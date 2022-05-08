Масштаб загрози у Європі такий, що повернення понять "ленд-ліз" та "План Маршалла" цілком природне, - Зеленський

На зустрічі G7 президент Володимир Зеленський запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні та всім у світі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час відеоконференції лідерів країн "Групи семи".

"Перше – нові кроки в оборонній підтримці України. Бо саме на полі бою вирішується доля свободи у Європі. Друге – наголосив на необхідності нових санкцій проти Росії, оскільки війна на нашій землі триває, і це означає, що наявних санкційних обмежень недостатньо. Третє – обговорили фінансову підтримку для України зараз, поки війна триває, і спільну роботу для відновлення нашої держави після війни.

Масштаб російської загрози у Європі зараз такий, що повернення таких понять, як "ленд-ліз" і "План Маршалла", виглядає цілком природним", - зазначив Зеленський.

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