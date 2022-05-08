Кожна розмова Зеленського з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається і закінчується словом "Азовсталь", - ОП

Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом "Азовсталь". Ми робимо все, щоб урятувати захисників "Азовсталі" – з "Азова", поліції, прикордонної служби, військових.

Про це йдеться у коментарі радника Глави Офісу президента України Михайла Подоляка, переданому агентству "Інтерфакс-Україна" , переда Цензор.НЕТ.

"Кожна гаряча точка в Україні, де продовжується опір російським військам – у фокусі уваги Офіс президента. Це щоденна комунікація та оперативні рішення, на ухвалення яких іноді є лише хвилини. Бійці "Азова", які утримують оборону на заводі "Азовсталь" – це справжні герої. Говорю про це без пафосу та без вагань, з хлопцями були дуже відверті розмови", - йдеться у коментарі.

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За словами Подоляка, він повністю розуміє емоційний стан бійців "Азова" - "для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання Азовсталі… Вони прагнуть знищувати у прямому ефірі".

"Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається і закінчується словом "Азовсталь". Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів не має – пропонуємо нові", - написав він.

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За його словами, життя кожного українського захисника є священним для української держави – це аксіома для нас. Захисники "Азовсталі" – хлопці з "Азова", поліції, прикордонної служби, військові стали живим символом України. Ми робимо все, щоб їх урятувати".

Подоляк також зазначив, що, на його думку, енергія суспільства сьогодні має бути спрямована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, тому що ми максимально зосереджені на пошуку рішень, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Щоб вони також тиснули на російську сторону".

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