Масштаб загрози у Європі такий, що повернення понять "ленд-ліз" та "План Маршалла" цілком природне, - Зеленський
На зустрічі G7 президент Володимир Зеленський запропонував конкретні інструменти, необхідні зараз Україні та всім у світі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час відеоконференції лідерів країн "Групи семи".
"Перше – нові кроки в оборонній підтримці України. Бо саме на полі бою вирішується доля свободи у Європі. Друге – наголосив на необхідності нових санкцій проти Росії, оскільки війна на нашій землі триває, і це означає, що наявних санкційних обмежень недостатньо. Третє – обговорили фінансову підтримку для України зараз, поки війна триває, і спільну роботу для відновлення нашої держави після війни.
Масштаб російської загрози у Європі зараз такий, що повернення таких понять, як "ленд-ліз" і "План Маршалла", виглядає цілком природним", - зазначив Зеленський.
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Найден мёртвым бывший топ-менеджер «Лукойла».
Миллиардер Александр Субботин умер после антипохмельного сеанса с шаманами в Мытищах, сообщают СМИ.
Субботин лечил похмелье у шамана Магуа и его жены, которые использовали в лечении даже ядовитых жаб: делали надрез на коже, капали туда яд жабы, после чего пациента тошнило и он приходил в себя.
Экс-топ-менеджер после того, как почувствовал боли в сердце, не стал вызывать скорую, а вновь обратился к шаманам, которые заставили Субботина «пить корвалол и лежать в подвале». Там миллиардер и скончался. https://t.me/charter97_org/72435
Ви зробили все, щоб "битися" було важче. .
А українці встали і поламали ваш сценарій.
Герої помирали і помирають за Україну, а люсі та че-гевари заробляли і заробляють бали і замовляють опитування про рейтинги з надією других термінів і розпилу бабла
І весь час, при цьому, буде верещати, що йому ще чогось бракує для захисту України.
Совісті йому бракує і бажання захищати Україну.
Дайте побольше нахаляву и загроза сразу исчезнет.
Вовуся,воевать пора начинать,где оружие делось?