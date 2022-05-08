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Новини Війна
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Війна Путіна знищить економічні досягнення Росії за останні 15 років, - заява G7

путін

Путіну не вдалося досягти домінування в Україні, водночас він зміг зробити Росію глобальним ізгоєм.

Про це йдеться в заяві країн G7 за підсумками саміту, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується, що війна Путіна знищить економічні досягнення Росії за останні 15 років. У результаті нашого експортного контролю Росія насилу поповнює свої бойові озброєння та техніку. Два найбільші танкові заводи Росії – Корпорація "Уралвагонзавод" та Челябінський тракторний завод – зупинили роботу через брак іноземних комплектуючих. Майже 1000 компаній приватного сектору залишили Росію, і згідно з повідомленнями, країну залишили понад 200 000 росіян, багато з яких мають високу кваліфікацію", - наголосили в заяві.

"Путіну не вдалося досягти своєї початкової військової мети - домінувати в Україні, але йому вдалося зробити Росію глобальним ізгоєм", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сполучені Штати заборонять громадянам США надавати бухгалтерські, трастові та корпоративні послуги, а також консультаційні послуги з питань управління будь-якій особі в Російській Федерації.

Також читайте: У Раді представили план економічного відновлення України: Повний доступ до ринків ЄС та G7, дерегуляція та лібералізація

Автор: 

росія (66070) економіка (935)


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Топ коментарі
+12
Экономические достижения Параши заключались в продаже нефти и газа по спекулятивным ценам. Цены Куйлу задрать удалось, в т.ч. постоянными войнами и терактами, но иметь с этого гешефт теперь будут другие, а Куйло с Парашей будут сосать (в т.ч. свои нефть и газ).
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08.05.2022 20:02 Відповісти
+10
На помойку цивилизации.
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08.05.2022 20:01 Відповісти
+10
А можно весь список экономических достижений страны-помойки за последние 15 лет?
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08.05.2022 20:03 Відповісти
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На помойку цивилизации.
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08.05.2022 20:01 Відповісти
Так же "уничтожит", как уничтожили "страшные санкции" после 2014 г.?
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08.05.2022 20:02 Відповісти
Еще далеко не все санкции вступили в силу, а то, шо на стране-помойке называется "экономикой", уже подыхает.
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08.05.2022 20:05 Відповісти
давай на паРашу ехай - от первого литца будешь вещать...
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08.05.2022 20:35 Відповісти
Он оттуда и не выезжал.
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09.05.2022 07:27 Відповісти
Экономические достижения Параши заключались в продаже нефти и газа по спекулятивным ценам. Цены Куйлу задрать удалось, в т.ч. постоянными войнами и терактами, но иметь с этого гешефт теперь будут другие, а Куйло с Парашей будут сосать (в т.ч. свои нефть и газ).
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08.05.2022 20:02 Відповісти
много ходов очка.. ****..
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08.05.2022 20:03 Відповісти
На рассее свой особый путь, Анало Говнет
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08.05.2022 21:49 Відповісти
А можно весь список экономических достижений страны-помойки за последние 15 лет?
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08.05.2022 20:03 Відповісти
Kosmiheskiji batut ragoZina?
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08.05.2022 20:08 Відповісти
Золотой унитаз рамзанки ко-ко-дырова
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08.05.2022 20:16 Відповісти
Мені от також цікаво, що це за досягнення такі. Наклепати тисячі ракет, це досягнення?
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08.05.2022 20:17 Відповісти
Які економічні досягнення-лапатнікі навіть цвяхів самі не роблять...дебіли...
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08.05.2022 20:04 Відповісти
Коротко.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть фашистських *********
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08.05.2022 20:04 Відповісти
Митрику, зеля *****?
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08.05.2022 20:05 Відповісти
это у тебя теперь вместо картинок дымытрык...?
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08.05.2022 20:36 Відповісти
якы на росії досягнення? торгувати вулгеводородами - це не досягнення...
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08.05.2022 20:14 Відповісти
Які досягнення? Тупо барижили нафтой та газом всі ці роки. А ці срані G-7 надавали всебічну допомогу. А Україна тепер за всіх тягне.
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08.05.2022 20:26 Відповісти
Х*йлу пох на економіку він хотів на 100 річницю відновити СРСР. Там вони зовсім здичавіли від бабла та безкарності.
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08.05.2022 20:38 Відповісти
так, сказились від необмеженості і незмінності влади. влада розбещує.
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08.05.2022 20:44 Відповісти
путин не делал расею изгоем. Это сделали кацапы. Эта гниль создала путина.
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08.05.2022 20:45 Відповісти
хе-хе, казали економісти, що 2022 обіцяв бути дуже, дуже сприятливим для кацапстану в плані цін на енергоносії, кон'юнктури і все таке. але вони вистрілили собі в голову. і тепер їм буде жопа, хоч як.
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08.05.2022 20:46 Відповісти
орки дивуються асфальту і унітазу в хаті,
про які досягнення можна говорити
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08.05.2022 22:54 Відповісти
 
 