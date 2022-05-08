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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Східному напрямку 8 травня ворог здійснив 4 атаки, знищено 190 окупантів, 15 танків, 26 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

схід,оту

Оперативне командування "Схід" оприлюднило оперативну інформацію щодо бойових дій 8 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці командування.

У повідомленні зазначено: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 8 травня, російські фашистські війська здійснили 4 атаки. Тривають бої. Втрати ворога складають: особового складу – до 190; танків – 15; БМП – 12; БТР – 12; ББМ – 1; МТЛБ – 1; мінометні розрахунки – 1; АТТ – 6; паливозаправники – 1; БПЛА – 2". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 7 атак, знищено 107 окупантів, 8 танків, 16 одиниць бронетехніки, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Автор: 

техніка (1855) ЗСУ (7669)


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Топ коментарі
+16
Круто!
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08.05.2022 21:16 Відповісти
+9
Чекаємо з Півдня новини!
Там 200й літак збито під Миколаєвом, впав у море до русских кораблів!
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08.05.2022 21:56 Відповісти
+8
Цифри вражають!
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08.05.2022 21:17 Відповісти
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Круто!
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08.05.2022 21:16 Відповісти
Цифри вражають!
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08.05.2022 21:17 Відповісти
Чекаємо з Півдня новини!
Там 200й літак збито під Миколаєвом, впав у море до русских кораблів!
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08.05.2022 21:56 Відповісти
Засуєтились до дня пабєди,а прийшов день...прєдставітца,чи ґікнутца,краще сиґрать в ящік))
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08.05.2022 21:17 Відповісти
Ух молодцы!!!
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08.05.2022 21:18 Відповісти
Тривожно, дуже тривожно, важко, страшно. За цими цифрами кров і біль наших бійців. Хоч радує,що хоть Маріуполь не так обстрілюють. Хоч якась надія є для Азову. Тримайтесь і бережіть Україну
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08.05.2022 21:20 Відповісти
"Астанавитесь!" (с)
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08.05.2022 21:21 Відповісти
"Пфууу, ну что, пошлі дела коє как" (Ів.Вас. змінює професію)
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08.05.2022 21:27 Відповісти
Если рашисты не могут обеспечить 200 тысячную армию, то что будет если они столкнутся с 500 тысячной армией или миллионной с отменным обеспечением? Это ждет кремлевских нацистов в ближайшем будущем, воевать на тележках с пулеметом Максим против Байрактаров.
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08.05.2022 21:37 Відповісти
Я вот тоже задался вопросом: а что кацапская армия противопоставит скажем нападению Китая? Москва падет за 96 часов?
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08.05.2022 21:58 Відповісти
Куме, Ви в мене розумний, поясніть, для чого Китай має аж 33 000 ******** танків?
Розумієте, куме, там де китайські солдати готуються провести відпустку - дуже погані дороги -майже немає….
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08.05.2022 23:17 Відповісти
Файно хлопці та дівчата, так тримати!
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08.05.2022 21:54 Відповісти
Які молодці ! Дякуємо за те що знищуєте ворога. Слава ЗСУ !
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08.05.2022 22:12 Відповісти
 
 