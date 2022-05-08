"Укрзалізниця" через комендантську годину скасувала поїзди до Одеси і Запоріжжя на 9 травня

"Укрзалізниця" скасувала на 9 травня поїзди до Одеси і назад через комендантську годину. Теж цього дня не працюватиме одеський залізничний вокзал. Також скасовано приміські поїзди до Запоріжжя і назад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram "Укрзалізниці".

На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси і назад.

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Також упродовж дії комендантської години в місті буде зачинено залізничний вокзал станції Одеса-Головна.

Також повідомляється, що на період дії подовженої комендантської години з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня тимчасово скасовано приміські поїзди, які курсують до Запоріжжя і назад.

"Звертаємо увагу пасажирів, що на період дії комендантської години вхід та вихід із залізничного вокзалу Запоріжжя з міркувань безпеки може бути обмежений правоохоронними органами. Посадка в поїзди далекого сполучення можлива лише для транзитних пасажирів або для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку дії комендантської години", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, в Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня. У зазначений період часу заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.