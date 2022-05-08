На Східному напрямку 8 травня ворог здійснив 4 атаки, знищено 190 окупантів, 15 танків, 26 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
Оперативне командування "Схід" оприлюднило оперативну інформацію щодо бойових дій 8 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.
У повідомленні зазначено: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 8 травня, російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Тривають бої. Втрати ворога складають: особового складу – до 190; танків – 15; БМП – 12; БТР – 12; ББМ – 1; МТЛБ – 1; мінометні розрахунки – 1; АТТ – 6; паливозаправники – 1; БПЛА – 2".
Топ коментарі
+16 FAF64
показати весь коментар08.05.2022 21:16 Відповісти Посилання
+9 vadyan
показати весь коментар08.05.2022 21:56 Відповісти Посилання
+8 FAF64
показати весь коментар08.05.2022 21:17 Відповісти Посилання
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Там 200й літак збито під Миколаєвом, впав у море до русских кораблів!
Розумієте, куме, там де китайські солдати готуються провести відпустку - дуже погані дороги -майже немає….