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Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло 3 особи, 5 отримали поранення, - ОВА

харківщина

8 травня ворог продовжив обстріли населених пунктів Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОВА.

У результаті вогневих ударів окупантів по області поранено 5 людей, 3 – загинули.

У місті Богодухів та Богодухівському районі: 3 людини отримали поранення, 2 – загинуло. У Харківському районі: 2 особи поранено, 1 чоловік загинув.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє людей зазнали поранення в тимчасово окупованих Руських Тишках, їх вдалося вивезти до Харкова, - Синєгубов

Автор: 

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08.05.2022 20:04 Відповісти
 
 