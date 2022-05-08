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Новини Війна
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Путін ганьбить пам'ять мільйонів росіян, які загинули в боротьбі проти фашизму, - Трюдо

трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошує, що своїми діями президент Росії Володимир Путін ганьбить пам'ять людей, які віддали своє життя в боротьбі проти фашизму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз ми святкуємо День перемоги в Європі. Коли десятки років тому солдати з країн-союзників, з України, з Росії, стояли пліч-о-пліч і побороли фашизм. А те, що робить сьогодні Володимир Путін, ці останні тижні, приносить ганьбу на світлу пам'ять тих мільйонів, мільйонів росіян, які віддали своє життя в ім'я свободи. Це те, що залишить Путін в Європі", - наголосив Трюдо.

Він запевнив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну.

"Ми не будемо мати жодного сумніву в тому, що ми будемо продовжувати... діяти солідарно з Україною проти Володимира Путіна", - сказав прем'єр Канади.

Також читайте: Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, - Трюдо

Автор: 

Канада (2217) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+17
Вторая Мировая начиналась как дележ Мира между двумя социалистическими монстрами - 3-м рейхом и совком. "Борьбу с фашизмом" придумали совковые пропагандоны, шоб стадо не задавалось лишними вопросами про отличие национал-социализма от коммунячьего социализма. И даже тряпки у них были одинаково красными.
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08.05.2022 23:06 Відповісти
+10
Тут всё проще ху.ло это новый гитлер а все касапы это неофашисты.
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08.05.2022 23:07 Відповісти
+9
Чому в світі не побороли комуняк? Це гірше від нацизму.І взагалі росіяни лишні на цій планеті.
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08.05.2022 23:12 Відповісти
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Вторая Мировая начиналась как дележ Мира между двумя социалистическими монстрами - 3-м рейхом и совком. "Борьбу с фашизмом" придумали совковые пропагандоны, шоб стадо не задавалось лишними вопросами про отличие национал-социализма от коммунячьего социализма. И даже тряпки у них были одинаково красными.
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08.05.2022 23:06 Відповісти
Ми маємо ПЕРЕМОГТИ РАШИЗМ, а не всиновити його - https://www.youtube.com/watch?v=bjvWp_V6hVM&ab_channel=DmytroNews https://www.youtube.com/watch?v=bjvWp_V6hVM&ab_channel=DmytroNews

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08.05.2022 23:20 Відповісти
Егор

@egorhmelnickiy7

Читайте прикол. Я был в **** минут 7.
Социологический опрос в Киеве. "Кому вы больже всего доверяете?" 1,2 мая.
Результаты.
ПЦУ-78,5%,

ЗСУ - 87,3%.

Полк "Азов" - 111,7%!

Говорю, что за чушь?
А мне отвечают: "За "Азов" по пять, семь крестиков ставили!
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08.05.2022 23:07 Відповісти
Тут всё проще ху.ло это новый гитлер а все касапы это неофашисты.
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08.05.2022 23:07 Відповісти
...Це історичні зміни, тектонічного характеру.

Саме такі зміни визначають долі народів, всі інші, для опису яких існують політологи - з революціями й перекроюваннями політичних мап включно, - є похідними од цих, екзистенційних: тих, що відбуваються в масовій свідомості. Хоча якраз їх найважче відстежити, соціологія не знає таких механізмів. Єдиним придатним інструментом для їх фіксації й далі лишається література.

Скільки можу судити «через паркан» мовного бар'єра, щось подібне переживають і фінни (у яких виявилася купа травм, нерозгладжених іще з Зимової війни 1940-го, і далі тільки прибувало!), а також естонці й латиші, не кажучи про литовців, для яких ця війна була «їхньою» ще на стадії Першої кампанії, від самого 2014-го, - а з новин можна здогадатися, що й румуни, котрим іще розбиратися з Молдовою й Придністров'ям (аж тепер починає Заходу розвиднятися, на що́ той відгризений Росією в 1992-му, як Крим у 2014-му, беззаконний клапоть було законсервовано!), і інші нації колишнього Варшавського блоку, що його Путін так недвозначно зажадав назад своєю вимогою до НАТО «повернутися в кордони 1997-го року», - в усіх колишніх «співкамерників» почалися свої «флешбеки», віджили й зі свіжою силою заболіли власні рани, досі, від часу виведення з реґіону у 1989 р. радянських військ і розвалу СРСР, утримувані, зі страху перед порушенням так важко досягнутої рівноваги, в напівзализаному стані.

