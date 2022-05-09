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За 8 травня уражено 7 безпілотників та 3 крилаті ракети, - Повітряні Сили

орлан

Командування Повітряних Сил ЗСУ оприлюднило результати знищення ворожої авіації у небі 8 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Командування ПС у фейсбуці. 

У поідомленні зазначається: "8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: 4 "Орлан-10", один "Форпост", та три крилаті ракети. Ще два "Орлан-10" знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:  7 БпЛА (ОТР);  3 крилаті ракети.

Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках".

Автор: 

авіація (4168) безпілотник (4338) крилаті ракети (1081) Повітряні сили (2763)


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Даёшь 200 литакiв на 9 мая!!! Ну, а пока о весёленьком. Вы только посмотрите на этого тупого бурята! Одной мины под брюхом танка ему явно было мало! Дебилы, бл..дь! Слава Украине!

https://www.youtube.com/watch?v=3z5UAkxVTRM
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09.05.2022 00:50 Відповісти
Звільнений з полону військовослужбовець, у нас на лікуванні. Розповів яких катувань зазнав в полоні на росії. Оповідати ці знущання не буду, але це жахливо, навіть для моєї медичної психіки. Скажу тільки одне, не можна брати в полон так званих бурятів, жодного. Тільки знищувати
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09.05.2022 01:34 Відповісти
Согласен на 100 %!!! Слава Украине!
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09.05.2022 01:50 Відповісти
 
 