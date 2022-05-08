Джилл Байден отримала максимум інформації про те, чого зараз потребують українці, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський подякував першій леді США Джилл Байден за візит до України.
Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вдячний першій леді США Джилл Байден за візит в Україну, в Ужгород. ... Я знаю, що пані Байден отримала максимум інформації про те, чого потребують українці та українки зараз. Я вдячний їй за щиру підтримку наших людей", - сказав президент.
Топ коментарі
+6 Voc Vox
показати весь коментар09.05.2022 00:17 Відповісти Посилання
+5 Viktor Orenich #483980
показати весь коментар09.05.2022 00:19 Відповісти Посилання
+4 olele
показати весь коментар09.05.2022 00:09 Відповісти Посилання
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Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм.
Мотивуючий
Він гадає, що вона "типа Ермака" при ньому?
Вона проста американська вчителька англійської мови!