Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло 3 особи, 5 отримали поранення, - ОВА
8 травня ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОВА.
У результаті вогневих ударів окупантів по області поранено 5 людей, 3 – загинули.
У місті Богодухів та Богодухівському районі: 3 людини отримали поранення, 2 – загинуло. У Харківському районі: 2 особи поранено, 1 чоловік загинув.
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показати весь коментар08.05.2022 20:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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