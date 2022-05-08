Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло 3 особи, 5 отримали поранення, - ОВА

8 травня ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОВА.



У результаті вогневих ударів окупантів по області поранено 5 людей, 3 – загинули.



У місті Богодухів та Богодухівському районі: 3 людини отримали поранення, 2 – загинуло. У Харківському районі: 2 особи поранено, 1 чоловік загинув.

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