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Кожна розмова Зеленського з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається і закінчується словом "Азовсталь", - ОП

азовсталь,маріуполь

Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом "Азовсталь". Ми робимо все, щоб урятувати захисників "Азовсталі" – з "Азова", поліції, прикордонної служби, військових.

 Про це йдеться у коментарі радника Глави Офісу президента України Михайла Подоляка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" , переда Цензор.НЕТ.

"Кожна гаряча точка в Україні, де продовжується опір російським військам – у фокусі уваги Офіс президента. Це щоденна комунікація та оперативні рішення, на ухвалення яких іноді є лише хвилини. Бійці "Азова", які утримують оборону на заводі "Азовсталь" – це справжні герої. Говорю про це без пафосу та без вагань, з хлопцями були дуже відверті розмови", - йдеться у коментарі.

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За словами Подоляка, він повністю розуміє емоційний стан бійців "Азова" - "для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання Азовсталі… Вони прагнуть знищувати у прямому ефірі".

"Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається і закінчується словом "Азовсталь". Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів не має – пропонуємо нові", - написав він.

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За його словами, життя кожного українського захисника є священним для української держави – це аксіома для нас. Захисники "Азовсталі" – хлопці з "Азова", поліції, прикордонної служби, військові стали живим символом України. Ми робимо все, щоб їх урятувати".

Подоляк також зазначив, що, на його думку, енергія суспільства сьогодні має бути спрямована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, тому що ми максимально зосереджені на пошуку рішень, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Щоб вони також тиснули на російську сторону".

Також читайте: РФ націлена на максимальне знищення Маріуполя. Переговори чи обмін на Медведчука їх не цікавлять, - Подоляк

Автор: 

Азов (785) Азовсталь (446) Офіс Президента (2033) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+32
Маріуполь на твоїй совісті, рятувальник гундосий.
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08.05.2022 19:53 Відповісти
+26
..а достаточно было просто шашлычникам вовремя, молча, минировать "чонгар" и подтягивать непостроенные((( ракеты, а не языка чесать сейчас..(
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08.05.2022 19:53 Відповісти
+22
Да не, это в обычной жизни называлось, перекладыванием ответственности на других.
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08.05.2022 19:50 Відповісти
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.05.2022 19:50 Відповісти
Да не, это в обычной жизни называлось, перекладыванием ответственности на других.
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08.05.2022 19:50 Відповісти
Для пиарщика Подоляка: в данном случае, важны ДЕЛА, а не слова
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08.05.2022 19:52 Відповісти
Советник может ******* что угодно, зачем это публиковать? Есть прессекретарь, пресслужба, руководитель.
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08.05.2022 21:09 Відповісти
Уявляю. Не вистачає фантазії.
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08.05.2022 19:52 Відповісти
..а достаточно было просто шашлычникам вовремя, молча, минировать "чонгар" и подтягивать непостроенные((( ракеты, а не языка чесать сейчас..(
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08.05.2022 19:53 Відповісти
Да. Будь у нас выполнен оборонзаказ 2019-2021 и не остановлена ракетная программа, мы бы и не вспоминали сейчас, как минимум, про Одессу, Херсон, Николаев и Марик. Одних "Нептунов" хватило бы закрыть полностью вопрос Черного и Азовского морей.
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08.05.2022 20:18 Відповісти
Маріуполь на твоїй совісті, рятувальник гундосий.
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08.05.2022 19:53 Відповісти
Вот только не надо мантру про cправжніх героїв... Герои как никто достойны и должны жить!
Мариуполь с трех сторон окружен водой. А если к берегу причалит спасательное судно США или другой страны НАТО и их военные сделают коридор. Неужели орки будут стрелять?
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08.05.2022 19:53 Відповісти
Щоб причалити потрібно пройти Керченську протоку, а лапті їх не пропустять.
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08.05.2022 19:55 Відповісти
А они имеют право не пропустить? Судно может пройти по акватории Украины
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08.05.2022 20:02 Відповісти
Мари с ТРЕХ сторон окружон водой?! Когда он стал полуостровом?
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08.05.2022 20:02 Відповісти
Там есть какая-то речка и озеро вроде
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08.05.2022 20:04 Відповісти
Так и округ Хацапетвки есть озера реки. Слов нет. На ваши обширные познания в географии реакция одна - .
Уровень - третий класс СОШ. Вам двойка.
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08.05.2022 20:22 Відповісти
Понится мне, как в авусте 2019 оно рассказывало, что утро у него начинется смс из ГШ ВСУ, млять. Поэтому не трогало бы оно Азовсталь и Азов своим лживым языком и липкими, от гудрона, асфальта и офшоров, рученками.
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08.05.2022 19:58 Відповісти
Хто там з ОПе нахамив Герою України, командувачу гарнізону в Азовсталі ?
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08.05.2022 19:59 Відповісти
трындеть в ОПе научились... а дела где? Азовцы уже почти прямо говорят про то, что правительство ничего не делало для обороны Мариуполя, так же оно только мелет языком про "глубокую озабоченность" по поводу освобождения осажденных воинов.
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08.05.2022 20:05 Відповісти
https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/ https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/

