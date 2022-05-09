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Велика Британія оголосила санкції проти Росії та Білорусі на £1,7 млрд

санкції

Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті уряду Британії.

Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій "має на меті ще більше послабити військову машину Путіна".

"Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів", – сказано у повідомленні уряду.

Вказується, що мито буде підвищено на 35%.

Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, "щоб завадити Путіну фінансувати свої військові зусилля".

Це пов’язано з тим, що Росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії.

Крім того, країна заборонить експорт до Росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.

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Бритам-черговий респект...
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09.05.2022 07:31 Відповісти
Танкеры с российской нефтью продолжают спокойно заходить в порты Европы.

Обходить запрет для рф помогает Греция.

Греческие судовладельцы расширяют бизнес с Россией. В апреле доля Греции в транспортировке российской нефти выросла втрое по сравнению с 2021 годом.

ТРУХА⚡️Украина

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09.05.2022 07:48 Відповісти
.... Интересно, что в составе противовоздушной обороны ВВС Греции российские ЗРК С-300 в количестве 12 пусковых установок соседствуют с американскими Patriot (36 пусковых установок), а также французскими комплексами Crotale NG/GR. В то же время ЗРК С-300 стали первым зенитным ракетным комплексом на вооружении греческой армии, способным поражать баллистические ракеты.

Греция убрала российское оружие с боевого дежурства....(C)Согласно неофициальным источникам, цена системы С-300 на международном рынке составляет около 250 миллионов долларов за дивизион
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09.05.2022 08:21 Відповісти
Тим не менш на поставку цього комплексу в Україну вони відмовили, заявивши що самим потрібно. Взагалі греки зараз ведуть себе майже як і венгри.
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09.05.2022 08:38 Відповісти
Дякуємо британцям, вони завжди були на боці правди. А мені цікаво, Володя ввів санкції на показ у орді "Сватів"? Уявляєте, як їх буде корчити, коли не будуть бачити кожного дня тупих хахлів?
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09.05.2022 07:58 Відповісти
Ви своїм питанням ображаєте "великого Зе"!
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09.05.2022 08:06 Відповісти
Великий "метр з шапкою".
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09.05.2022 08:12 Відповісти
 
 