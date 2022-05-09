За 8 травня уражено 7 безпілотників та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили
Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило результати знищення ворожої авіації у небі 8 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування ПС у фейсбуці.
У поідомленні зазначається: "8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост", та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей: 7 БпЛА (ОТР); 3 крилаті ракети.
Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках".
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https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM