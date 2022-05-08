Джилл Байден отримала максимум інформації про те, чого зараз потребують українці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував першій леді США Джилл Байден за візит до України.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вдячний першій леді США Джилл Байден за візит в Україну, в Ужгород. ... Я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці та українки зараз. Я вдячний їй за щиру підтримку наших людей", - сказав президент.

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