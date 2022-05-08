На Східному напрямку 8 травня ворог здійснив 4 атаки, знищено 190 окупантів, 15 танків, 26 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Оперативне командування "Схід" оприлюднило оперативну інформацію щодо бойових дій 8 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначено: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 8 травня, російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Тривають бої. Втрати ворога складають: особового складу – до 190; танків – 15; БМП – 12; БТР – 12; ББМ – 1; МТЛБ – 1; мінометні розрахунки – 1; АТТ – 6; паливозаправники – 1; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 7 атак, знищено 107 окупантів, 8 танків, 16 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"