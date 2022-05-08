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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донбасі 8 травня відбито 6 атак ворога, знищено 20 танків, 1 артсистему, 28 одиниць бронетехніки, 3 безпілотники, - штаб УОС

оос

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Угруповання Об'єднаних сил. 

У повідомленні зазначається: "Упродовж поточної доби, 8 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку доби на Донбасі знищено 19 танків окупантів, збито гелікоптер Мі-28Н та 6 безпілотників, - пресцентр ОС

Автор: 

Донбас (22357) атака (368) техніка (1855) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Кацапсики скоро без танчиків залишаться І без броньованої важкої
техніки

А там же були орки , які добряче підсмажились !!
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08.05.2022 22:36 Відповісти
+4
оце так напалили хлопці. жах! який жах..
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08.05.2022 22:23 Відповісти
+2
Таке враження що орки реально хочуть знищити всю свою техніку і армію.2-3 місяці такими темпами на тачанках с кіньми будуть їхати.
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08.05.2022 22:44 Відповісти
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Чому перейменували на "Угруповання Об'єднанних Сил", військові це бандформування
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08.05.2022 22:21 Відповісти
???
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08.05.2022 22:28 Відповісти
оце так напалили хлопці. жах! який жах..
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08.05.2022 22:23 Відповісти
Кацапсики скоро без танчиків залишаться І без броньованої важкої
техніки

А там же були орки , які добряче підсмажились !!
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08.05.2022 22:36 Відповісти
кобзон буде дуже радий смаженим бурятам.
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08.05.2022 23:08 Відповісти
Таке враження що орки реально хочуть знищити всю свою техніку і армію.2-3 місяці такими темпами на тачанках с кіньми будуть їхати.
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08.05.2022 22:44 Відповісти
I нє узнают молодиє, якi в танкicтiв були кiнцi...
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08.05.2022 23:05 Відповісти
Слава Україні! Пісня тут - https://youtu.be/BGpwdvjBGCE
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09.05.2022 00:01 Відповісти
поки наші місяць б'ються без ***********, байден чекає на символічну дату, щоб підписати ленд-ліз. поки у сша витанцюють всі ритуали і не оминуть прикольнутися/попіаритися з символічними датами& жестами, гинуть військові. ленд-ліз треба вже місяць тому.
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09.05.2022 02:17 Відповісти
 
 