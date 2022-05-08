Кримський міст точно буде зруйновано, це лише питання часу, - радник глави МВС Андрусів
Кримський міст точно буде зруйновано, але поки що в України нема можливості, аби завдати удару по мосту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявив радник глави МВС Віктор Андрусів.
"У нас для цього поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", – сказав він.
"Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться", - додав Андрусів.
Наприкінці квітня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, щойно буде можливість знищити міст – це зроблять.
Топ коментарі
+54 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар08.05.2022 18:11 Відповісти Посилання
+36 Дмитрий Иванов #466733
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+27 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар08.05.2022 18:19 Відповісти Посилання
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А може діяльність політичних партій на час війни варто заборонити?...
Ну да и фейверк обязательно. На побережье стримить на большой экран, Вакарчук, АСDC, Раммштайн на разогреве... "шашлыыыыык шавеееерма чучвааааара слааааадкая домаааашняя..."
В первых рядах можно даже за деньги... Фан зона бесплатно.
Я бы посмотрел.
не "офис", а бабка базарная....
Вплавь через Дніпро?
"У рашистов минус ещё один самолёт. В районе Николаева Су-34 пошёл вслед за русским военным кораблем, будет ещё один интересный дайверский объект ..."
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nykolaeva-VSU-unychtozhyly-vrazheskyj-samolet-Goncharenko-241593 https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
як ЗСУ на лівий берег має телепортуватися?
После нескольких сообщений на разных ресурсах СМИ об эвакуации в связи с угрозой ракетного удара в социальных сетях среди местных жителей началась истерика.
В чатах соцсетей крымчане всерьез задумываются о собственной безопасности и планируют временный переезд от греха подальше до окончания войны.
"Сейчас возможности нет, но если потребуется, мы его разрушим"
як ви Томагавки запускати будете? наземні пускові платформи було знищено в 1991, зара тільки надводні та підводні.
Там і так " повний піз.." останній місяць . Особливо з " панаєхавших ". Продають житло і т.п . і чкурують на свою паРашу .
А кто это у нас такой резвый?
новый антоша от старого авакяна?
ЯнеЛох нас всех за Лохов считает
Крым должен стать глухим тупиком.
А восстанавливать всё равно будем за их деньги.