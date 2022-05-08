Надії на те, що в школі Білогорівки після авіаудару рашистів хтось вижив, майже немає, - Гайдай

Наразі розібрати завали в школі Білогорівки неможливо через постійній обстріли окупантами.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"У Білогорівці тривають запеклі бої. Окупанти змогли розкласти понтонну переправу через річку Сіверський Донець, наші воїни намагаються її знищити, а орки хочуть прорватися на наш берег.

Розбирати завали в Білогорівській школі неможливо через постійні обстріли. Надії на те, що хтось вижив - майже немає. Бо будівля не просто "склалася" і підвал завалило. Авіабомба розірвалася всередині, здійнялася пожежа і температура була критичною, кисню не залишилося. Чекаємо на тишу, аби продовжити розбирати завали.



Орієнтовно в школі було 90 людей, 27 врятували, близько 60 скоріше за все загинули На жаль, напередодні з Білогорівки можливістю евакуації скористувалися лише 49 людей, хоча транспорт був надісланий з розрахунком до 300 осіб", - зазначив він.

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