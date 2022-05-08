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Новини Санкції проти Росії
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Керівництво Єврокомісії та країни G-7 обговорили підтримку економіки України, - фон дер Ляєн

ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона разом із країнами G-7 та президентом Володимиром Зеленським обговорили підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ. про це вона написала у твіттері. 

"Обговорювали з країнами G-7 та президентом Зеленським як посилити нашу підтримку України перед російським вторгненням. Від подальшої фінансової допомоги для підтримки економіки та заходів щодо підтримки експорту України, особливо сільськогосподарських товарів", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розпочав війну в Україні і має за це заплатити, - фон дер Ляєн

Автор: 

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Не варто цивілізованому світу боятися цих орків. Україна це показала, нажаль великою жертвою
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08.05.2022 20:33 Відповісти
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08.05.2022 20:36 Відповісти
Дякуємо за підтримку.
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08.05.2022 20:36 Відповісти
*********, байденша в ужгороде в пиджаке, туфлях, а першая зеленая в кроссовках, кдах! это же пи.....дец....на....й дять, это сюр
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08.05.2022 20:42 Відповісти
скумбрия видать прилетела с какого-то курорта
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08.05.2022 20:46 Відповісти
Потрібно думати про майбутнє вже зараз і боротися за списання державного боргу України. Це близько $100 млрд. і, на мою думку, домогтися цього зараз, поки війна ще не скінчилася, більш ніж реально. Якщо сер'йозно підняти і обгрунтувати це питання, мало хто з кредиторів зможе виступити проти.
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08.05.2022 21:30 Відповісти
 
 