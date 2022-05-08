Звірства, скоєні Росією в Україні, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну, - Трюдо
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що всі ті звірства, які були скоєні РФ у Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють бажання країн Заходу забезпечити те, щоб Путін програв цю війну.
"Жодна кількість брязкання зброєю Путіним не допоможе відсторонити наших прихильників, "Велику сімку", всі цивілізовані країни стояти поряд з Україною проти незаконного та нерозумного вторгнення в Україну. Усі ті звірства, які були скоєні в Маріуполі, Бучі та інших містах, лише посилюють наше бажання забезпечити те, щоб Путін програв цю війну. Він зробив деякі дуже глибокі прорахунки в тому, наскільки сміливо, потужно, рішуче український народ захищатиме свою землю", - сказав Трюдо на пресконференції за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На думку Трюдо, Путін також "абсолютно недооцінив не лише рішучість, а й здатність країн у всьому світі підвестися й дати відсіч його агресії та стати поруч із нашими українськими друзями".
"Ми продовжуватимемо так само діяти стільки, скільки це буде необхідно, і там, де це буде необхідно, для того, щоб увесь світ і вся Росія зрозуміли, наскільки Володимир Путін помилився", - зазначив прем'єр.
Трюдо наголосив, що те, що "робить сьогодні Володимир Путін, цими останніми тижнями, ганьбить світлу пам'ять тих мільйонів росіян, які віддали своє життя в ім'я свободи" у Другій світовій війні.
"Сьогодні, коли ми святкуємо річницю перемоги в Європі, Володимир Путін зганьбив світлу пам'ять тих мільйонів, росіян зокрема, які поклали своє життя для того, щоб подолати фашизм і принести свободу Європі та всьому світу", - зазначив він.
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Це черговий прямий доказ того, що у росії немає нічого святого взагалі, а також того, що вони нічим абсолютно не відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому.
На території цього цвинтаря поховані євреї - жертви погрому 1918 року. Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу.
Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання. Місцеві й досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не змовкають.
росія продовжує доводити свою мізерну сутність. Світова спільнота має невідкладно реагувати на такі злочини. Тому що якщо зло не зупинити, воно знищить все на свєму шляху.
Саме так сьогодні росія відзначає день під гаслом "ніколи знов".
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!