І саме тому я не називаю цю війну Другою кампанією. Ані так, як це заведено в європейських медіях - «російським вторгненням в Україну» (і на тім спасибі, бо перші кілька тижнів ще була метлялась по заголовках навіть солідних видань безсоромно витягнута з шухляд 2014-го «українська криза», словосполучення, від якого мене щоразу тіпало в пароксизмі безсилого гніву, а знаному політологу Джону Міршаймеру, котрий у дні різанини в Бучі видрукував у The Economist феєричну в своєму невігластві статтю про те, "why the West is principally responsible for the Ukrainian crisis", я спересердя навіть пообіцяла, подумки, що коли російська армія зайде до нього в Чикаґо і взвод солдатів неприродним способом зґвалтує його особисто, я, якщо буду жива, неодмінно напишу щось про «чикаґську кризу», і як її можна було б уникнути, якби професор сидів тихо…). І навіть «російсько-українською» я цю війну не називаю: надто локальна це для неї характеристика.

Я називаю її - Третьою Світовою.

©Оксана Забужко
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08.05.2022 23:35 Відповісти
Хочу тiльки додати, що той "варшавський договiр" по сутi i э ордло. З вiйськом i спецслужбами, ГУЛАГом московii.
Комуняцькi методи з роками не зазнають змiн.

Кремлiвський карлик за 20 рокiв змiг створити лише його жалюгiдну, карлiкову копiю, тому перед смертю й попер ва-банк...
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09.05.2022 04:16 Відповісти
русня пропила память... у них нет памяти о миллионах погибших - там могилы заросли травой...
у них осталось только победобесие - народное гуляние пьяных родителей с детьми в гимнастерках
да и остались ли на расеи настоящие руцкие??? настоящие ветераны? и просто... люди...
СОМНЕВАЮСЬ !!!

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08.05.2022 23:11 Відповісти
Чому в світі не побороли комуняк? Це гірше від нацизму.І взагалі росіяни лишні на цій планеті.
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08.05.2022 23:12 Відповісти
Хто б сумнівався, що ти захищатимеш москалів.
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08.05.2022 23:12 Відповісти
А, ні: сектанти далі поклони битимуть.
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08.05.2022 23:13 Відповісти
антихрист
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08.05.2022 23:13 Відповісти
Трюдо спеціально відділяє ***** окремо,а звичайних москалів також окремо.Це повна фігня.Ми ж вже всі бачимо,що москалі це нелюди,то навіщо займатися дурницями?
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08.05.2022 23:18 Відповісти
Ти сам все чудово знаєш і розумієш.
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08.05.2022 23:20 Відповісти
Зараз ми святкуємо День перемоги в Європі...

Ми - це хто??
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08.05.2022 23:19 Відповісти
Приличные люди. В отличие от большевичья, они - девятого мая.
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09.05.2022 04:24 Відповісти
Антихрист зійшов !

Але кацапи тоді у 2 світову теж були такими самими , здобутки інших народів ширмували під свої...
Але тоді зввсно вони були набагато скромнішими чім зараз, але все рівно вже були шовіністами з ознаками нацизму
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08.05.2022 23:20 Відповісти
Тодішні росіяни нам влаштували Голодомор і репресії.
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08.05.2022 23:23 Відповісти
Не влаштували , а покірно виконували , влаштували трішки інша нація
Але все рівно з кацапів жодної відповідальності не знімпє
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08.05.2022 23:24 Відповісти
да срать ни хотели на память.
оркам нужны стиральные машинки и унитазы
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09.05.2022 00:19 Відповісти
Оті мільйони росіян народили й виховали 140 млн уродів, які підтримують рашизм, який є окремим випадком фашизму й нацизму.
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09.05.2022 03:06 Відповісти
 
 