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08.05.2022 20:38 Відповісти
На командира "Азову" виходили політики (https://espreso.tv/na-komandira-azovu-vikhodili-politiki-y-zvinuvachuvali-shcho-mi-im-zavazhaemo-evakuyovuvati-tsivilnikh-zastupnik-komandira-palamar) й звинувачували, що ми їм заважаємо евакуйовувати цивільних, - заступник командира Паламар
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08.05.2022 20:08 Відповісти
Хто дав команду, і хто розмінував перешийок?
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08.05.2022 20:08 Відповісти
Говорите прямо ,кто ,как с "ВАГНЕРОВЦАМИ" Зе ,через д'Ерьмака Баканову а тот подчиненным Никто другой не имел полномочий ИНТЕРЕСНО ,знал ли об
этом
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08.05.2022 20:44 Відповісти
Маріуполь на совісті не тільки Зеленського,це провина одічалой отари 73%
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08.05.2022 20:10 Відповісти
починається і закінчується словом "Азовсталь" Джерело:
И шо?
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08.05.2022 20:10 Відповісти
А що? Якщо прийде ТУРЕЦЬКИЙ ФЛОТ до МАРІУПОЛЯ москальня має дуже швидко втікати! Але потрібні відповідні Яйця!!
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08.05.2022 20:11 Відповісти
Ермаки-подоляки...В Украине,меньше чем преЗЕденту я верю только им...
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08.05.2022 20:20 Відповісти
вони всій країні заважали готоуватися до війни, не давали бюджетних грошей на оборону, згортали ракетні програми
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08.05.2022 20:20 Відповісти
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08.05.2022 20:21 Відповісти
100%Все помним ,Абсолютная правда‼️
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08.05.2022 20:46 Відповісти
Неоспоримый факт, доказывающий, что они готовы были сдать Украину Путину. Который даже больше, чем факт. Как говорил горинский бургомистр в "Мюнхгаузене", - так оно и было на самом деле. Речь о Германии, гнезде, рассаднике "путинферштееров". Стране, которая 16-летними стараниями "лучшей женщины Путина" Ангелы Меркель была, по словам бывшего главы ведомства по защите конституции Ханса-Георга Маассена, приведена к зависимости от России и Китая. Или, как недавно написал Ян Фляйшхауер (Jan Fleischhauer) в Fokus, "Германии нужна комиссия по расследованию, чтобы выяснить, как могло случиться, что страна попала в зависимость от Путина и тем самым была поставлена под угрозу национальная безопасность".

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что сразу после начала российского вторжения 24 февраля министр финансов Германии Кристиан Линднер с "вежливой улыбкой" говорил ему, что судьба Украины предрешена, Киеву осталось несколько часов, и потому он против поставок Украине тяжелого вооружения и отключения России от SWIFT, так как считает эти меры бессмысленными. Министр, по свидетельству Мельника, хотел говорить с ним не о помощи Украине - а о будущем марионеточном правительстве, которое назначит Путин. "Это был худший разговор в моей жизни", - признался Андрей Мельник.

По сути, Линднер прямым текстом заявил, что Германия готова сдать Украину на милость победителя. Точнее, победителю на расправу. И подталкивал ее к капитуляции
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08.05.2022 20:21 Відповісти
Азов - це сталь
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08.05.2022 20:23 Відповісти
Захисники Маріуполя дали пресконференцію із заблокованої окупантами "Азовсталі". Вони поставили під сумнів ефективність західних санкцій проти РФ та заявили, що влада саботувала підготовку міста до належної оборони.

https://prm.ua/vlada-sabotuvala-pidhotovku-do-oborony-mariupolia-azov/
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08.05.2022 20:24 Відповісти
Вот это лишь только слова, а на деле, как всегда - тишина, никаких действий нет. Ну, а то, что трепаться он мастак, так это знают все, ещё с предвыборной компании, как он красиво вешал лапшу на уши своим избирателям.
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08.05.2022 20:31 Відповісти
Зеля в Омане Азов продал вместе с Украиной.
И то,что этот мудак отростил бородку и носит частично военную одежду,при этом не служивший вызывает все больше отвращения.
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08.05.2022 20:35 Відповісти
Бороди одночасно почали відпускати оці бійці і ще. Порівняйте довжину.
Здається зеля просто прикриває борідкою наїджені щоки.
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08.05.2022 20:52 Відповісти
ОПу треба заборонити як джерело брехні
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08.05.2022 20:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PZdfOr72s0k&ab https://www.youtube.com/watch?v=PZdfOr72s0k&ab


мы все помним
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08.05.2022 20:42 Відповісти
піарщики чортові. та їм насрать на все. крім рейтингів. бо треба ж за будь-яку ціну при владі залишитись. інакше ж - лава підсудних.
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08.05.2022 20:50 Відповісти
В вот https://www.youtube.com/watch?v=QdJF3UCmHoU
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08.05.2022 20:50 Відповісти
16 февраля (день єдності) зе был в Мариуполе. Поезда, награды, пиар и пр. Там он верещал, что Мариуполь защищён чуть ли не на 1000%. И что мы готовы.
К чему, ***, готовы? К сдаче Украины?
Мне кажется, что эти уроды, не очень то хотят возвращения наших воинов. Будет очень много вопросов.
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08.05.2022 21:19 Відповісти
Ті події, що привели до такої ситуації, треба буде гарненко розслідувати після війни. А взагалі це прямі наслідки передачі влади команді клоунів
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08.05.2022 21:48 Відповісти
Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Подляка отметился. Ждём Арахама и Елдака
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08.05.2022 22:12 Відповісти
Головний Подляк країни - ми тобі НЕ віримо!
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08.05.2022 23:07 Відповісти
зєлька - піз₴лива морда, 70 днів чекав, а тепер вдає турботу, мразь ....
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08.05.2022 23:19 Відповісти
 
 