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Тіла розкладаються та отруюють усе, щодня багато вбитих, – заступник командира "Азову" Паламар про "Азовсталь"

калина,паламар

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що військові на "Азовсталі" не знають скільки побратимів залишилися під завалами на заводі після бомбардувань, а з потеплінням тіла починають розкладатися та отруюють усе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паламар заявив в інтерв'ю "BBC News Україна"

Він зазначив: "Це дуже важка ситуація. Режиму припинення вогню немає. Чи вдасться нам вивезти сьогодні поранених, ми не знаємо. Переговори якісь тривають. Чи будуть виконані домовленості? Складно сказати.

Поранених потрібно якнайшвидше евакуювати. Сьогодні (8 травня - ред.) знову багато вбитих, поранених. У нас уже немає хірургічних інструментів. Немає можливості надавати кваліфіковану меддопомогу...

Кількості загиблих (військових - ред.) я озвучувати не буду. Повірте, йдеться про сотні українських військових. Поранених - близько 600 людей. Але ця цифра збільшується кожного дня, як і кількість загиблих...

Наші військовослужбовці гинуть кожен день від важких поранень. У нас немає достатньо антибіотиків, перев'язувальних матеріалів, у нас немає свіжого повітря. Наш шпиталь бомбардують.

У нас багато контужених. У нас багато вбитих саме внаслідок бомбардувань. Ситуація просто катастрофічна..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полк "Азов" знищив у Маріуполі 2,5 тис. російських окупантів, - офіцер управління розвідки Самойленко

Автор: 

Азов (785) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+42
"Мєжду намі і зємльой"? Ці курви вважають себе нєбожитєлямі!? Ах ви ж суки... Багато питань до військового командування? Себто вони вже починають мутити воду проти Залужного, хоча у самих їбало в пуху? Починають робити винними наших військових!? А хіба не кацапське уйобіщє дЄрьмак і паскуда Верещучка квапились із розмінуванням Чонгару? Як же ці потвори ********** перекладати власні зашквари на інших. То в їхніх пройобах винні попередники (читай - Порох), то військове командування (читай - Залужний). Мразота зелена! І їхня срана затичка - їбаний Абдристович!
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09.05.2022 03:05 Відповісти
+29
так верещук ***** сказала что мирных всех вывезли - а зеленский от вас отморозился то есть формально предал ....
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09.05.2022 02:19 Відповісти
+29
Іншими словами, Люся каже: якщо перемога- то це мудре керівництво ОП, а якщо поразка - це про#бали 360т чиновників ! ЗЕ нє винуватий!!!
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09.05.2022 03:06 Відповісти
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ВАСИЛЬ БУРБА - генерал-полковник ЗСУ. екс. начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України \ 2016-2020 рр.\. Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України , з травня 2014 брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції на Сході України , був куратором від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Координував роботу всіх оперативних груп контррозвідки СБУ в зоні проведення АТО. Після справи вагнерівців. яку "злила" сама влада. Бурбу та опергрупу звільнено з посад та їз ЗСУ \ Бурба- за власним бажанням \. Зараз Бурба і його колеги на фронті . Але це не їхній рівень спеціалізації. Вони можуть зробити набагато вагомий внесок для Перемоги. Ось ця команда контррозвідки начолі у Бурбою могла б розробити і провести унікальну операцію щодо порятунку Азовців. хоча б захопивши у полон дуже важливу " ПТАШКУ " для обміну. Оскільки хобі Бурби - аналіз проведення спецоперацій ізраїльських спецслужб, план деблокади Маріуполя може стати цілком реальним.
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09.05.2022 06:19 Відповісти
Блазень для якого "хуцпа" це стиль його життя!
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09.05.2022 06:52 Відповісти
Хохма́, или Хокма́https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B2-1 [1] (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-евр. ‏חכמה‎‏‎; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Мудрость »; «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Премудрость »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B0)#cite_note-%D0%B0-2 [2]...
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09.05.2022 08:35 Відповісти
ЯнеЛох пообещал Ху.лу АЗОВ на тарелочке преподнести и Крым ни в коем случае не трогать.
Сколько бы ракет не дали,по Крыму сьрельба запрещена,хотя оттуда все кацапы и лезут.
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09.05.2022 07:22 Відповісти
Впевнений, то Єрмакові договорняки з кремлівськими кураторами, в зелі він офіційно по цим справам, як він раніше казав "контактна особа з рф".
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09.05.2022 07:46 Відповісти
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09.05.2022 08:26 Відповісти
Про-бали зеленые сотни тысяч украинских жизней и уверенны . что ни Люся , Ни агррохамия , ни Дерьмак ни сам зеленый вождь отвечать за это не будут.
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09.05.2022 08:53 Відповісти
До речі, війсковий експерт Олег Жданов вельми прямолінійно відповів що відповіді на ці питання треба шукати саме в офісі президента. Послухайте: https://youtu.be/7DRMIGUB5ss https://youtu.be/7DRMIGUB5ss

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09.05.2022 09:08 Відповісти
А їх попереджали ще в 2019.
Самі ж собі застелили криваве ліжко. І не розуміють цього.
Наприклад дописувач Митрик, який вже давно цікавиться політикою, але і досі не може збагнути елементарних речей. Визнати і покаятись. А каятись є в чому. Тому що держава закидана трупами. Шкода.
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09.05.2022 09:10 Відповісти
А мені цікаво, якщо би вдруге вибрали Порошенко, проте росія все одно напала би, що б ви тоді говорили?
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09.05.2022 09:30 Відповісти
https://t.me/berezoview/15840 Тарас Березовець : "Учора мав честь поспілкуватися з заступником полку «Азов» Святославом Паламарем позивний «Калина». Інтерв'ю прямо з оточеного ворогом Маріуполя. Воно варте уваги, це справжні герої нашого часу, люди зі сталі".

https://youtu.be/6AXgaxewOuk
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09.05.2022 10:32 Відповісти
Фраза "ничего нельзя сделать" выявляет последователей зелёных. Можно, если хочешь и умеешь.
В данном случае Азовцы не нужны власти. По мстительным соображениям, из за любви народа.
Патриоты не нужны, задают много вопросов. Это уже легенда. И такое расскажут о коррупции!
Мочь и делать и, причём, правильно, может только человек с военным образованием и опытом,
А у нас , как сказал Арестович , принимает все военные решения лично командарм Зеленский,
не служивший в Армии. Поэтому, вы уже поняли судьбу Азова. Это не Америка, где все напрягались спасти рядового Райна, не Израиль и не любая цивилизованная страна, где своих
не бросают. У нас бросают, как в раше. У нас погибают сотнями тысяч из за неправильных
военных и оборонительных решений. Оказывается, ещё и спросить отчёта у президента нельзя,
не раскачивайте лодку. Какую на хрен лодку? Кто в той лодке : Ермак, Данилов, Подоляк, Слуги из
народа. Може лучше пусть утонет, а мы сами довоюем с Армией, с Америкой, с Англией, с НАТО!
Может, отпустить эту лодку на все четыре стороны, пока ещё люди живые остались в нашей стране? Есть же Оман, Емираты, острова , раша. Пусть едут с Богом пока всех не убили.
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09.05.2022 11:10 Відповісти
БЕРЕЖИ ВАС ГОСПОДЬ
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09.05.2022 12:09 Відповісти
"Кривбас" міняємо на "Азов".

Мажеться на хліб, zе-Co?

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09.05.2022 12:34 Відповісти
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