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Новини Війна
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Надії на те, що в школі Білогорівки після авіаудару рашистів хтось вижив, майже немає, - Гайдай

луганщина

Наразі розібрати завали в школі Білогорівки неможливо через постійній обстріли окупантами.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці тривають запеклі бої. Окупанти змогли розкласти понтонну переправу через річку Сіверський Донець, наші воїни намагаються її знищити, а орки хочуть прорватися на наш берег.

Розбирати завали в Білогорівській школі неможливо через постійні обстріли. Надії на те, що хтось вижив - майже немає. Бо будівля не просто "склалася" і підвал завалило. Авіабомба розірвалася всередині, здійнялася пожежа і температура була критичною, кисню не залишилося. Чекаємо на тишу, аби продовжити розбирати завали.

Орієнтовно в школі було 90 людей, 27 врятували, близько 60 скоріше за все загинули На жаль, напередодні з Білогорівки можливістю евакуації скористувалися лише 49 людей, хоча транспорт був надісланий з розрахунком до 300 осіб", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову обстріляли НПЗ у Лисичанську, почалася пожежа, але через удари окупантів гасіння неможливе, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4892)


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Це хтось навів на школу, скільки людей під руїнами, навіщо ховатися всім в одному місці.
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08.05.2022 21:50 Відповісти
Там военные стояли , вроде как и рассредоточены должны быть но и в то же время находиться вместе ,
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08.05.2022 22:11 Відповісти
Сколько еще эта бункерная сволочь, эта мразь ,будет творить свои злодеяния в этом мире ? Эту тварь нужно повесить между двух берез и разорвать надвое...
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08.05.2022 21:57 Відповісти
Выродки рашистские. Все село за один раз убили. Даже не представляю как можно брать рашистов а особенно летчиков и артиллеристов в плен. Да хотя там даже пехота целенаправленно убивает и насилует людей
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08.05.2022 22:11 Відповісти
 
 