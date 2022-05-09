Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський особливо наголосив на жорстокості російських обстрілів у святкові дні.
"Російська армія не була би собою, якби не вбивала і зараз - напередодні безумовно важливих днів для будь-якого європейця", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок російського авіаудару по Білогорівці Луганської області убито близько 60 людей. Мирних мешканців, які просто ховалися в школі від обстрілів. Прицільний удар саме по школі, черговий злочин окупантів", - сказав він.
"Черговий ракетний удар по Одеській області. Знову попадання по житловому будинку. Знову обстріли у Сумській області. Жорстокі обстріли на Донбасі та на Харківщині. Ніби й не 8 травня. Ніби завтра й не 9-те, коли головним словом має бути слово "мир", - наголосив Зеленський.
За його словами, "Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні. Але Україна і весь вільний світ нагадають".
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А то давайте поплачем еще раз и про утраченный ядерный арсенал. Кто нам Зеленского вместо Порошенка выбирал? а Януковича кто нам выбирал? Не живите прошлым.
Что сделал ты для АЗОВа?
Почему ничего не взрывается в Крыму?
Как ты не стреляя по городам собрался всё
освобождать?
А за Мариуполь и его защитников эта власть ответит!!! Весь народ страны поддержит АЗОВ,бойтесь,гниды!
Візьмемо російську машину, умовно 1000 танків. В обороні. Тепер нам потрібно таку ж кількість, мінімум і маса артилерії щоб їх потрошку вибивати з рубежів.
В нас така кількість є? Поки немає. В них запаси є, старих та все ж? Є, а в нас? А у нас суттєво менше.
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Отже, поки ми не отримаємо багато, не одиниці, збої від США, сотні страйкарів, сотні гаубиць, десятки літаків, десятки / сотні ППО а не пукалок типа стінгер і так далі то ми не зможемо адекватно атакувати. А отже війна затягнеться. Що він вже не так?
Крім того, рашка танк - база, потяг, Крим, війна. А США танк - закон прийми, заведи в порт, завантаж в корабель, завези в Польщу, навчи наш екіпаж, завези в Україну, завези на фронт...що суттєво довше.