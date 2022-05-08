"Канада серед лідерів підтримки України", - Зеленський і Трюдо провели зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 травня, зустрівся із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.

"Канада серед лідерів підтримки України в боротьбі за свою свободу. Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поряд з українським народом, для нас багато важить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - зазначив український президент.

Як повідомлялося, раніше Трюдо відвідав постраждале в результаті російської окупації місто Ірпінь.

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