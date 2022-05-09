Тіла розкладаються та отруюють усе, щодня багато вбитих, – заступник командира "Азову" Паламар про "Азовсталь"
Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар розповів, що військові на "Азовсталі" не знають скільки побратимів залишилися під завалами на заводі після бомбардувань, а з потеплінням тіла починають розкладатися та отруюють усе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паламар заявив в інтерв'ю "BBC News Україна"
Він зазначив: "Це дуже важка ситуація. Режиму припинення вогню немає. Чи вдасться нам вивезти сьогодні поранених, ми не знаємо. Переговори якісь тривають. Чи будуть виконані домовленості? Складно сказати.
Поранених потрібно якнайшвидше евакуювати. Сьогодні (8 травня - ред.) знову багато вбитих, поранених. У нас уже немає хірургічних інструментів. Немає можливості надавати кваліфіковану меддопомогу...
Кількості загиблих (військових - ред.) я озвучувати не буду. Повірте, йдеться про сотні українських військових. Поранених - близько 600 людей. Але ця цифра збільшується кожного дня, як і кількість загиблих...
Наші військовослужбовці гинуть кожен день від важких поранень. У нас немає достатньо антибіотиків, перев'язувальних матеріалів, у нас немає свіжого повітря. Наш шпиталь бомбардують.
У нас багато контужених. У нас багато вбитих саме внаслідок бомбардувань. Ситуація просто катастрофічна..."
Будь ласка, зачекайте...
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Сколько бы ракет не дали,по Крыму сьрельба запрещена,хотя оттуда все кацапы и лезут.
Самі ж собі застелили криваве ліжко. І не розуміють цього.
Наприклад дописувач Митрик, який вже давно цікавиться політикою, але і досі не може збагнути елементарних речей. Визнати і покаятись. А каятись є в чому. Тому що держава закидана трупами. Шкода.
https://youtu.be/6AXgaxewOuk
В данном случае Азовцы не нужны власти. По мстительным соображениям, из за любви народа.
Патриоты не нужны, задают много вопросов. Это уже легенда. И такое расскажут о коррупции!
Мочь и делать и, причём, правильно, может только человек с военным образованием и опытом,
А у нас , как сказал Арестович , принимает все военные решения лично командарм Зеленский,
не служивший в Армии. Поэтому, вы уже поняли судьбу Азова. Это не Америка, где все напрягались спасти рядового Райна, не Израиль и не любая цивилизованная страна, где своих
не бросают. У нас бросают, как в раше. У нас погибают сотнями тысяч из за неправильных
военных и оборонительных решений. Оказывается, ещё и спросить отчёта у президента нельзя,
не раскачивайте лодку. Какую на хрен лодку? Кто в той лодке : Ермак, Данилов, Подоляк, Слуги из
народа. Може лучше пусть утонет, а мы сами довоюем с Армией, с Америкой, с Англией, с НАТО!
Может, отпустить эту лодку на все четыре стороны, пока ещё люди живые остались в нашей стране? Есть же Оман, Емираты, острова , раша. Пусть едут с Богом пока всех не убили.
Мажеться на хліб, zе-Co?