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"Канада серед лідерів підтримки України", - Зеленський і Трюдо провели зустріч у Києві

зеленский,трюдо

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 травня, зустрівся із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі. 

"Канада серед лідерів підтримки України в боротьбі за свою свободу. Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поряд з українським народом, для нас багато важить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - зазначив український президент. 

Як повідомлялося, раніше Трюдо відвідав постраждале в результаті російської окупації місто Ірпінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Канади зустрівся з українськими депутатами

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+3
Зате до смерті перестрашився мирних тракерів і щез на 10 днів, теж у бункері, певно, ховався: ніхто не знав, де воно трясеться з переляку.
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08.05.2022 22:49 Відповісти
+1
Язиком - так; оттавський кловун це вміє.
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08.05.2022 21:58 Відповісти
+1
До речі, чому це чмо без шмати на морді лазить в Україні ? Тут воно якраз влаштувало ковідний гулаг. Ганчірку давай нап'ялюй, байстрюк.
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08.05.2022 22:02 Відповісти
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там еще и патрон на встрече был)
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08.05.2022 21:57 Відповісти
Обгавкав канадського клоуна.
Добре, що не обiсцяв- а треба було
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09.05.2022 00:06 Відповісти
Язиком - так; оттавський кловун це вміє.
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08.05.2022 21:58 Відповісти
До речі, чому це чмо без шмати на морді лазить в Україні ? Тут воно якраз влаштувало ковідний гулаг. Ганчірку давай нап'ялюй, байстрюк.
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08.05.2022 22:02 Відповісти
вижу у канадских товарищей тоже "большая любовь " к президенту.
Да наслышаны про войнуху дальнебойщиков с
Трюдо
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08.05.2022 22:07 Відповісти
Воно- прем'єр-міністр з міноритарним урядом.
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08.05.2022 22:16 Відповісти
А, так он за рейтингом прилетел, получется
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08.05.2022 23:23 Відповісти
still terrorizing Canada?
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09.05.2022 00:02 Відповісти
Угу.
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09.05.2022 00:43 Відповісти
Нарешті поголився 👍🏼
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08.05.2022 21:59 Відповісти
А шо там наша багаточисленна канадійська діаспора мовчить, наче у неї не українське, а мокшанське коріння. Тільки канадійська хабалка на Цензорі гавкає, жодного адекватного заробітчанина з Канади тут немає. Чи Україна вам по цимбалах, чи ви не українці.
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08.05.2022 22:16 Відповісти
Трюдо не побоялся посетить зону поражения крылатых ракет.
Сегодня в Киеве было несколько воздушных тревог.
Джастину Трюдо - респект.
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08.05.2022 22:32 Відповісти
Зате до смерті перестрашився мирних тракерів і щез на 10 днів, теж у бункері, певно, ховався: ніхто не знав, де воно трясеться з переляку.
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08.05.2022 22:49 Відповісти
Кому респект?
Говнюку Трюдо?
Эту гниду ненавидит вся Канада.
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09.05.2022 00:04 Відповісти
Бім і Бом. Повірте. Знаю про що кажу
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08.05.2022 23:36 Відповісти
«Діаспора» у топ коментарях! 😂😂😂
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09.05.2022 04:10 Відповісти
 
 