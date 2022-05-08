Путін ганьбить пам'ять мільйонів росіян, які загинули в боротьбі проти фашизму, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголошує, що своїми діями президент Росії Володимир Путін ганьбить пам'ять людей, які віддали своє життя в боротьбі проти фашизму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Зараз ми святкуємо День перемоги в Європі. Коли десятки років тому солдати з країн-союзників, з України, з Росії, стояли пліч-о-пліч і побороли фашизм. А те, що робить сьогодні Володимир Путін, ці останні тижні, приносить ганьбу на світлу пам'ять тих мільйонів, мільйонів росіян, які віддали своє життя в ім'я свободи. Це те, що залишить Путін в Європі", - наголосив Трюдо.

Він запевнив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну.

"Ми не будемо мати жодного сумніву в тому, що ми будемо продовжувати... діяти солідарно з Україною проти Володимира Путіна", - сказав прем'єр Канади.

Також читайте: Канада надаватиме Україні NLAW та інші протитанкові військові обладнання, - Трюдо