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Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Звірства, скоєні Росією в Україні, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну, - Трюдо

трюдо,маркушин

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що всі ті звірства, які були скоєні РФ у Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють бажання країн Заходу забезпечити те, щоб Путін програв цю війну.

"Жодна кількість брязкання зброєю Путіним не допоможе відсторонити наших прихильників, "Велику сімку", всі цивілізовані країни стояти поряд з Україною проти незаконного та нерозумного вторгнення в Україну. Усі ті звірства, які були скоєні в Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну. Він зробив деякі дуже глибокі прорахунки в тому, наскільки сміливо, потужно, рішуче український народ захищатиме свою землю", - сказав Трюдо на пресконференції за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

На думку Трюдо, Путін також "абсолютно недооцінив не лише рішучість, а й здатність країн у всьому світі підвестися й дати відсіч його агресії та стати поруч із нашими українськими друзями".

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"Ми продовжуватимемо так само діяти стільки, скільки це буде необхідно, і там, де це буде необхідно, для того, щоб увесь світ і вся Росія зрозуміли, наскільки Володимир Путін помилився", - зазначив прем'єр.

Трюдо наголосив, що те, що "робить сьогодні Володимир Путін, цими останніми тижнями, ганьбить світлу пам'ять тих мільйонів росіян, які віддали своє життя в ім'я свободи" у Другій світовій війні.

"Сьогодні, коли ми святкуємо річницю перемоги в Європі, Володимир Путін зганьбив світлу пам'ять тих мільйонів, росіян зокрема, які поклали своє життя для того, щоб подолати фашизм і принести свободу Європі та всьому світу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін ганьбить пам'ять мільйонів росіян, які загинули в боротьбі проти фашизму, - Трюдо

Автор: 

Трюдо Джастін (355) Буча (542)


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Топ коментарі
+6
Якшо ви всі разом вбережете рашку від розвалу, навіть без *****, то також програєте.
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08.05.2022 23:57 Відповісти
+6
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09.05.2022 00:01 Відповісти
+4
Не *****,а всі москалі.
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09.05.2022 00:31 Відповісти
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Логіки в їх діях насправді не варто шукати. Но, власне, на що вони розраховують (кацапсіни), вчиняючи террор?
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08.05.2022 23:54 Відповісти
‼️Щойно рашисти влучили ракетою у єврейське кладовище у Глухові.
Це черговий прямий доказ того, що у росії немає нічого святого взагалі, а також того, що вони нічим абсолютно не відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому.

На території цього цвинтаря поховані євреї - жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу.

Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання. Місцеві й досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не змовкають.

росія продовжує доводити свою мізерну сутність. Світова спільнота має невідкладно реагувати на такі злочини. Тому що якщо зло не зупинити, воно знищить все на свєму шляху.

Саме так сьогодні росія відзначає день під гаслом "ніколи знов".
https://t.me/spravdi/7672
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08.05.2022 23:54 Відповісти
Якшо ви всі разом вбережете рашку від розвалу, навіть без *****, то також програєте.
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08.05.2022 23:57 Відповісти
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09.05.2022 00:01 Відповісти
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09.05.2022 00:02 Відповісти
І що тепер ?
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09.05.2022 00:06 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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09.05.2022 00:12 Відповісти
Не *****,а всі москалі.
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09.05.2022 00:31 Відповісти
Для Канади орда також північний сусі
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09.05.2022 00:47 Відповісти
боже мы то как все этого хотим
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09.05.2022 00:53 Відповісти
 
 