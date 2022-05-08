Окупанти випустили по Одесі три ракети, одну - збито ППО, дві - влучили в житловий район, постраждалих немає, - ОК "Південь"
Ввечері 8 травня російські окупанти випустили по Одесі три ракети.
Про це повідомляє ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"О 16:20 3 ракети, випущені з літаків з боку Чорного моря були спрямовані на Одесу. Одну збито ППО, дві інші влучили в житловий район, зруйнувавши зони відпочинку.
Пожежу, виниклу на місці влучання, площею 15 кв. м ліквідовано силами 4 спеціальних машин та 15 рятувальників. Триває розбір завалів на площі 300 кв м, працює слідчо-оперативна група нацполіції з фіксації злочину проти України. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+8 Валерий Викторович #508978
показати весь коментар08.05.2022 20:04 Відповісти Посилання
+7 Дмитрий Иванов #512538
показати весь коментар08.05.2022 19:54 Відповісти Посилання
+7 Бенина Мама
показати весь коментар08.05.2022 19:54 Відповісти Посилання
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
не ясно чому більше не виходить збивати