Війна Путіна знищить економічні досягнення Росії за останні 15 років, - заява G7

Путіну не вдалося досягти домінування в Україні, водночас він зміг зробити Росію глобальним ізгоєм.

Про це йдеться в заяві країн G7 за підсумками саміту, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що війна Путіна знищить економічні досягнення Росії за останні 15 років. У результаті нашого експортного контролю Росія насилу поповнює свої бойові озброєння та техніку. Два найбільші танкові заводи Росії – Корпорація "Уралвагонзавод" та Челябінський тракторний завод – зупинили роботу через брак іноземних комплектуючих. Майже 1000 компаній приватного сектору залишили Росію, і згідно з повідомленнями, країну залишили понад 200 000 росіян, багато з яких мають високу кваліфікацію", - наголосили в заяві.

"Путіну не вдалося досягти своєї початкової військової мети - домінувати в Україні, але йому вдалося зробити Росію глобальним ізгоєм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати заборонять громадянам США надавати бухгалтерські, трастові та корпоративні послуги, а також консультаційні послуги з питань управління будь-якій особі в Російській Федерації.

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