Кримський міст точно буде зруйновано, це лише питання часу, - радник глави МВС Андрусів

Кримський міст точно буде зруйновано, але поки що в України нема можливості, аби завдати удару по мосту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це заявив радник глави МВС Віктор Андрусів.

"У нас для цього поки нема такої зброї. Точніше є, але нам треба значно ближче просунутися до узбережжя Азовського моря", – сказав він.

"Можу сказати одну річ: Кримський міст точно буде зруйнований. Питання тільки в тому, коли це відбудеться", - додав Андрусів.

Наприкінці квітня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, щойно буде можливість знищити міст – це зроблять.

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