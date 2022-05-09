УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10263 відвідувача онлайн
Новини День Перемоги
3 099 28

Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський особливо наголосив на жорстокості російських обстрілів у святкові дні.

"Російська армія не була би собою, якби не вбивала і зараз - напередодні безумовно важливих днів для будь-якого європейця", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російського авіаудару по Білогорівці Луганської області убито близько 60 людей. Мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Прицільний удар саме по школі, черговий злочин окупантів", - сказав він.

"Черговий ракетний удар по Одеській області. Знову попадання по житловому будинку. Знову обстріли у Сумській області. Жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби й не 8 травня. Ніби завтра й не 9-те, коли головним словом має бути слово "мир", - наголосив Зеленський.

За його словами, "Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна і весь вільний світ нагадають".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ - перша армія миру. Перемогли нацизм - переможемо і рашизм! - Залужний. ВIДЕО

Автор: 

День Перемоги (458) Зеленський Володимир (24358) нацизм (152) росія (66070) День пам’яті та примирення (64)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
09.05.2022 01:04 Відповісти
+10
Що до нагадувань, то Україна почне з тебе, блазню. До речі, ти знов забув ввімкнути три телеканали .
показати весь коментар
09.05.2022 00:47 Відповісти
+5
А що він святкує?
показати весь коментар
09.05.2022 00:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повість що має право на деяку амнезію...
показати весь коментар
09.05.2022 00:49 Відповісти
Що до нагадувань, то Україна почне з тебе, блазню. До речі, ти знов забув ввімкнути три телеканали .
показати весь коментар
09.05.2022 00:47 Відповісти
А що він святкує?
показати весь коментар
09.05.2022 00:53 Відповісти
У Зелі затяжна діарея. Скажи щоб Лєнка заварила корінь цикорію. Як рукою зніме.
показати весь коментар
09.05.2022 00:54 Відповісти
Фото з Бучі 5 квітня
показати весь коментар
09.05.2022 00:57 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2022 01:04 Відповісти
Ну хватит уже заглядывать ***** в дупу. Займись делом, освободи Азов.
показати весь коментар
09.05.2022 01:05 Відповісти
Давай, експерт диванний, покажи хоч 1 спосіб. Ну давай, розкажи як дістати хлопців з 60-100 кілометрового тилу? Чи крім писати коментарі, мождиво за шоколадку, не можеш?
показати весь коментар
09.05.2022 01:22 Відповісти
Ты разницу между "обратить внимание на вопрос" и "как решить вопрос" понимаешь? Для этого не нужен уровень эксперта, достаточно иметь элементарную логику не-идиота.
показати весь коментар
09.05.2022 02:11 Відповісти
Только не путайте. "Сейчас" нам все же важней чем "вчера".
А то давайте поплачем еще раз и про утраченный ядерный арсенал. Кто нам Зеленского вместо Порошенка выбирал? а Януковича кто нам выбирал? Не живите прошлым.
показати весь коментар
09.05.2022 08:31 Відповісти
якщо не здатен головнокомандуючий знайти рішення, нехай звільнить місце
показати весь коментар
09.05.2022 09:54 Відповісти
Нам не надо знать круглосуточно чяво тама Срацея сделала.
Что сделал ты для АЗОВа?
Почему ничего не взрывается в Крыму?
Как ты не стреляя по городам собрался всё
освобождать?
показати весь коментар
09.05.2022 01:07 Відповісти
Давай, скажи ЧИМ стірялти в Крим? Ти ж експерт, я передам твою пораду в офіс, тільки скажи чим, бо там всі тупі і масі ну знають, що бачте модна чимось в Крим бахнути, тільки вони не знали чим...чекаю
показати весь коментар
09.05.2022 01:23 Відповісти
Всем оптимистам рекомендую послушать последний эфир Фейгина/Арестовича,сдуетесь как шарик. Посыл уже такой-пока дойдет помощь Запада,россия и мобилизацию проведёт,и может пойти опять на Киев,Чернигов,Сумы. Кстати,уже звучат сомнения выиграем ли мы вообще войну. Все искусственно затягивается,это факт,доворняки уже открыто видны... Делайте выводы.
А за Мариуполь и его защитников эта власть ответит!!! Весь народ страны поддержит АЗОВ,бойтесь,гниды!
показати весь коментар
09.05.2022 01:09 Відповісти
екстросенс? так у нього то все капець як класно, то все капець як погано, не пам"ятає про що базікав кілька днів тому, як трава на стіні, куди вітер дмухне, туди й похилиться.
показати весь коментар
09.05.2022 01:35 Відповісти
Почекай, почекай. Що конкретно не так? Якщо справді буде закон про ленд-ліз пізніше, то попередні слова не актуальні. Це ж не від нього залежить.

Візьмемо російську машину, умовно 1000 танків. В обороні. Тепер нам потрібно таку ж кількість, мінімум і маса артилерії щоб їх потрошку вибивати з рубежів.

В нас така кількість є? Поки немає. В них запаси є, старих та все ж? Є, а в нас? А у нас суттєво менше.

-----

Отже, поки ми не отримаємо багато, не одиниці, збої від США, сотні страйкарів, сотні гаубиць, десятки літаків, десятки / сотні ППО а не пукалок типа стінгер і так далі то ми не зможемо адекватно атакувати. А отже війна затягнеться. Що він вже не так?

Крім того, рашка танк - база, потяг, Крим, війна. А США танк - закон прийми, заведи в порт, завантаж в корабель, завези в Польщу, навчи наш екіпаж, завези в Україну, завези на фронт...що суттєво довше.
показати весь коментар
09.05.2022 01:48 Відповісти
Не перегибай. Не нужно искать здесь какой-то скрытый подтекст. Арестович просто говорит, как психолог, а не военный эксперт. В первые дни войны рассказывал оптимистические сказки, которые не дали биомассе запаниковать (что меня сильно раздражало). А сейчас он просто говорит о том, что расслабляться рано, настраивая общество на долгую войну. И это действительно так. Рашку шапками закидать не получится. И война вряд ли закончится в этом году. Короче, именно сейчас уже он обычно озвучивает реальные вещи, а не сказки.
показати весь коментар
09.05.2022 01:59 Відповісти
Да не, нормально разбавил повестку после череды хороших новостей. Чтобы не радовались раньше времени, а трудились ради победы каждый день.
показати весь коментар
09.05.2022 05:59 Відповісти
Порошенко досить годувати ботів шоколадками !!))) Вони стають надто активними !!!
показати весь коментар
09.05.2022 04:33 Відповісти
Нічого вона не забула, вона такою завжди була.
показати весь коментар
09.05.2022 07:30 Відповісти
ідіот
показати весь коментар
09.05.2022 11:58 Відповісти
 
 