" Херсонщину від Олешок до Скадовська та Генічеська будете?
Вплавь через Дніпро?
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08.05.2022 19:32 Відповісти
Фішка в тому, що рашисти вже давно Антонівський міст замінували, і при відході вони його підірвуть все одно...ну а в Олешках їм просто робити без мосту буде нічого, вони звідти підуть...а в скадовськ через Каховську ГЕС . Таті в Скадовськ там їх небагато, основні сили біля Каховської ГЕС, от там буде проблема. Вони нам її не віддадуть, як ми...(((
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08.05.2022 19:50 Відповісти
русня при отступлении с Херсона мост все равно взорвут! если взорвать мост сейчас то русня не сможет подтянуть подкрепление, и на зачистку города уйдет пару дней.
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08.05.2022 20:23 Відповісти
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08.05.2022 18:19 Відповісти
Рашисты сами уничтожат мост когда будут бежать из Крыма
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08.05.2022 19:13 Відповісти
Крим буде перетворено на мишоловку! Мало кому з "панаєхавших" вдасться на підручних засобах врятуватися від лютої помсти перетнувши керченську протоку. Знищити міст потрібно якомога швидше. І головне це знищити якісно!
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08.05.2022 18:21 Відповісти
Самострой будет снесён на законных осованиях.
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08.05.2022 18:22 Відповісти
Є 200 -хсотий !

"У рашистов минус ещё один самолёт. В районе Николаева Су-34 пошёл вслед за русским военным кораблем, будет ещё один интересный дайверский объект ..."
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
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08.05.2022 18:24 Відповісти
А це питання в компетенції МВС?...
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08.05.2022 18:25 Відповісти
Демонтуємо міст, демонтуємо і раіську
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08.05.2022 18:26 Відповісти
накшталт, до 9-го зазнае руйнувань від вихлопу одних тільки пуканів Ватостополя
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08.05.2022 18:28 Відповісти
Спочатку потрібно зруйнувати Антонівський міст в Херсоні, давно потрібно !!! Потім взятися за Чонгарські мости (залізничний та дамбу через затоку Сиваш). А щодо Кримського мосту - справа часу. Біля Херсона та в Херсонській області у напрямку Чонгара ППО москальське, думаю, потужне ...
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08.05.2022 18:30 Відповісти
тобто ви пропонуєте відмовитися від звільнення більшої частини Херсонської області?
як ЗСУ на лівий берег має телепортуватися?
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08.05.2022 19:34 Відповісти
Желательно не тянуть с этим
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08.05.2022 18:31 Відповісти
После слухов о возможном подрыве Крымского моста в аннексированном Крыму началась паника.

После нескольких сообщений на разных ресурсах СМИ об эвакуации в связи с угрозой ракетного удара в социальных сетях среди местных жителей началась истерика.

В чатах соцсетей крымчане всерьез задумываются о собственной безопасности и планируют временный переезд от греха подальше до окончания войны.
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08.05.2022 18:32 Відповісти
навіщо - невже українському Ставрополью та Кубані не потрібна така інфраструктура як Кримський Міст ....
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08.05.2022 18:34 Відповісти
Хоч хтось логічно думає 👍
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08.05.2022 20:41 Відповісти
Немає ніякого"українського Ставропілля та Кубані". Є лише Україна в її міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Ти **** провокатор і кацапське падло. Іди ***** звідси!
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09.05.2022 00:06 Відповісти
москва должна быть уничтожена, а земля посыпана солью чтобы даже бурьян не вырос
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08.05.2022 18:37 Відповісти
Чонгар попершу знищіть!!!
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08.05.2022 18:39 Відповісти
Він потрібен, щоб кацапи через нього бігли, коли Україна введе в Крим війська.
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08.05.2022 18:41 Відповісти
9 мая зробіть маскалям подарунок
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08.05.2022 18:41 Відповісти
Сколько этот мост пропустил смертей , сколько вывезено Украинского добра , сколько горя разрухи сметь пропустил дьявольский мост.. Никуя не понимаю...
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08.05.2022 18:41 Відповісти
не було б моста - працювала би баржа на переправі...
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08.05.2022 18:44 Відповісти
чого мости через Перекоп, Чонгар розмінували і не знищили? Га?
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08.05.2022 18:43 Відповісти
А для чого його руйнувати зараз. Заберемо Крим. А "понаєхавшиє" тікать по ньому будуть, а після його треба перекрити. Згодиться. Там Кубань.
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08.05.2022 18:51 Відповісти
В сенсі "тікать по ньому"? Хай пливуть! Ще їм умови для комфортної втечі робити!
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08.05.2022 19:02 Відповісти
+1 Более действенным был бы удар по нашим (прописью) крымским аэродромам. Тем более что достаем.
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08.05.2022 19:08 Відповісти
Кубань наша тому з мостом поки зачекайте , вже по ньому все рівно все заїхало
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08.05.2022 19:01 Відповісти
Это он под Голду Меир косит:
"Сейчас возможности нет, но если потребуется, мы его разрушим"
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08.05.2022 19:02 Відповісти
Нам срочно нужны Томагавки,без них у нас нет аргументов против постоянных ракетных ударов,нечем ответить.Томагавки принесут безопасность и мир.А заодно и разлупашить крымский мост,базу РФ в Севастополе и т.д
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08.05.2022 19:08 Відповісти
"шта?" (с)
як ви Томагавки запускати будете? наземні пускові платформи було знищено в 1991, зара тільки надводні та підводні.
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08.05.2022 19:40 Відповісти
Інфа з Криму .
Там і так " повний піз.." останній місяць . Особливо з " панаєхавших ". Продають житло і т.п . і чкурують на свою паРашу .
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08.05.2022 19:16 Відповісти
"...радник глави МВС Віктор Андрусів ..."

А кто это у нас такой резвый?

новый антоша от старого авакяна?
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08.05.2022 19:26 Відповісти
вже на часі.......відкладати не потрібно
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08.05.2022 19:27 Відповісти
Только не затяните, как вы умеете, когда мы в Украинскую Кубань поедем
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08.05.2022 19:34 Відповісти
Потом? Потом будут взрывы в Крыму,потом будут все наказаны,потом все будет освобождено, при этом не стреляя по городам.
ЯнеЛох нас всех за Лохов считает
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08.05.2022 19:36 Відповісти
где ленд лиз? мы по нему должны получить то, чтобы расх*чить это убожество!
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08.05.2022 19:43 Відповісти
но это будет потом а пока:НЕНАЧАСІ
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08.05.2022 19:53 Відповісти
Ну хорошо, но зачем об этом делать заявления до его разрушения? Какой в этом смысл? Кому от этого легче? Азову?
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08.05.2022 20:05 Відповісти
Целостность моста надо обменять на защитников Азова...
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08.05.2022 20:10 Відповісти
кацапам ***** на той міст,там 15км переправи,кораблями будуть возити
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08.05.2022 22:14 Відповісти
Хтось внятно може обґрунтувати: навіщо?
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08.05.2022 20:43 Відповісти
Чтобы рашисты каждоневно мучились с поставками всего.
Крым должен стать глухим тупиком.
А восстанавливать всё равно будем за их деньги.
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08.05.2022 22:00 Відповісти
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08.05.2022 23:27 Відповісти
 
 