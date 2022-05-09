Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський особливо наголосив на жорстокості російських обстрілів у святкові дні.

"Російська армія не була би собою, якби не вбивала і зараз - напередодні безумовно важливих днів для будь-якого європейця", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок російського авіаудару по Білогорівці Луганської області убито близько 60 людей. Мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Прицільний удар саме по школі, черговий злочин окупантів", - сказав він.

"Черговий ракетний удар по Одеській області. Знову попадання по житловому будинку. Знову обстріли у Сумській області. Жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби й не 8 травня. Ніби завтра й не 9-те, коли головним словом має бути слово "мир", - наголосив Зеленський.

За його словами, "Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна і весь вільний світ нагадають".

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