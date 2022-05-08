Зеленський звернувся до країн G7: Для перемоги потрібні: зброя, санкції та фінансова підтримка. ВIДЕО
Президент Володимир звернувся до країн Великої сімки та подякував за надану Україні підтримку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар08.05.2022 22:15 Відповісти Посилання
+21 Анатолий К #427424
показати весь коментар08.05.2022 22:16 Відповісти Посилання
+18 Володимир Мик
показати весь коментар08.05.2022 22:15 Відповісти Посилання
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Завтра где что на Срации будет взорвано?
Мільярди доларів також дають.
Санкції відносно рашки посилюють....
Але верховному клоуну завжди щось заважає виконувати свої обов'язки по захисту України.
Бо просто не хоче, не має бажання... Можливо і свідомо не хоче і саботує.
Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм. Мотивуючий
А те, которыми он себя окружил - либо бездари - как он сам, либо враги.
А делать я ничего как всегда не буду.
Как он собирается все города освобождать,по ним не стреляя?
Никак.
Купи очки
Юрко менше коментуйте чого не розумієте.
Звиняйте що без матюків.
сидеть в тюрьме.
АЗОВ бойцы,они ложили на того главнокомандующего и его медальки
А по всему Югу Украины кто расставлял своих людей - сбу, губернатор, ментов, налоговая ..... - дерьмак, вот мы и видим сейчас как хотели слить Юг.
Саботаж был и сейчас продолжается со стороны оп, Азовцев сливают, что бы попиариться на них.
А командир 36 бригады? Позорище сдавшее свою часть в крыму в 2014 году
В 2014 году был заместителем командира 1-го отдельного батальона морпехов ВСУ в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F Феодосии . Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения Крыма к Российской Федерации его часть была взята штурмом. Сам Баранюк рассказывал, что морпехи «практически не оборонялись во время штурма… Нас повалили на землю, связали. Дальнейшее сопротивление было бессмысленным… тех офицеров, которые остались служить России, я тоже не осуждаю. Не считаю их предателями»
аж до розстрілу на місці.
потрібна плата заможніх людей за відпочинок під час війни з своїм шикарним авто та купою грошей.
бо на приклад, моя донька служить на моїй ауді, а мурло на своїй машині, в карпатах, чи взагалі втік за кордон. а ще у мене, батько старшої онучки воює.
батько молодшої воює, а мурло п,є хороше пиво та віскі
ось приблизно так....................
докуя чого треба
Стрельба из любого оружия,а потом баня с девками.
спасибо всем, кто нагнетал, кто предупреждал, кто срочно затаривал оружием, кто ломал через колено свои правительства чтоб помочь Украине (иногда себе в экономический вред), кто приютил беженцев, и особенно тем кто верит в нашу Победу...кто заставляет в нее поверить и ...гундосов...
https://www.youtube.com/watch?v=OQ-SZSfWFkY
P.S. Особое внимание на реакцию комментатора!
Єдине, чому я навчився під час цієї війни, то це тому, що ні в кого в Європі немає чинної армії?!?!?
https://twitter.com/MissViolet2199/status/1523298524267368448
Так. всі зосередилися на побудові економіки, але в армію було витрачено мінімум коштів. Я думаю, ми всі були наївні, думаючи, що «ніколи більше» справді так. Забувши, що ми могли ухвалити це рішення, а інші, такі як Росія, немає.