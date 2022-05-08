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Новини Війна
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Окупанти випустили по Одесі три ракети, одну - збито ППО, дві - влучили в житловий район, постраждалих немає, - ОК "Південь"

одеса

Ввечері 8 травня російські окупанти випустили по Одесі три ракети.

Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"О 16:20 3 ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря були спрямовані на Одесу. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку.

Пожежу, виниклу на місці влучання, площею 15 кв. м ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Триває розбір завалів на площі 300 кв м, працює слідчо-оперативна група нацполіції з фіксації злочину проти України. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти обстріляли узбережжя Київського району Одеси. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29195) Одеса (5499)


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Топ коментарі
+8
так там везде, сначала туалеты, потом сарайчик, потом апартаменты, а после - многоэтажная гостиница, с приватным пляжем и запретной для горожан территорией на 10 кв километров, гена бабосики в карман положил и все , жизнь удалась.
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08.05.2022 20:04 Відповісти
+7
Мы артиллерией достреливаем до некоторых городов кацапии. Нужно уже ************ их, по другому кацапы не понимают
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08.05.2022 19:54 Відповісти
+7
Вообще-то там (не буду писать где) не "зона отдыха", а частные коттеджи, оформленные как "апартаменты", т.к. в этой природоохранной зоне строить жильё официально нельзя.
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08.05.2022 19:54 Відповісти
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тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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08.05.2022 19:49 Відповісти
Які мізки? Навіщо промивати те, що вже давно вимили потоком пропагандистського лайна. Яке потім на їх місці і лишилося
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08.05.2022 19:55 Відповісти
Так в этом никто никогда и не сомневался ,кроме " хоть поржем " и ОПЗЖ опников , отрабатывающих свои 3 сребрянника‼️
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08.05.2022 20:33 Відповісти
Мы артиллерией достреливаем до некоторых городов кацапии. Нужно уже ************ их, по другому кацапы не понимают
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08.05.2022 19:54 Відповісти
Завдайте відповідну і Наперед попереджувальну атаку На місця дислокації ракет ! Маючи на озброїнні америк. РСЗВ вони б вже втікли до магадану!!! Скоро таке буде!
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08.05.2022 19:54 Відповісти
Вообще-то там (не буду писать где) не "зона отдыха", а частные коттеджи, оформленные как "апартаменты", т.к. в этой природоохранной зоне строить жильё официально нельзя.
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08.05.2022 19:54 Відповісти
Не являюсь поклонником Мишико, но в своё время он (в т.ч. для пиара) освобождал одесские пляжи от таких "зон отдыха" в том же районе, и правильно делал:
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08.05.2022 19:59 Відповісти
так там везде, сначала туалеты, потом сарайчик, потом апартаменты, а после - многоэтажная гостиница, с приватным пляжем и запретной для горожан территорией на 10 кв километров, гена бабосики в карман положил и все , жизнь удалась.
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08.05.2022 20:04 Відповісти
Там були затишні кафешки та ресторани. Шкода
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08.05.2022 19:59 Відповісти
Мама, воюйте там якось. З такою розвинутою мережою контрабасу.... Стидно... не мати ядерних бімб. Тримайтесь, рідненькі.
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08.05.2022 20:00 Відповісти
Какой контрабас , если ЧМ перекрыто консервными банками москалей
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08.05.2022 20:05 Відповісти
Де тепер ця шанувальниця ріспублікі? Напевне здриснула до Польщі, а то і далі.
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08.05.2022 20:06 Відповісти
Смерть кацапам! Імперія зла має зникнути назавжди!
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08.05.2022 20:23 Відповісти
Украине нужно столько ПВО и ПРО, чтобы ни одна ракета не могла пролететь!
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08.05.2022 20:28 Відповісти
Получают новое оружие , но пока все только хуже
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08.05.2022 20:37 Відповісти
Сначало надо поставлять ПРО и ПВО,а потом всё остальное.Иначе эти падлы все уничтожат.
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08.05.2022 21:07 Відповісти
Так поставили в Одесу в мас-медіа так хвалились.І щось як до цього було так і зосталося нічого не помінялось ідуть обстріли і влучання.
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08.05.2022 22:57 Відповісти
Да, Брежнівский комплекс С-300, що проти ракет взагалі не розрахований. І не факт що він ще цілий.
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08.05.2022 23:11 Відповісти
мало ппо чи не той вид чи досвіду мало,
не ясно чому більше не виходить збивати
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08.05.2022 22:57 Відповісти
 
 