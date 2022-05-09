На південному напрямку знищено 51 окупанта, 2 РСЗО, ЗРК "Панцир", 2 безпілотника та гелікоптер, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію на цьому напрямку бойових дій за 8 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби на Херсонському й Миколаївському напрямку суттєвих змін в позиціях на лінії зіткнення не відбулось. Однак, нашими підрозділами вчасно виявлено і зірвано спробу противника вивести групу розвідки. В результаті бою, з боку ворога є вбитий, поранений і полонений.

Вдаривши на початку доби системами залпового вогню по Миколаєву, ворог продовжував тероризувати інші південні регіони ракетними ударами протягом всього дня. Над Херсонщиною та Одещиною було збито безпілотні розвідники "Орлан-10" та ударний носій ракет "Форпост", відповідно.

Одещину за добу ворог атакував ракетами 9 разів, переважно із застосуванням авіації. 6 ракет влучно знищено силами протиповітряної оборони.

Нанесені удари пошкодили в області електроподстанцію і газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку. На жаль, є постраждалі.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією по ворожих позиціях нанесено близько пів сотні уражень.

Ворожі втрати за добу склали:51 рашист, 2 реактивні системи залпового вогню, танк, зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С", 2 БПЛА та гелікоптер.

Отримано підтвердження про втрати ворога напередодні – це ще 56 рашистів, ще 3 реактивні системи залпового вогню, 4 БТРи, 2 одиниці автомобільної техніки, а також суттєво пошкоджений радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс "Зоопарк 2".

Корабельне угруповання флоту противника налічує щонайменше 6 кораблів та 2 підводних човни, що перебувають в готовності до нанесення ракетних ударів, бо споряджені понад пів сотнею крилатих ракет"