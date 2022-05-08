Стефанчук закликав президента Бундестагу ініціювати розгляд питання щодо визнання геноцидом злочинів Росії в Україні
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав президента Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) Бербель Бас ініціювати розгляд питання про визнання злочинів, які чинить Росія під час вторгнення в Україну, геноцидом.
"Цього року виповнюється 90 років від Голодомору, який скоїли радянські, сталінські злочинці на землях України. Тому хочу звернутися до вас із проханням ініціювати розгляд питання про визнання і тих злочинів, які були 90 років тому, та злочинів, які здійснюються зараз, геноцидом українського народу, який має системний характер", – заявив він на зустрічі з Бас у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас він висловив прохання і про розгляд Бундестагом можливості збудувати пам'ятник, присвячений восьми мільйонам українців, які стали жертвами Другої світової війни. Спікер українського парламенту також закликав представників Німеччини підтримати Україну у досягненні справедливості у міжнародних судових інституціях. Стефанчук нагадав, що ВР визнала звірства Росії в Україні геноцидом українського народу.
У свою чергу президент Бундестагу наголосила, що резолюція про визнання Голодомору геноцидом українського народу нині в Комітеті, який займається петиціями, і процес ще не закінчено.
"Після цієї процедури, звичайно, буде дискусія, обговорення та ухвалено відповідне рішення. Щодо встановлення пам'ятника – це також дуже важлива тема, важливий напрям того, що ми пам'ятаємо, що відбувалося і може статись, як ми можемо зберігати спогади, навіть якщо вже не залишилося свідків", – сказала Бас.
На цій зустрічі Стефанчук також висловив надію на швидку імплементацію рішення Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина щодо надання Україні важкого озброєння.
"Сподіватимемося, що воно буде імплементовано якнайшвидше", – сказав спікер ВР, і закликав Німеччину зайняти таку саму роль і у реалізації комплексного плану відновлення України.
Водночас Стефанчук звернувся до парламенту Німеччини із проханням підтримати нашу державу в прагненні України стати державою-кандидатом у члени Європейського Союзу.
"Було б дуже цінно, якби Бундестаг схвалив відповідну резолюцію на підтримку України на цьому шляху", – зазначив голова ВР.
Бас проінформувала, що 61% населення Німеччини підтримує прискорений вступ України до ЄС.
"Я можу сказати, що 100% підтримують, але хочу наголосити, що ці 61% підтримують прискорений вступ до ЄС", – наголосила вона.
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Мариуполяла-Кабаньи"
Или договорняки или война.
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Вы ж сами Путина спасителем делаете.
Ще, підказую, бабушку Беню розглянь, *****.
Сядете ви всі! всією своєю обісцяною зекомандою.
В азовців сумніви є..