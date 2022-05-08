УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10200 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 665 11

Джилл Байден отримала максимум інформації про те, чого зараз потребують українці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував першій леді США Джилл Байден за візит до України.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний першій леді США Джилл Байден за візит в Україну, в Ужгород. ... Я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці та українки зараз. Я вдячний їй за щиру підтримку наших людей", - сказав президент.

Також читайте: Разом ми єдині заради України, - Джилл Байден

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Зеленський не бреше. Російський спецназ висадився на Банковій. Тільки не в лютому 2022, а в квітні 2019!
показати весь коментар
09.05.2022 00:17 Відповісти
+5
Українці зараз потребують розумного президента. А не читача чужих текстів.
показати весь коментар
09.05.2022 00:19 Відповісти
+4
Конфліктолог Заратустри@ZhidkiyBorshtch

Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм.
Мотивуючий
показати весь коментар
09.05.2022 00:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні! Пісня тут - https://youtu.be/BGpwdvjBGCE
показати весь коментар
08.05.2022 23:58 Відповісти
Щось він сьогодні увесь день з унітазу не злазить. Дрище і дрище.
показати весь коментар
09.05.2022 00:04 Відповісти
Конфліктолог Заратустри@ZhidkiyBorshtch

Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм.
Мотивуючий
показати весь коментар
09.05.2022 00:09 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 00:09 Відповісти
А, ну, зкажи "паляниця" москалик.
показати весь коментар
09.05.2022 00:26 Відповісти
Зеленський не бреше. Російський спецназ висадився на Банковій. Тільки не в лютому 2022, а в квітні 2019!
показати весь коментар
09.05.2022 00:17 Відповісти
👍Это точно,лучше не скажишь
показати весь коментар
09.05.2022 06:32 Відповісти
Українці зараз потребують розумного президента. А не читача чужих текстів.
показати весь коментар
09.05.2022 00:19 Відповісти
Для чого він вивалив на неї всі ці списки "всього потрібного Україні"?!!
Він гадає, що вона "типа Ермака" при ньому?
Вона проста американська вчителька англійської мови!
показати весь коментар
09.05.2022 02:27 Відповісти
Українці потребують ефективного парламенту, уряду і президента, а не популістів які призвели до жахливих втрат і не готувались до повномасштабного нападу. А зараз слюні пускають на допомогу заходу, але не для людей, а для себе, для коломойського якому треба яхту утримувати в порту Болгарії....
показати весь коментар
09.05.2022 07:42 Відповісти
 
 