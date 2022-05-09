Тіла розкладаються та отруюють усе, щодня багато вбитих, – заступник командира "Азову" Паламар про "Азовсталь"

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що військові на "Азовсталі" не знають скільки побратимів залишилися під завалами на заводі після бомбардувань, а з потеплінням тіла починають розкладатися та отруюють усе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паламар заявив в інтерв'ю "BBC News Україна"

Він зазначив: "Це дуже важка ситуація. Режиму припинення вогню немає. Чи вдасться нам вивезти сьогодні поранених, ми не знаємо. Переговори якісь тривають. Чи будуть виконані домовленості? Складно сказати.

Поранених потрібно якнайшвидше евакуювати. Сьогодні (8 травня - ред.) знову багато вбитих, поранених. У нас уже немає хірургічних інструментів. Немає можливості надавати кваліфіковану меддопомогу...

Кількості загиблих (військових - ред.) я озвучувати не буду. Повірте, йдеться про сотні українських військових. Поранених - близько 600 людей. Але ця цифра збільшується кожного дня, як і кількість загиблих...

Наші військовослужбовці гинуть кожен день від важких поранень. У нас немає достатньо антибіотиків, перев'язувальних матеріалів, у нас немає свіжого повітря. Наш шпиталь бомбардують.

У нас багато контужених. У нас багато вбитих саме внаслідок бомбардувань. Ситуація просто катастрофічна..."

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