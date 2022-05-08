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Новини
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Стефанчук закликав президента Бундестагу ініціювати розгляд питання щодо визнання геноцидом злочинів Росії в Україні

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав президента Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) Бербель Бас ініціювати розгляд питання про визнання злочинів, які чинить Росія під час вторгнення в Україну, геноцидом.

"Цього року виповнюється 90 років від Голодомору, який скоїли радянські, сталінські злочинці на землях України. Тому хочу звернутися до вас із проханням ініціювати розгляд питання про визнання і тих злочинів, які були 90 років тому, та злочинів, які здійснюються зараз, геноцидом українського народу, який має системний характер", – заявив він на зустрічі з Бас у неділю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Водночас він висловив прохання і про розгляд Бундестагом можливості збудувати пам'ятник, присвячений восьми мільйонам українців, які стали жертвами Другої світової війни. Спікер українського парламенту також закликав представників Німеччини підтримати Україну у досягненні справедливості у міжнародних судових інституціях. Стефанчук нагадав, що ВР визнала звірства Росії в Україні геноцидом українського народу.

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У свою чергу президент Бундестагу наголосила, що резолюція про визнання Голодомору геноцидом українського народу нині в Комітеті, який займається петиціями, і процес ще не закінчено.

"Після цієї процедури, звичайно, буде дискусія, обговорення та ухвалено відповідне рішення. Щодо встановлення пам'ятника – це також дуже важлива тема, важливий напрям того, що ми пам'ятаємо, що відбувалося і може статись, як ми можемо зберігати спогади, навіть якщо вже не залишилося свідків", – сказала Бас.

На цій зустрічі Стефанчук також висловив надію на швидку імплементацію рішення Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина щодо надання Україні важкого озброєння.

"Сподіватимемося, що воно буде імплементовано якнайшвидше", – сказав спікер ВР, і закликав Німеччину зайняти таку саму роль і у реалізації комплексного плану відновлення України.

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Водночас Стефанчук звернувся до парламенту Німеччини із проханням підтримати нашу державу в прагненні України стати державою-кандидатом у члени Європейського Союзу.

"Було б дуже цінно, якби Бундестаг схвалив відповідну резолюцію на підтримку України на цьому шляху", – зазначив голова ВР.

Бас проінформувала, що 61% населення Німеччини підтримує прискорений вступ України до ЄС.

"Я можу сказати, що 100% підтримують, але хочу наголосити, що ці 61% підтримують прискорений вступ до ЄС", – наголосила вона.

Також читайте: Парламент Канади визнав дії РФ в Україні геноцидом

Автор: 

геноцид (307) Німеччина (7483) Бундестаг (196) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+8
не могу до сих пор поверить, что этот весельчак-у вообще тут делает, это какой-то зеленый ********* сюр...
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08.05.2022 20:46 Відповісти
+7
как будто меня интересует высер зеленого дерьма, пнх
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08.05.2022 20:50 Відповісти
+7
Дебіл! Таке можна вирішить вироком суду світового рівня! При чому тут Бундестаг?! Як уже задрали вони, дебіли "квартальні", своїм ідіотизмом!
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08.05.2022 20:50 Відповісти
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не могу до сих пор поверить, что этот весельчак-у вообще тут делает, это какой-то зеленый ********* сюр...
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08.05.2022 20:46 Відповісти
Как будто, кого то интересует во что ты там веришь. Главное что бы президент Бундестага увидел
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08.05.2022 20:49 Відповісти
как будто меня интересует высер зеленого дерьма, пнх
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08.05.2022 20:50 Відповісти
Как будто, кого то интересует, что там тебя интересует. Главное что бы президент Бундестага увидел
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08.05.2022 20:59 Відповісти
он увидит, что куча небритого дерьма открывает рот
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08.05.2022 20:55 Відповісти
эта субстанция вообще кто?
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08.05.2022 20:49 Відповісти
это некоторые считают, что это Колыван

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08.05.2022 20:55 Відповісти
но на самом деле это бигборд для рекламы "мясника Мариуполя ла-Кабаньи"

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08.05.2022 20:59 Відповісти
Дебіл! Таке можна вирішить вироком суду світового рівня! При чому тут Бундестаг?! Як уже задрали вони, дебіли "квартальні", своїм ідіотизмом!
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08.05.2022 20:50 Відповісти
Ти що, свиня, очпуїло?Без визнання в українському парламенті цих злочинів - це пук в небо. Їбало не лусне?
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08.05.2022 20:51 Відповісти
"...Стефанчук нагадав, що ВР визнала звірства Росії в Україні геноцидом українського народу... "
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08.05.2022 21:01 Відповісти
Это после открытия гуманитарных коридоров руцкими скотами?
Или договорняки или война.
Или гум.коридоры или террористы.
Вы ж сами Путина спасителем делаете.
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08.05.2022 20:51 Відповісти
Коливан, ти в себе вже ініціював такий бл*** розгляд????
Ще, підказую, бабушку Беню розглянь, *****.
Сядете ви всі! всією своєю обісцяною зекомандою.
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08.05.2022 20:53 Відповісти
"...Стефанчук нагадав, що ВР визнала звірства Росії в Україні геноцидом українського народу..."
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08.05.2022 21:02 Відповісти
Щось є сумніви ,що до гансів
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08.05.2022 20:55 Відповісти
А щодо ОПи?
В азовців сумніви є..
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08.05.2022 20:58 Відповісти
зато о тебе сомнений нет (дальше слова тянут на бан)
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08.05.2022 21:12 Відповісти
человек не может себя держать в форме, жрет и жрет, а хочет держать парламент страны
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08.05.2022 20:59 Відповісти
Установки M142 HIMARS уже в Украине. Дальность стрельбы 300км.
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08.05.2022 21:00 Відповісти
до моста хватит?
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08.05.2022 21:58 Відповісти
Спочатку прийміть у Верховній Раді відповідний документ, а потім може Зе .. його підпише.
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09.05.2022 01:20 Відповісти
 
 