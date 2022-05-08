"Канада серед лідерів підтримки України", - Зеленський і Трюдо провели зустріч у Києві
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 травня, зустрівся із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у телеграмі.
"Канада серед лідерів підтримки України в боротьбі за свою свободу. Те, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поряд з українським народом, для нас багато важить. Вірю, спільними зусиллями нам вдасться подолати всі виклики", - зазначив український президент.
Як повідомлялося, раніше Трюдо відвідав постраждале в результаті російської окупації місто Ірпінь.
Топ коментарі
+3 Vedana
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Добре, що не обiсцяв- а треба було
Да наслышаны про войнуху дальнебойщиков с
Трюдо
Сегодня в Киеве было несколько воздушных тревог.
Джастину Трюдо - респект.
Говнюку Трюдо?
Эту гниду ненавидит вся Канада.