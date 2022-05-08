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Керівництво Єврокомісії та країни G-7 обговорили підтримку економіки України, - фон дер Ляєн
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона разом із країнами G-7 та президентом Володимиром Зеленським обговорили підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ. про це вона написала у твіттері.
"Обговорювали з країнами G-7 та президентом Зеленським як посилити нашу підтримку України перед російським вторгненням. Від подальшої фінансової допомоги для підтримки економіки та заходів щодо підтримки експорту України, особливо сільськогосподарських товарів", - зазначила вона.
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Юрий В
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