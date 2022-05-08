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Новини Війна
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Масштаб загрози у Європі такий, що повернення понять "ленд-ліз" та "План Маршалла" цілком природне, - Зеленський

зеленський

На зустрічі G7 президент Володимир Зеленський запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні та всім у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час відеоконференції лідерів країн "Групи семи".

"Перше – нові кроки в оборонній підтримці України. Бо саме на полі бою вирішується доля свободи у Європі. Друге – наголосив на необхідності нових санкцій проти Росії, оскільки війна на нашій землі триває, і це означає, що наявних санкційних обмежень недостатньо. Третє – обговорили фінансову підтримку для України зараз, поки війна триває, і спільну роботу для відновлення нашої держави після війни.

Масштаб російської загрози у Європі зараз такий, що повернення таких понять, як "ленд-ліз" і "План Маршалла", виглядає цілком природним", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Для перемоги потрібні: зброя, санкції та фінансова підтримка, - Зеленський звернувся до країн G7. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) план Маршалла (46) ленд-ліз (56)


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Топ коментарі
+13
Гундосик продовжує балаболити.
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08.05.2022 22:37 Відповісти
+10
Навіть якщо дати Зелі та його кагалу, всю зброю світу та всі гроші світу, він все одно буде здавати пуйлу території України, як здав південь України.
І весь час, при цьому, буде верещати, що йому ще чогось бракує для захисту України.
Совісті йому бракує і бажання захищати Україну.
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08.05.2022 22:41 Відповісти
+7
НІ ! То не ви почали битися.
Ви зробили все, щоб "битися" було важче. .
А українці встали і поламали ваш сценарій.
Герої помирали і помирають за Україну, а люсі та че-гевари заробляли і заробляють бали і замовляють опитування про рейтинги з надією других термінів і розпилу бабла
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08.05.2022 22:39 Відповісти
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Гундосик продовжує балаболити.
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08.05.2022 22:37 Відповісти
...а це віп-клієнтура його мрії...

Найден мёртвым бывший топ-менеджер «Лукойла».

Миллиардер Александр Субботин умер после антипохмельного сеанса с шаманами в Мытищах, сообщают СМИ.

Субботин лечил похмелье у шамана Магуа и его жены, которые использовали в лечении даже ядовитых жаб: делали надрез на коже, капали туда яд жабы, после чего пациента тошнило и он приходил в себя.

Экс-топ-менеджер после того, как почувствовал боли в сердце, не стал вызывать скорую, а вновь обратился к шаманам, которые заставили Субботина «пить корвалол и лежать в подвале». Там миллиардер и скончался. https://t.me/charter97_org/72435
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08.05.2022 22:42 Відповісти
Артіст разгаворнава жанра.
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08.05.2022 23:02 Відповісти
Плюсоните,кто голосовал за это недоразумение?
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08.05.2022 22:38 Відповісти
в спам
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08.05.2022 22:40 Відповісти
вся Україна
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08.05.2022 22:46 Відповісти
совсем не палишься - сколько вас осталось почитателей писюаниста...?
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08.05.2022 23:16 Відповісти
Узнаешь через два года , когда будут очередные выборы .
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09.05.2022 00:20 Відповісти
НІ ! То не ви почали битися.
Ви зробили все, щоб "битися" було важче. .
А українці встали і поламали ваш сценарій.
Герої помирали і помирають за Україну, а люсі та че-гевари заробляли і заробляють бали і замовляють опитування про рейтинги з надією других термінів і розпилу бабла
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08.05.2022 22:39 Відповісти
Війна зелених з ракетною програмою не припинялась ні на один день
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08.05.2022 22:58 Відповісти
Налітай!
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08.05.2022 22:39 Відповісти
о ти і тут уже поперджуєш,уже не ригаєш?)))) зразу видно робоча шмонька подоляківська
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08.05.2022 22:47 Відповісти
ты обтекай...
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08.05.2022 23:18 Відповісти
Навіть якщо дати Зелі та його кагалу, всю зброю світу та всі гроші світу, він все одно буде здавати пуйлу території України, як здав південь України.
І весь час, при цьому, буде верещати, що йому ще чогось бракує для захисту України.
Совісті йому бракує і бажання захищати Україну.
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08.05.2022 22:41 Відповісти
Як у 2014 му ..здали Крим та Донбас..!? .А хто це ?
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08.05.2022 22:46 Відповісти
еще про Порошенка написать надо,
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08.05.2022 22:54 Відповісти
Да,да вся Европа у загрози!
Дайте побольше нахаляву и загроза сразу исчезнет.
Вовуся,воевать пора начинать,где оружие делось?
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08.05.2022 22:44 Відповісти
З за бугра завше ...видніше
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08.05.2022 22:47 Відповісти
не скавчи "вичислитель"
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08.05.2022 22:54 Відповісти
У рашистів завжди так, чим далі від расєї тим більша любов, але вертатись ні за що не захочуть
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08.05.2022 22:56 Відповісти
Ситуація в нас приблизно отака
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08.05.2022 23:03 Відповісти
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09.05.2022 00:13 Відповісти
 
 