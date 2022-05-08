Кожна розмова Зеленського з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається і закінчується словом "Азовсталь", - ОП
Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом "Азовсталь". Ми робимо все, щоб урятувати захисників "Азовсталі" – з "Азова", поліції, прикордонної служби, військових.
Про це йдеться у коментарі радника Глави Офісу президента України Михайла Подоляка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" , переда Цензор.НЕТ.
"Кожна гаряча точка в Україні, де продовжується опір російським військам – у фокусі уваги Офіс президента. Це щоденна комунікація та оперативні рішення, на ухвалення яких іноді є лише хвилини. Бійці "Азова", які утримують оборону на заводі "Азовсталь" – це справжні герої. Говорю про це без пафосу та без вагань, з хлопцями були дуже відверті розмови", - йдеться у коментарі.
За словами Подоляка, він повністю розуміє емоційний стан бійців "Азова" - "для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання Азовсталі… Вони прагнуть знищувати у прямому ефірі".
"Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається і закінчується словом "Азовсталь". Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів не має – пропонуємо нові", - написав він.
За його словами, життя кожного українського захисника є священним для української держави – це аксіома для нас. Захисники "Азовсталі" – хлопці з "Азова", поліції, прикордонної служби, військові стали живим символом України. Ми робимо все, щоб їх урятувати".
Подоляк також зазначив, що, на його думку, енергія суспільства сьогодні має бути спрямована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, тому що ми максимально зосереджені на пошуку рішень, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Щоб вони також тиснули на російську сторону".
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Мариуполь с трех сторон окружен водой. А если к берегу причалит спасательное судно США или другой страны НАТО и их военные сделают коридор. Неужели орки будут стрелять?
Уровень - третий класс СОШ. Вам двойка.
этом
И шо?
В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.
По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляции
https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/
И то,что этот мудак отростил бородку и носит частично военную одежду,при этом не служивший вызывает все больше отвращения.
Здається зеля просто прикриває борідкою наїджені щоки.
мы все помним
К чему, ***, готовы? К сдаче Украины?
Мне кажется, что эти уроды, не очень то хотят возвращения наших воинов. Будет очень много вопросов.